Instagram’da sizin yerinize yorum yapabilen Siri gelecek yıl çıkacak

Uygulamaları konrtol edecek
Bu güncellenmiş Siri, sadece hatırlatıcı eklemek ya da alarm kurmaktan çok daha fazlasını yapabilecek. Instagram’da yorum yapma, alışveriş uygulamasında sepete ürün ekleme, belirli bir fotoğrafı düzenleyip gönderme gibi çok adımlı görevleri uygulama içinden yerine getirebilecek. Örneğin, Siri’den galerideki bir fotoğrafı bulup onu biraz düzenlemesini ve sonra da bir kişiye e-posta olarak göndermesini isteyebileceksiniz.
Apple, bu özelliği kendi uygulamalarıyla birlikte AllTrails, Amazon, Facebook, Threads, Temu, Uber, WhatsApp ve YouTube gibi üçüncü taraf platformlarda da test ediyor. Bankacılık gibi hassas veriler barındıran uygulamalarda ise bu özelliğin kullanımı engellenebilecek. Yeni Siri'nin iOS 26.4'ün bir parçası olması bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere yeni Siri, ilk kez WWDC 2024 etkinliğinde Apple Intelligence kapsamında tanıtılmıştı. Ancak bu yılın başında Apple, “bu özellikleri sunmak için düşündüğümüzden daha uzun sürecek” açıklamasını yapmış ve belirsiz bir şekilde sadece gelecek yıla işaret etmişti.
Apple'ın sunumda gösterdiği özellikleri neredeyse 2 yıl sonra piyasaya sürecek olması ciddi bir sorun. Hatta iPhone 16 lansmanı sonrası Bella Ramsey'in oynadığı bir reklamda yer alan ama henüz kullanıma sunulmayan Siri özellikleri nedeniyle Apple, yanıltıcı reklam suçlamasıyla dava edildi.
