Uygun fiyatlı telefon Samsung Galaxy A08 geliyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında bütçe dostu akıllı telefonlarına iki yeni model ekleyecek: Galaxy A08 ve Galaxy A18. Lansman öncesinde, Galaxy A07'nin halefi üreticinin resmi sitelerinden birinde göründü ve teknik özellikleri ortaya çıktı. A08, 6.000 mAh batarya, kulaklık girişi, 2 TB'a kadar microSD kart desteği, LPDDR5X bellek, 50 MP kamera gibi fiyatına göre güzel özelliklerle geliyor.

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Samsung Galaxy A08 özellikleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Yeni Samsung Galaxy A08, 720 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik PLS LCD ekranla geliyor. Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera ve 2 MP ikincil bir kamera bulunuyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için ise 8 MP'lik ön kamera kullanılıyor.

Kullanılan işlemcinin tam adı belirtilmemiş olsa da, Samsung telefonun LPDDR5X RAM standardını kullandığını ifade ediyor. Ayrıca cihazın 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacağı ve 2 TB'a kadar microSD kart desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy A08, selefindeki 5.000 mAh'lik bataryaya kıyasla daha yüksek kapasiteli, 6.000 mAh'lik batarya ile donatılmış. Bağlantı özellikleri açısından A08, 4G LTE, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Dikkat çeken diğer özellikler arasında, 3.5 mm kulaklık girişi ve toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlayan IP64 sertifikası yer alıyor. 8 mm kalınlığında ve 197 gram ağırlığında olan telefon, yeşil, koyu mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Samsung, Galaxy A08'in 6 büyük işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacağını söylüyor.

Samsung Galaxy A08'in yurt dışı fiyatı 170 dolar civarında olacak. Ülkemizde şu anda Galaxy A07 5G modeli Samsung online mağazasında 14.499 TL fiyat etiketiyle satışta olduğundan, yeni modelin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor ancak fiyat tahmin etmek zor. Serinin en beğenilen iki modeli Galaxy A57 ve A37’in fiyatlarına yakın zamanda zam gelmişti.

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Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A08 geliyor: Türkiye'de de satılacak

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