    Uygun fiyatlı Apple Watch SE 3 ne yenilikler sunacak?

    Apple Eylül etkinliğinde iPhone 17 serisiyle birlikte Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ile birlikte Apple Watch SE gelecek. Peki, uygun fiyatlı Apple Watch'tan neler bekleniyor?

    apple watch se 3 beklenen yenilikler Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 tanıtım etkinliği yaklaşıyor. Yeni iPhone’lar kadar saatler de merakla bekleniyor. Yeni Apple Watch’lar arasında en uygun fiyatlı model yine Watch SE olacak. Apple Watch SE, 2022’den beri güncellenmediğinden beklenti büyük. Peki, Apple Watch SE 3 modelinden neler bekleniyor?

    Boyut ve tasarım

    Ekran analisti Ross Young'a göre ‌Apple Watch SE‌ yeni ekran boyutlarıyla gelecek. Saatin 1.6 inç - 1.8 inç ekran boyutlarında geleceği söyleniyor. Bu boyutlar mevcut ‌Apple Watch SE‌ 2 ekran boyutlarından çok da farklı değil ancak ekranda iyileştirme bekleniyor.

    Apple Watch SE‌ 2, 40 mm ve 44 mm boyut seçenekleriyle geliyor. Apple, Series 7 ile Apple Watch kasa boyutunu 41 mm ve 45 mm'ye, Series 10 ile ise 42 mm ve 46 mm’ye yükseltti. ‌Apple Watch SE‌ 3'ün daha ince formda ve inceltilmiş çerçevelere sahip Apple Watch Series 7 tasarımını benimsemesi mümkün.

    Mevcut ‌Apple Watch SE‌'de hep açık ekran özelliği bulunmuyor. Apple’ın bir süredir piyasada olan uygun fiyatlı saatine getirebileceği bir diğer özellik. Ancak SE 3 için sürekli açık ekran teknolojisi hakkında herhangi bir söylenti yok.

    İşlemci

    Yeni nesil ‌Apple Watch SE‌, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra’da kullanılan S11 çipini kullanacak. S11, temelde S9 ve S10 ile aynı ancak mevcut ‌Apple Watch SE‌'deki S8 çipine göre önemli bir gelişme olacak. S11 ile ‌Apple Watch SE‌ 3, cihaz içi Siri işleme, çift dokunma hareketi desteği ve daha fazla depolama alanı gibi özelliklere sahip olabilir.

    Sağlık özellikleri

    Apple Watch SE‌, serinin diğer modellerinden daha az sağlık özelliğine sahip. EKG uygulaması yok, kandaki oksijen takibi özelliği yok. Series 11 ve Ultra 3 ile yeni sağlık özellikleri gelebilir ancak bu özellikler muhtemelen ‌Apple Watch SE‌ 3’te olmayacak.

    ‌Apple Watch SE‌, kalp atış hızı takibi, uyku takibi ve solunum hızı takibi gibi temel özellikleri destekliyor. Bu nedenle Apple, SE 3'e uyku apnesi tespit özelliğini ekleyebilir çünkü bu özelliği desteklemek için gereken tüm donanıma sahip olacak. Türkiye’de de aktif olan uyku apnesi tespiti şu anda Series 9, Series 10 ve Ultra 2 ile sınırlı.

    Apple, mevcut ‌Apple Watch SE‌ hâlâ ikinci nesil sensörü kullandığından optik kalp sensörünü ilk olarak Apple Watch Series 7 ile tanıtılan üçüncü nesil versiyona yükseltebilir. Diğer olasılıklar arasında iyileştirilmiş pil ömrü, daha hızlı şarj ve daha iyi su geçirmezlik yer alıyor.

    Apple Watch SE 3 ne zaman tanıtılacak?

    Apple'ın ‌Apple Watch SE‌ 3 akıllı saati Eylül ayındaki ‌iPhone‌ etkinliğinde duyurması bekleniyor. Apple Eylül etkinliği 9 Eylül’de gerçekleşirse, Apple Watch SE 3 ön siparişleri 12 Eylül'de başlayabilir.

