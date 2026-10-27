Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı MacBook Neo artık uygun değil: MacBook Neo ve Air zamlandı

    Apple bugün MacBook modellerinde fiyat artışına gitti. Şirketin uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo 50 bin TL sınırına dayandı, MacBook Air ise 100 bin TL'ye yükseldi.

    Uygun fiyatlı MacBook Neo artık uygun değil: MacBook Neo ve Air z Tam Boyutta Gör
    Apple bugün yeni MacBook Pro ve iMac modellerini tanıttı. Bu modellerin tanıtılmasıyla birlikte MacBook Neo, MacBook Air, Mac Mini ve Mac Studio modellerinin Türkiye fiyatı arttı. Dün tüm iPad’lerin fiyatını artıran Apple şimdi de bilgisayarlara zam yaptı.

    Macbook Neo'ya 7 ayda 12 bin TL zam

    iPhone işlemcili MacBook Neo, Mart 2026’da 37.999 TL fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Son zamla birlikte MacBook Neo’nun fiyatı henüz bir yıl dolmadan 12 bin TL arttı ve 49.999 TL'ye ulaştı. MacBook Air’ın başlangıç fiyatı ise 99.999 TL'ye yükseldi.

    💻 MacBook Fiyatları (Ekim 2026)
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    MacBook Neo A18 Pro 256 GB 45.999 TL 49.999 TL
    MacBook Neo A18 Pro 512 GB 52.249 TL 56.499 TL
    MacBook Air 13 inç M5 256 GB 84.999 TL 89.999 TL
    MacBook Air 15 inç M5 256 GB 94.999 TL 99.999 TL
    Mac Mini M6 256 GB 59.999 TL 62.499 TL
    Mac Studio M4 Max 512 GB 167.999 TL 174.999 TL
    MacBook Pro 14 inç M6 1 TB YENİ 137.999 TL
    iMac 24 inç M6 256 GB Zam Yok 104.999 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    subaru forester 2.0 td kullanıcı yorumları sevk başvurusu kaç gün kala yapılır belediyeden duba izni nasıl alınır baymak kombi f37 arızası nasıl giderilir resident evil film 2026

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 B13WFKG-494XTR
    MSI CYBORG 15 B13WFKG-494XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum