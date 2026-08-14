Uygun fiyat, güçlü özellikler: Hisense Hi-QLED TV’ler neler sunuyor?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Günümüzde televizyon satın alırken kullanıcıların çok sayıda kritere bakılıyor. Düşük fiyatın yanı sıra canlı renkler, güçlü ses performansı, yüksek yenileme hızları ve iyi bir oyun performansı gibi kriterlere bakılıyor. Ancak tüm bu özellikler bir araya geldiğinde fiyatlar yüksek seviyelere çıkıyor.

Televizyon alanında küresel sevkiyatlarda dünya ikincisi konumda yer alan Hisense, Türkiye pazarına düşük fiyatlarla giriş yaptı. Hisense Hi-QLED serisi televizyonlar lansmana özel cazip fiyatlara satılıyor. Hi-QLED teknolojisiyle canlı ve gerçeğe yakın renkler, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği, yüksek yenileme hızı ve VIDAA akıllı TV platformu bir araya geliyor.

Hisense, yeni TV serilerini Türkiye'de satışa sundu 1 hf. önce eklendi

Özellikle serinin 140 ekran 55 inç modelleri, görüntü kalitesine önem veren ancak üst segment fiyatlara çıkmak istemeyen kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hisense E7SE günlük eğlence deneyimine odaklanırken, Hi Sense E7S Pro daha yüksek performans ve gelişmiş oyun özellikleriyle öne çıkıyor. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Hisense E7S Pro’yu aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:

https://www.vatanbilgisayar.com/hisense-55e7s-pro-55inc-139-cm-4k-uhd-hi-qled-vidaa-smart-tv-uydu-alicili.html

Hi-QLED nedir?

Hisense'in Hi-QLED teknolojisi, Quantum Dot (QLED) panel teknolojisi üzerinde özel ayarlamalar yaparak canlı renkleri gerçeğe yakın tonlarda sunuyor. Hi-QLED sayesinde ekranın renk üretim kapasitesi geliştirilirken daha canlı, zengin ve gerçeğe yakın renkler elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Film ve dizilerden spor karşılaşmalarına, oyunlardan günlük TV yayınlarına kadar farklı içeriklerde renklerin canlılığı, genel görüntü deneyiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle 55 inç ve daha büyük ekranlarda renklerin etkileyici şekilde sunulması, izleme deneyimini de daha sürükleyici hale getiriyor.

Hisense bu canlı görüntü yeteneğini yapay zeka teknolojileriyle de destekliyor. Yapay Zeka ile İyileştirilmiş Görüntü teknolojisi; parlaklık, kontrast, doygunluk, renk, derinlik ve görüntü parazitini içeriğe göre otomatik olarak optimize ediyor.

AI Akıcı Görüntü Teknolojisi ise akıllı bulanıklık azaltma ve gerçek zamanlı kare tahminiyle hızlı sahnelerde daha pürüzsüz hareketler sunmaya yardımcı oluyor. Bu özellik özellikle futbol gibi hızlı kamera hareketlerinin bulunduğu spor karşılaşmalarında, aksiyon sahnelerinde ve oyunlarda daha akıcı bir görüntü deneyimi sağlayabiliyor.

Uygun fiyata Hi-QLED deneyimi: Hisense E7SE

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Serinin uygun fiyatlı modeli olan Hisense E7SE, Hi-QLED teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı amaçlıyor. Hi-QLED panel teknolojisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği; bu modeli günlük film, dizi, spor ve eğlence tüketimi için çok yönlü bir seçenek haline getiriyor.

Özellikle 55 inç Hisense E7SE, büyük ve teknolojil bir televizyon isteyen ancak bütçesini de gözeten kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif. Model, yalnızca uygun fiyatıyla değil, sunduğu özelliklerin bütünüyle fiyat/performans tarafında iddialı bir seçenek olarak konumlanıyor.

Hisense E7S Pro özellikleri: Oyuncular için uygun fiyatlı Pro televizyon

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Hi-QLED ailesinin performans odaklı üyesi E7S Pro, dolu dolu özellikleriyle Türkiye’de satışa çıktı. 144 Hz yenileme hızına sahip oyuncu televizyonları yüksek fiyatlara satılırken Hisense E7S Pro, 144 Hz oyun deneyimini uygun fiyata sunuyor. Üstelik 144 Hz yenileme hızı için büyük ekranlar satın almak zorunda değilsiniz. E7S Pro’nun 55” dahil olmak üzere 65” ve 75” tüm modellerinde bu özellik mevcut.

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144Hz Game Mode ve HSR240 desteği, E7S Pro'yu oyun tarafında öne çıkaran özelliklerin başında geliyor. 144 Hz yenileme hızı ve VRR teknolojisi, hızlı hareketlerde görüntü yırtılmalarını ve takılmaları azaltmaya yardımcı olurken, HSR240 fonksiyonu sayesinde 1080p çözünürlükte 240 Hz yenileme hızına ulaşılabiliyor. Böylece yüksek segment bir PC monitöründe karşılaşabileceğiniz akıcılık, salonun büyük ekranına taşınıyor.

Buna AMD FreeSync Premium desteği de ekleniyor. Özellikle yüksek tempolu oyunlarda ekran yırtılmalarının ve takılmaların azaltılmasına yardımcı olan bu teknoloji, daha kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ise oyun deneyiminin görüntü ve ses tarafını tamamlıyor. Oyunlar akıcı ve etkileyici görünürken, sesler de çevrenizi sarıyor.

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E7S Pro'da bulunan Game Bar, oyuncuların oyun sırasında ihtiyaç duyduğu bilgilere ve ayarlara tek ekrandan ulaşmasını sağlıyor. Oyunun görüntüsünü kapatmadan FPS, HDR ve VRR durumunu takip edebilir; parlaklık, siyah seviyesi ve en-boy oranı gibi ayarları oyundan çıkmadan değiştirebilirsiniz. Bu özellik, özellikle oyun sırasında görüntü ayarlarını sık sık değiştiren kullanıcılar için pratik bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yapay zeka ile görüntü kalitesini iyileştiriliyor

E7S Pro'nun görüntü deneyiminde yapay zeka teknolojilerinden de yararlanılıyor. Yapay Zeka ile İyileştirilmiş Görüntü teknolojisi, görüntüyü kare kare analiz ederek derinlik, renk ve hareketi optimize ediyor. Parlaklık, kontrast, doygunluk ve görüntü paraziti gibi unsurlar da içeriğe ve ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor.

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AI Akıcı Görüntü Teknolojisi ise gerçek zamanlı kare tahmini ve akıllı bulanıklık azaltma özellikleriyle hızlı sahnelerde daha pürüzsüz hareketler elde edilmesine yardımcı oluyor.

Bunun yanında yapay zeka destekli 4K görüntü yükseltme (4K Upscale) özelliği, daha çözünürlüklü TV yayınlarını ve dijital platformlardaki içerikleri yapay zeka ile 4K çözünürlüğüne yükseltiyor. Böylece 4K televizyonunuzun nimetlerinden tam olarak faydalanabiliyorsunuz.

Kullanıcının izleme deneyimine odaklanan Hisense, bu modelde kullandığı AI Işık Sensörü özelliği ile ekran parlaklığını ortamın ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece gündüz güneşinde içeriği net bir şekilde seyrederken, gece karanlığında ise parlaklık kısılarak konforlu izleme deneyimi veriyor.

Film ve dizi tutkunları için E7S Pro'da Filmmaker Modu da bulunuyor. Bu mod, görüntü ayarlarını içeriğin orijinal yapısına mümkün olduğunca yaklaştırarak renk, kare hızı, en-boy oranı ve diğer görüntü detaylarının korunmasına yardımcı oluyor. Böylece uyumlu içerikler, yapımcıların ve yönetmenlerin hedeflediği görsel karaktere daha yakın şekilde izlenebiliyor.

VIDAA Akıllı TV işletim sistemi ile geliyor

Hisense Hi-QLED modellerinde VIDAA Akıllı TV platformu kullanılıyor. Bu platformda popüler tüm dijital içerik platformlarının uygulamaları yer alıyor. Kullanım kolaylığı sunan VIDAA arayüzü, favori içeriklere ve uygulamalara hızlı şekilde ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca yapay zeka destekli özelliklerle kişiselleştirilmiş bir Smart TV deneyimi yaşatıyor. Bunlara ek olarak sesli kontrol desteği sayesinde de kumandayı kullanmadan çeşitli fonksiyonları sesli komutlarla gerçekleştirmek mümkün.

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Hisense Hi-QLED TV’ler kimler için uygun?

E7SE, büyük ekranlı, canlı renkler ve güçlü görüntü özellikleri sunan bir televizyon arayan ve fiyat/performansa önem veren kullanıcılar için öne çıkıyor.

büyük ekranlı, canlı renkler ve güçlü görüntü özellikleri sunan bir televizyon arayan ve fiyat/performansa önem veren kullanıcılar için öne çıkıyor. E7S Pro ise televizyonunu aynı zamanda oyun için kullanmak isteyenler için daha iddialı bir seçenek. 144Hz Game Mode, HSR240, VRR, AMD FreeSync Premium ve Game Bar gibi özellikleriyle oyunculara yönelik televizyonlar arasında uygun fiyatlı bir alternatif oluşturuyor.

Sonuç olarak Hisense Hi-QLED televizyonlar, yüksek görüntü kalitesi ve akıllı özellikleri daha ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı hedefliyor. E7SE günlük eğlenceyi fiyat/performans odağında ele alırken, E7S Pro düşük fiyata Pro oyun deneyimi arayan kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor.

Özellikle E7S Pro’nun 55 inç modeli 144 Hz yenileme hızı, gelişmiş oyun teknolojileri, yapay zeka destekli görüntü özellikleri ve fiyat/performans açısından tüm serinin en cazip modeli.

Hisense E7S Pro’yu aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:

https://www.vatanbilgisayar.com/hisense-55e7s-pro-55inc-139-cm-4k-uhd-hi-qled-vidaa-smart-tv-uydu-alicili.html

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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