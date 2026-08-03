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    Uygun fiyatlı Poco M8 Power'ın özellikleri ortaya çıktı: Kutudan şarj aleti ve kılıf da çıkıyor!

    Poco, yeni uygun fiyatlı telefonu Poco M8 Power'i 4 Ağustos'ta piyasaya süreceğini doğruladı. Resmî tanıtım öncesinde, cihazın kutu içeriği ile birlikte tüm özellikleri ortaya çıktı.

    uygun fiyatlı telefon poco m8 power sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Poco, çok yakında bütçe dostu akıllı telefon serisine yeni bir model ekleyecek: Poco M8 Power. Cihaz, 4 Ağustos'ta Hindistan'da tanıtılacak ancak lansman gününde açıklanacak çok fazla şey kalmadı. Cihazın kutu içeriği sosyal medyada paylaşıldı, özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

    Poco M8 Power özellikleri ile neler sunacak?

    Poco M8 Power, büyük 6.9 inç ekrana sahip. Panel, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Dayanıklılık açısından, Gorilla Glass 7i koruması ve IP65 derecesine sahip.

    Telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. Bellek ve depolama seçenekleri henüz belli olmamakla birlikte, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile geliyor. Bu, telefonun muhtemel fiyat aralığına uygun giriş seviyesi bir kombinasyon. Telefon, 8000 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, 45W kablolu şarj ve 22.5W ters şarjı destekliyor. Büyük pile rağmen Poco, M8 Power'ın yalnızca 8.45 mm kalınlığında olduğunu söylüyor.

    M8 Power, OmniVision Light Fusion 400 sensörünü taşıyan 50MP arka kamera ile geliyor. Ultra geniş açılı veya makro kamera henüz belli değil. Selfie çekim ve görüntülü görüşmeler için önde 8MP kamera bulunuyor.

    Yazılım tarafında ise M8 Power, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor. Poco, cihaza dört yıl Android sürüm yükseltmesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunacak.

    Poco M8 Power, turuncu, yeşil ve siyah renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Kutu içeriğinde, koruyucu kılıf, 45W şarj cihazı, USB kablosu, SIM kart çıkarma iğnesi ve hızlı başlangıç ​​kılavuzu yer alacak.

    Poco M8 Power'ın fiyatı resmî olarak açıklanmadı ancak 290 dolar civarında olacağı söyleniyor. Fiyatlandırma detayını da resmî çıkış tarihi 4 Ağustos'ta öğreneceğiz.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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