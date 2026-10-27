Uygun fiyatlı MacBook Neo artık uygun değil: MacBook Neo ve Air zamlandı

Macbook Neo'ya 7 ayda 12 bin TL zam
iPhone işlemcili MacBook Neo, Mart 2026’da 37.999 TL fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Son zamla birlikte MacBook Neo’nun fiyatı henüz bir yıl dolmadan 12 bin TL arttı ve 49.999 TL'ye ulaştı. MacBook Air’ın başlangıç fiyatı ise 99.999 TL'ye yükseldi.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|MacBook Neo A18 Pro 256 GB
|45.999 TL
|49.999 TL
|MacBook Neo A18 Pro 512 GB
|52.249 TL
|56.499 TL
|MacBook Air 13 inç M5 256 GB
|84.999 TL
|89.999 TL
|MacBook Air 15 inç M5 256 GB
|94.999 TL
|99.999 TL
|Mac Mini M6 256 GB
|59.999 TL
|62.499 TL
|Mac Studio M4 Max 512 GB
|167.999 TL
|174.999 TL
|MacBook Pro 14 inç M6 1 TB
|YENİ
|137.999 TL
|iMac 24 inç M6 256 GB
|Zam Yok
|104.999 TL
tuhaf