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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti

    Kendi ekonomisini oluşturan ve giderek bu ekonomiyi dünya liderliğine taşımaya başlayan mobil uygulama dünyası rekor kırmaya devam ediyor. 2019 yılı yüz milyar dolara bir adım daha yaklaştı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti

    Dünya üzerinde yaklaşık olarak 3 milyardan fazla olduğu tahmin edilen akıllı telefonlar uygulama ekosistemine de büyük bir etki ediyor. 1 liralık bir uygulamanın bile geliştiricisine milyon dolarlar kazandırabildiği ekosistemde rakamlar baş döndürüyor.

    Mobil uygulamalar ne kadar kazandı?

    Sensor Tower tarafından 2019 yılı için yapılan istatistiklere göre mobil uygulama ekosistemi toplamda 83.5 milyar dolar gelir üretti. 2018 yılına göre yüzde 17 civarında bir artış yaşandı.

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    Kullanıcı harcamalarında açık ara lider yine App Store. Apple uygulama mağazası geçen yıl 54.2 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 16.3 artış yakaladı. Geliştiricilere ise 40 milyar dolara yakın bir pay dağıtıldı.

    Google Play tarafında ise 29.3 milyar dolar harcandı ve yüzde 18 civarında bir artış görüldü. Özellikle Çin'de Google'ın yasaklı olması ve rakip pek çok uygulama mağazasının olması gelirleri belirli bir seviyede tutuyor.

    Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti

    Gelirler içerisinde aslan payı her zamanki gibi oyun kategorisinin. Mobil oyunlar 2019 yılında 6.17 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 13 civarında bir artış yaşandı. En fazla gelir üreten oyun ise 1.5 milyar dolarla Tencent imzalı Honor of Kings oldu. Onu Pokemon GO, Fire Emblem Heroes, Garena Free Fire, Call of Duty Mobile oyunları takip etti.



    https://www.tweaktown.com/news/69958/mobile-markets-revenue-17-2019-topping-83-5-billion/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 6 gün
    Oyun diyor uygulama demiyor... Sadece uygulama ile ilgili bir tablo var mi bari ?
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