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    Xiaomi'den uygun fiyatlı 5G telefon: Redmi 17 5G tanıtıldı

    Redmi, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Redmi 17 5G modelini Çin'de tanıttı. Uzun pil ömrü ve 5G bağlantı desteğiyle öne çıkan telefon neler sunuyor?           

    Uygun fiyatlı Redmi 17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Redmi 17 5G modelini Çin'de tanıttı. Uzun pil ömrü, yüksek yenileme hızlı ekran ve 5G bağlantı desteğiyle öne çıkan telefon, kutudan Xiaomi'nin yeni HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Redmi 17 5G neler sunuyor?

    Redmi 17 5G, 6,9 inç HD+ LCD ekran ile geliyor. 1600 x 720 piksel çözünürlüğündeki ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. DC dimming teknolojisine sahip panelin global tepe parlaklığı 800 nit seviyesine ulaşıyor. Telefon ayrıca TÜV Rheinland'ın üçlü göz koruma sertifikasına sahip. Wet Touch 2.0 desteği ise ekranın ıslak parmaklarla kullanılırken daha iyi tepki vermesini sağlıyor.

    Cihazın merkezinde 6 nm süreciyle üretilen Unisoc T8300 işlemcisi bulunuyor. 2,2 GHz'e kadar saat hızına ulaşabilen sekiz çekirdekli işlemciye 4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 128 GB UFS 2.2 alan sunuluyor. Kullanıcılar, özel microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesini artırabiliyor.

    Telefon, 6.300 mAh kapasiteli bataryayla geliyor ve 15W kablolu şarjın yanı sıra 7,5W ters kablolu şarj desteği sunuyor. Xiaomi, bataryanın dört yıla kadar pil sağlığını koruyacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

    Kamera tarafında ise 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 ve USB Type-C yer alıyor. Redmi, cihazda 3,5 mm kulaklık girişini de koruyor. 

    Uygun fiyatlı Redmi 17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi 17 5G fiyatı

    Telefon, Soğuk Sis Mavisi, Yıldız Kaya Siyahı ve Tüy Sis Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Fiyat tarafında 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model 999 yuan (150 dolar), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon ise 1.199 yuan (180 dolar) fiyat etiketi taşıyor. Cihazın küresel pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

    Redmi 17 5G özellikleri 

    • Ekran: 6.9 inç, 1600 x 720 piksel, 120 Hz, 800 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Unisoc T8300
    • Bellek: 4 GB, 6 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Arka kamera: 13 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 6300 mAh, 15W şarj hızı
    • Yazılım: Android 16, HyperOS 3
    • Boyut ve ağırlık: 171,56 x 79,47 x 8,15 mm, 210 gr
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.4, 5G
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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