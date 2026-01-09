Merakla beklenen Kia EV2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Kompakt ama güçlü tasarım
Yaklaşık 4,1 metre uzunluğa sahip olan Kia EV2, şehir içi kullanım için ideal ölçüler sunarken tasarım tarafında markanın daha büyük EV3 ve EV5 modellerinden izler taşıyor. Dikey aydınlatma imzaları, çamurluklar ve dik duruşu sayesinde güçlü bir tasarım kimliği sunuyor. Modelde 16 ila 19 inç arasında değişen jant seçenekleri sunulurken, sportif detaylar isteyenler için GT-Line donanım paketi de ürün gamında yer alacak.
Daha uzun yol ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen 61,0 kWh bataryalı versiyon ise 448 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu seçenek, GT-Line donanımıyla birlikte daha ileri bir tarihte satışa çıkacak. Kia, büyük bataryalı versiyonun motor gücünü henüz açıklamış değil. Ancak iki model de önden çekişli ve tek motorlu olacak.
400 voltluk elektrik mimarisiyle geliyor
EV2, Kia’nın EV3, EV4 ve EV5 modellerinde olduğu gibi 400 voltluk elektrik mimarisi kullanıyor. Bu yapı, markanın üst segment EV6 ve EV9 modellerindeki 800 volt sistemlere kıyasla daha yavaş şarj sunsa da DC hızlı şarj ile yaklaşık 30 dakikada %10-80 doluluk seviyelerine ulaşabiliyor. Model ayrıca 11 kW ve 22 kW AC şarj desteği sunuyor.
Bununla birlikte EV2, V2L (Vehicle-to-Load) ve V2G (Vehicle-to-Grid) teknolojilerini destekleyerek harici cihazlara enerji sağlayabiliyor veya fazla elektriği şebekeye geri gönderebiliyor.
İç mekan genişliği iddialı
Dört koltuklu versiyonda koltuklar öne alındığında 403 litreye kadar bagaj hacmi elde edilebiliyor. Ayrıca ön bölümde 15 litrelik ön bagaj da bulunmakta.
Kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA), dijital anahtar, mobil uygulama entegrasyonu, uzaktan park özelliği, çevre görüş kameraları ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi donanımlar da araçta bulunuyor.
Fiyatlandırma ve çıkış tarihi
Kia EV2, Slovakya'da üretilecek ve doğrudan Avrupa pazarına yönelik olarak konumlandırılacak. EV2'nin üretimi, Standart model için Şubat ayında başlayacak. Uzun menzilli ve GT-Line versiyonlarının üretimine ise Haziran ayında başlanması planlanıyor. Net fiyatlandırma belirtilmedi ancak Kia EV2'nin Renault R5 E-Tech'ten biraz daha pahalı olması ve 30.000 euro altında yer alması bekleniyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/01/kias-ev2-is-like-a-renault-4-without-the-nostalgia/ https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-unveils-ev2-at-brussels-motor-show/s/fea22a3c-6664-463f-87d2-c17de0e5dfb9