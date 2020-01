Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 3 milyardan fazla olduğu tahmin edilen akıllı telefonlar uygulama ekosistemine de büyük bir etki ediyor. 1 liralık bir uygulamanın bile geliştiricisine milyon dolarlar kazandırabildiği ekosistemde rakamlar baş döndürüyor.

Mobil uygulamalar ne kadar kazandı?

Sensor Tower tarafından 2019 yılı için yapılan istatistiklere göre mobil uygulama ekosistemi toplamda 83.5 milyar dolar gelir üretti. 2018 yılına göre yüzde 17 civarında bir artış yaşandı.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi

Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

Kullanıcı harcamalarında açık ara lider yine App Store. Apple uygulama mağazası geçen yıl 54.2 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 16.3 artış yakaladı. Geliştiricilere ise 40 milyar dolara yakın bir pay dağıtıldı.

Google Play tarafında ise 29.3 milyar dolar harcandı ve yüzde 18 civarında bir artış görüldü. Özellikle Çin'de Google'ın yasaklı olması ve rakip pek çok uygulama mağazasının olması gelirleri belirli bir seviyede tutuyor.

Gelirler içerisinde aslan payı her zamanki gibi oyun kategorisinin. Mobil oyunlar 2019 yılında 6.17 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 13 civarında bir artış yaşandı. En fazla gelir üreten oyun ise 1.5 milyar dolarla Tencent imzalı Honor of Kings oldu. Onu Pokemon GO, Fire Emblem Heroes, Garena Free Fire, Call of Duty Mobile oyunları takip etti.

https://www.tweaktown.com/news/69958/mobile-markets-revenue-17-2019-topping-83-5-billion/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.