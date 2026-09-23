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    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri

    Uygun Fiyatlı Laptop arayanlara özel bu rehberde, farklı bütçelere hitap eden modelleri özellikleri ve kullanım senaryolarıyla birlikte hazırladık. İşte uygun fiyatlı laptop önerileri.

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kullanıcıların karşısına her bütçeye hitap eden çok sayıda model çıkıyor. Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte yalnızca en ucuz modeli seçmek yerine, bütçeye göre işlemci, RAM, depolama, ekran ve taşınabilirlik gibi özellikleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. İşte Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri.

    Uygun Fiyatlı Laptop Modelleri
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    Casper Nirvana X650 55.590 TL
    Casper Nirvana S100 51.908 TL
    Asus Vivobook 15 39.999 TL
    Lenovo Ideapad 5 52.999 TL
    Lenovo Ideapad Slim 3 24.900 TL
    Acer Aspire Lite 30.699 TL
    Lenovo Loq 15IAX9 42.599 TL
    HP Probook 4 G11 40.799 TL
    Acer Nitro V15 35.000 TL

    Uygun fiyatlı laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

    Bir dizüstü bilgisayar satın alırken öncelikle cihazın hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli. İnternet, Microsoft Office, video izleme, eğitim ve temel iş uygulamaları için üst düzey bir işlemci veya harici ekran kartına ihtiyaç duyulmayabilir. Buna karşılık video düzenleme, yazılım geliştirme, grafik tasarım veya oyun gibi işlemlerde işlemci ve ekran kartı seçimi çok daha önemli hale geliyor.

    RAM kapasitesi de özellikle uzun süre kullanılacak bilgisayarlarda önem taşıyor. Günümüzde 8 GB RAM temel kullanım için yeterli olsa da çok sayıda uygulamanın aynı anda çalıştırılacağı senaryolarda 16 GB ve üzeri bellek daha rahat bir kullanım sunuyor.

    Depolama tarafında ise SSD artık olmazsa olmazlar arasında. 512 GB kapasite günlük kullanım için yeterli olabilirken, çok sayıda oyun, video veya büyük boyutlu dosya saklayan kullanıcıların 1 TB modelleri değerlendirmesi daha mantıklı olabilir.

    Bu rehberde ise Uygun Fiyatlı Laptop arayan kullanıcılar için farklı bütçe seviyelerinde öne çıkan modelleri bir araya getiriyoruz. Listede Casper, ASUS, Lenovo, Acer ve HP gibi markaların modelleri bulunuyor. Fiyatları yaklaşık 25 bin TL seviyesinden başlayarak 55 bin TL bandına kadar çıkan dizüstü bilgisayarlar arasında hem günlük kullanım odaklı hem de oyunculara hitap eden seçenekler bulunuyor.

    Casper Nirvana X650

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Casper Nirvana X650, listedeki daha yüksek bütçeli modellerden biri olmasına rağmen donanım tarafında sunduğu kombinasyonla uzun süreli kullanım hedefleyenlere hitap ediyor. Modelde 10 çekirdekli Intel Core i7-13620H işlemci, 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD bulunuyor. M2, 5000MB/s okuma ve 4500MB/s yazma hızlarına sahip.

    Intel Core i7-13620H işlemci, özellikle çoklu görev ve işlemci gücü gerektiren uygulamalarda giriş seviyesindeki U serisi işlemcilere kıyasla daha güçlü bir seçenek. 24GB RAM ise 4800Mhz hızla geliyor ve bu modelin önemli avantajlarından biri. Kullanıcı aynı anda tarayıcı, ofis uygulamaları, görüntülü görüşme ve farklı profesyonel yazılımları çalıştırırken bellek kapasitesi açısından daha rahat hareket edebiliyor.

    15,6 inçlik Full HD IPS ekran günlük kullanım ve çalışma için yeterli bir alan sunarken, 1,6 kilogramlık ağırlık cihazın taşınabilirliğini de koruyor. 1 TB SSD kapasitesi ise işletim sistemi, uygulamalar ve kişisel dosyalar için geniş bir depolama alanı sağlıyor. Ayrıca Windows 11 Pro lisansına sahip model, 1.6 kg gibi oldukça hafif bir yapıda sunuluyor. 

    • Ekran : 15.6 İnç, 1920 x 1080 Piksel IPS
    • İşlemci: Core i7 13620H
    • Çekirdek Sayısı: 10 çekirdek (6 performans ve 4 verimlilik çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics 13th Gen
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Pro
    • Bellek (RAM) : 24GB DDR5 4800MHZ Maks: 64GB
    • SSD Boyutu : 1TB M2 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)
    • Kamera: 1MP HD 720p
    • Ağırlık: 1.6kg

    Casper Nirvana S100

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Casper Nirvana S100, X650 ile benzer işlemci ve depolama kapasitesini daha büyük ekranla bir araya getiriyor. Modelde Intel Core i7-13620H işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD bulunuyor16 inçlik Full HD IPS ekran, özellikle uzun süre dokümanlarla çalışan veya aynı anda birden fazla pencere kullanan kişiler için avantaja sahip.

    1 TB SSD de depolama konusunda kullanıcıyı kısa vadede harici diske yönlendirmeyecek bir kapasite sunuyor. Buradaki temel farklardan biri 16 GB RAM kapasitesi. Ancak bu kapasitenin 64GB'a kadar artırılabildiğini belirtelim. Buna karşılık S100, daha büyük ekran isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. Dizüstünün SSD hızları ise 5000MB/s ve 4500MB/s. 

     Windows 11 Pro lisansına sahip olan Casper Nirvana S100, 1.8kg ağırlığıyla oldukça kompakt bir yapıda geliyor. Entegre GPU'nun ise günlük kullanım ve orta düzey oyunlar için yeterli olacağını belirtelim.

    • Ekran : 16 İnç, 1920 x 1080 Piksel IPS
    • İşlemci: Core i7 13620H
    • Çekirdek Sayısı: 10 çekirdek (6 performans ve 4 verimlilik çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics 13th Gen
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Pro
    • Bellek (RAM) : 16GB DDR5 4800MHZ Maks: 64GB
    • SSD Boyutu : 1TB M2 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)
    • Kamera: 1MP HD 720p
    • Ağırlık: 1.8kg 

    Asus Vivobook 15

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    ASUS Vivobook 15, yaklaşık 40 bin TL seviyesindeki fiyatıyla daha dengeli bir seçenek arayanlara hitap ediyor. Modelin kalbinde Intel Core 7 150U işlemci bulunuyor. İşlemci 10 çekirdekli yapısıyla günlük kullanım, ofis uygulamaları, web tarama ve çoklu görev gibi işlemler için yeterli performans sunuyor.

     16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD kombinasyonu da günümüzün temel kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. 15,6 inç Full HD IPS ekran ise özellikle çalışma ve eğitim amacıyla kullanılacak bilgisayarlar için standart bir çözünürlük sunuyor. Cihazın 1,7 kilogram ağırlığı da taşınabilirlik açısından avantaj sağlıyor. Harici ekran kartının bulunmaması nedeniyle bu modelin önceliği oyun performansı değil. Dolayısıyla günlük kullanım, eğitim ve iş kullanıma hitap ediyor.

    • Ekran : 15.6 İnç, 1920 x 1080 Piksel IPS
    • İşlemci: Intel Core 7 150U
    • Çekirdek Sayısı: 10 çekirdek (2 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Pro
    • Bellek (RAM) : 16GB DDR5 5400MHZ Maks: 24GB
    • SSD Boyutu : 512GB
    • Kamera: HD 720p
    • Ağırlık: 1.7kg

    Lenovo Ideapad 5

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo IdeaPad 5, listedeki diğer modellerden farklı olarak 2'si 1 arada yapısıyla öne çıkıyor. 16 inçlik dokunmatik Full HD IPS ekran, klasik laptop kullanımının yanında dokunmatik etkileşim imkanı da sunuyor. Intel Core Ultra 5 225U işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile gelen model, günlük kullanım ve üretkenlik odaklı bir donanım kombinasyonuna sahip. 

    Dolayısıyla hem kurumsal hem de öğrenciler için ideal olabilir. Dokunmatik ekran özellikle not alma, sunum hazırlama veya içerik üzerinde doğrudan etkileşim kurma gibi senaryolarda kullanılabilir. Bununla birlikte cihazın FreeDOS olarak gelmesi önemli bir ayrıntı. Kullanıcının Windows lisansını ayrıca edinmesi veya kendi işletim sistemini kurması gerekiyor. 

    • Ekran : 16 İnç, 1920 x 1080 Piksel IPS dokunmatik ekran
    • İşlemci: Intel Core Ultra 5 225U
    • Çekirdek Sayısı: 12 çekirdek (2 performans çekirdeği, 2 düşük güç çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics
    • İşletim Sistemi : FreeDos
    • Bellek (RAM) : 16GB DDR5 8000MHz
    • SSD Boyutu : 512GB
    • Kamera: HD 720p
    • Ağırlık: 2kg

    Lenovo Ideapad Slim 3

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Daha düşük bütçeyle laptop almak isteyenlerin bakabileceği modellerden biri Lenovo IdeaPad Slim 3. Yaklaşık 25 bin TL seviyesindeki fiyatıyla listedeki en erişilebilir seçeneklerden biri olan model, temel kullanım ihtiyaçlarına odaklanıyor. Intel Core Ultra 5 225U işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD kombinasyonu bulunuyor. 

    16 inçlik Full HD ekran ise geniş çalışma alanı isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 8GB RAM kapasitesi. Günlük internet kullanımı, ofis uygulamaları ve eğitim için yeterli olabilecek bu kapasite, daha yoğun çoklu görev senaryolarında sınırlayıcı olabilir. 

    • Ekran : 16 İnç, 1920 x 1080 Piksel
    • İşlemci: Intel Core Ultra 5 225U
    • Çekirdek Sayısı: 6 çekirdek (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Home
    • Bellek (RAM) : 8GB DDR5 4800MHz
    • SSD Boyutu : 512GB
    • Kamera: HD 720p
    • Ağırlık: 1.8kg

    Acer Aspire Lite 15

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Acer Aspire Lite, 30 bin TL bandında daha güncel bir Intel Core Ultra işlemci arayan kullanıcıların değerlendirebileceği modeller arasında. Cihazda Core Ultra 5 125H işlemci, 8GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.15,6 inç Full HD IPS ekran, günlük çalışma ve multimedya kullanımı için yeterli bir alan sağlıyor. 

    1,7 kilogramlık ağırlık da bilgisayarın çanta içerisinde rahat taşınmasına yardımcı oluyor. Modelin FreeDOS işletim sistemiyle gelmesi nedeniyle satın aldıktan sonra işletim sistemi kurulumu yapılması gerekiyor. Ayrıca 8GB RAM kapasitesi, bilgisayarı temel ve orta düzey kullanım senaryolarına daha yakın konumlandırıyor. 

    • Ekran : 15.6 İnç, 1920 x 1080 Piksel
    • İşlemci: Intel Core Ultra 5 125H
    • Çekirdek Sayısı: 6 çekirdek (4 performans çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği, 2 düşük Güç Çekirdeği)
    • Dahili Ekran Kartı Modeli : Intel UHD Graphics
    • İşletim Sistemi : FreeDos
    • Bellek (RAM) : 8GB DDR5 4800MHz
    • SSD Boyutu : 512GB
    • Kamera: HD 720p
    • Ağırlık: 1.7kg

    Lenovo Loq 15IAX9

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Eğer Uygun Fiyatlı Laptop ararken oyun performansından da vazgeçmek istemiyorsanız Lenovo LOQ 15IAX9 farklı bir noktada konumlanıyor. Model, listedeki diğer standart dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak GeForce RTX 3050 6 GB ekran kartına sahip. Ancak diğer yönlerden biraz eksik kalıyor. Cihaz, Intel Core i7-13620H işlemci, RTX 3050 6GB ekran kartı ve 512 GB M.2 SSD kombinasyonuna sahip.

    15,6 inç Full HD IPS ekran da ekran kartının hedeflediği çözünürlükle uyumlu. Ancak 8GB RAM ise cihazın en dikkat edilmesi gereken noktalarından biri. Oyunlarda ve daha yoğun uygulamalarda daha rahat bir deneyim için RAM kapasitesinin artırılması düşünülebilir. 

    • Ekran : 15.6 İnç, 1920 x 1080 Piksel IPS
    • İşlemci: Core i7 13620H
    • Çekirdek Sayısı: 12 çekirdek (4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği)
    • Ekran Kartı Modeli : GeForce RTX 3050 6GB
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Home
    • Bellek (RAM) : 8GB DDR5 4800Mhz Maks 32GB
    • SSD Boyutu : 512GB M2
    • Kamera: 1MP HD 720p
    • Ağırlık: 2.4kg 

    Acer Nitro V15

    Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri Tam Boyutta Gör
    Acer Nitro V15 ise oyuncu laptopu arayan ancak bütçesini 40 bin TL'nin altında tutmak isteyen kullanıcılar için dikkat çekiyor. Modelde AMD Ryzen 5 7535HS işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ekran kartı bulunuyor.15,6 inç Full HD ekranın 144 Hz yenileme hızına sahip olması, cihazı standart ofis bilgisayarlarından ayıran en önemli özelliklerden biri. 

    Yüksek yenileme hızı özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı olabilir. 8GB DDR5 RAM ve 512 GB M.2 SSD ise temel donanım kombinasyonunu tamamlıyor. Ancak burada da 8 GB RAM kapasitesinin uzun vadede yükseltilmesi değerlendirilebilir.

    • Ekran : 15.6 İnç, 1920 x 1080 Piksel LED 144Hz
    • İşlemci: Amd Ryzen 5 7535HS
    • Çekirdek Sayısı: 6 çekirdek
    • Ekran Kartı Modeli : GeForce RTX 3050 6GB
    • İşletim Sistemi : Windows 11 Home
    • Bellek (RAM) : 8GB DDR5 4800Mhz
    • SSD Boyutu : 512GB M2
    • Kamera: 1MP HD 720p
    • Ağırlık: 3.0kg 

    Özetle, uygun fiyatlı laptop seçimi tek bir modele indirgenebilecek bir konu değil. Öğrenciler, ofis çalışanları, profesyoneller ve oyuncuların ihtiyaçları birbirinden farklı. Bu nedenle bütçeyi belirledikten sonra işlemci, RAM, SSD, ekran ve ekran kartını birlikte değerlendirmek, uzun süre kullanılabilecek doğru dizüstü bilgisayarı seçmek açısından daha sağlıklı olacaktır.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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