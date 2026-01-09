Merakla beklenen Kia EV2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kia, elektrikli otomobil pazarındaki ürün gamını yeni EV2 modeliyle genişletti. Markanın bugüne kadar geliştirdiği en küçük ve en erişilebilir elektrikli modeli olan Kia EV2, Brüksel Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtıldı. B-SUV segmentinde konumlanan EV2, kompakt boyutları, iki farklı batarya seçeneği ve yaklaşık 30 bin avroluk başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kompakt ama güçlü tasarım

Yaklaşık 4,1 metre uzunluğa sahip olan Kia EV2, şehir içi kullanım için ideal ölçüler sunarken tasarım tarafında markanın daha büyük EV3 ve EV5 modellerinden izler taşıyor. Dikey aydınlatma imzaları, çamurluklar ve dik duruşu sayesinde güçlü bir tasarım kimliği sunuyor. Modelde 16 ila 19 inç arasında değişen jant seçenekleri sunulurken, sportif detaylar isteyenler için GT-Line donanım paketi de ürün gamında yer alacak.

Tam Boyutta Gör Kia EV2, iki farklı batarya ve motor kombinasyonuyla satışa sunulacak. İlk aşamada pazara çıkacak olan 42,2 kWh kapasiteli batarya, 145 beygir güç üreten elektrik motoruyla birlikte geliyor ve şehir odaklı kullanımda 317 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Daha uzun yol ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen 61,0 kWh bataryalı versiyon ise 448 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu seçenek, GT-Line donanımıyla birlikte daha ileri bir tarihte satışa çıkacak. Kia, büyük bataryalı versiyonun motor gücünü henüz açıklamış değil. Ancak iki model de önden çekişli ve tek motorlu olacak.

400 voltluk elektrik mimarisiyle geliyor

EV2, Kia’nın EV3, EV4 ve EV5 modellerinde olduğu gibi 400 voltluk elektrik mimarisi kullanıyor. Bu yapı, markanın üst segment EV6 ve EV9 modellerindeki 800 volt sistemlere kıyasla daha yavaş şarj sunsa da DC hızlı şarj ile yaklaşık 30 dakikada %10-80 doluluk seviyelerine ulaşabiliyor. Model ayrıca 11 kW ve 22 kW AC şarj desteği sunuyor.

Bununla birlikte EV2, V2L (Vehicle-to-Load) ve V2G (Vehicle-to-Grid) teknolojilerini destekleyerek harici cihazlara enerji sağlayabiliyor veya fazla elektriği şebekeye geri gönderebiliyor.

İç mekan genişliği iddialı

Tam Boyutta Gör Kia EV2’nin 2.565 mm aks mesafesi, kağıt üzerinde Renault 4’ten 59 mm daha kısa olsa da Kia, iç mekan ferahlığı konusunda iddialı. Model, dört veya beş koltuklu oturma düzeniyle tercih edilebiliyor. Kaydırılabilen ve yatırılabilen koltuklar sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre diz mesafesi veya bagaj hacmi elde edebiliyor.

Dört koltuklu versiyonda koltuklar öne alındığında 403 litreye kadar bagaj hacmi elde edilebiliyor. Ayrıca ön bölümde 15 litrelik ön bagaj da bulunmakta.

Tam Boyutta Gör EV2, “giriş seviyesi” olarak konumlandırılmasına rağmen iç mekanda üçlü ekran düzeni bulunuyor. 12,3 inç dijital gösterge, 5 inçlik klima ekranı ve 12,3 inç multimedya ekranı birlikte çalışıyor. Ön bölümde üç adet USB-C portu yer alıyor ve bu portlar 100W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Kia’nın Digital Key 2 sistemi sayesinde akıllı telefon anahtar olarak kullanılabiliyor. Araçta, daha uygun maliyetli modeller için geliştirilen ccNC Lite bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor.

Kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA), dijital anahtar, mobil uygulama entegrasyonu, uzaktan park özelliği, çevre görüş kameraları ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi donanımlar da araçta bulunuyor.

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi

Kia EV2, Slovakya’da üretilecek ve doğrudan Avrupa pazarına yönelik olarak konumlandırılacak. EV2'nin üretimi, Standart model için Şubat ayında başlayacak. Uzun menzilli ve GT-Line versiyonlarının üretimine ise Haziran ayında başlanması planlanıyor. Net fiyatlandırma belirtilmedi ancak Kia EV2’nin Renault R5 E-Tech’ten biraz daha pahalı olması ve 30.000 euro altında yer alması bekleniyor.

