    iPhone'un çipiyle güçlendirilecek uygun fiyatlı MacBook yakında geliyor

    M1 çipli MacBook Air, Apple Intelligence'a ihtiyaç duymayanların hala kullandığı en eski modellerden biri. Bu model, yakında yerini uygun fiyatlı A18 Pro işlemcili MacBook'a bırakacak.

    uygun fiyatlı macbook modeli yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Apple, M3 çipli modelleri piyasaya sürdükten sonra M1 çipli MacBook Air'i üretimden kaldırdı. Güncel Macbook Air M4 işlemciyle geliyor ve şu anda MacBook’lar arasında en uygun fiyatlı olanı. Apple’ın 4 Mart etkinliğinde Windows dizüstü bilgisayarlar ve Chromebook’lar ile rekabet edebilecek yeni, düşük fiyatlı MacBook’u tanıtmasıyla bu değişecek.

    12.9 inç ekran, A18 Pro işlemci, alüminyum kasa, yeni renkler 

    Apple, Mart ayının ilk haftasında iPhone 16 Pro'nun A18 Pro çipinin bir versiyonuna sahip daha düşük fiyatlı bir MacBook piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, Mac serisinde MacBook Air'in altında konumlandırılacak tamamen yeni bir model olacak ve MacBook markasının (herhangi bir "Air" veya "Pro" ibaresi olmadan) yeniden canlanmasını sağlayacak.

    Daha düşük fiyatlı MacBook, ultra ince ve hafif tasarım dahil olmak üzere, üretimi durdurulan 12 inç MacBook ile birçok ortak noktaya sahip olabilir. iPhone 16 Pro’daki A18 Pro çipi 6 çekirdekli CPU ve 6 çekirdekli GPU içeriyor. İşlemci, çok çekirdekli performansta M1 çipiyle yarışıyor; bu nedenle bu yeni MacBook, M1 çipli MacBook Air'in yerini alabilir.

    A18 Pro işlemcili MacBook'un 8 GB RAM'e sahip olması muhtemelken, mevcut tüm MacBook Air ve MacBook Pro modelleri en az 16 GB RAM ile geliyor. İşlemci ayrıca Thunderbolt desteğinden yoksun; bu nedenle yeni MacBook'un muhtemelen daha yavaş veri aktarım hızlarına ve harici ekran sınırlamalarına sahip normal USB-C bağlantı noktalarıyla donatılması bekleniyor.

    M4 MacBook Air, Apple Store’da 999 dolardan başlayan fiyatla satılıyor. A18 Pro işlemcili yeni MacBook’un 550 - 699 dolar aralığında satışa sunulması bekleniyor.

