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    Uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasadan siliniyor: 230 milyon cihazlık kayıp bekleniyor

    Counterpoint Research’e göre 200 doların altındaki akıllı telefon satışları 2030’a kadar %40 azalabilir. Bu durum her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı cihazın pazardan çekilmesi anlamına geliyor.

    Uygun fiyatlı telefonlar azalıyor: 230 milyonluk düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı telefon pazarının 2030'a kadar yaklaşık 1,2 milyar adetlik yıllık satış hacmine ulaşması bekleniyor. Ancak bu büyümeden en ucuz modeller aynı ölçüde yararlanamayacak. Counterpoint Research, 200 doların altında satılan akıllı telefonların yıllık satışlarında 2025-2030 arasında yaklaşık yüzde 40'lık düşüş öngörüyor.

    Bu oran, her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı akıllı telefonun satış hacminden kaybolması anlamına geliyor. Buna karşılık 200 dolar ve üzerindeki akıllı telefonların satışlarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 artması bekleniyor.

    Uygun fiyatlı telefonlar azalıyor: 230 milyonluk düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte büyüme tüm fiyat segmentlerinde aynı olmayacak. Premium akıllı telefonların 2030'a kadar yaklaşık yüzde 7 yıllık bileşik büyüme oranıyla ilerlemesi beklenirken, orta ve yüksek fiyat segmentlerinin hacim açısından büyük ölçüde yatay kalacağı öngörülüyor.

    Uygun fiyatlı telefonlar azalıyor: 230 milyonluk düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör

    Bellek ve işlemci maliyetleri giriş seviyesini zorluyor

    Giriş seviyesi telefonlardaki düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, bellek çipleri ve işlemcilerin artan maliyetleri olarak gösteriliyor. Bu bileşenler, uygun fiyatlı bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinde önemli bir paya sahip. Donanım maliyetlerinin yükselmesi ise üreticilerin zaten sınırlı olan kâr marjlarını daha da sıkıştırıyor.

    Bunun yanında yeni akıllı telefonlarda ihtiyaç duyulan minimum teknik özelliklerin yükselmesi de üreticiler üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. 5G desteği, daha yüksek depolama kapasitesi, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri gibi teknolojiler artık yalnızca üst segment modellerle sınırlı kalmıyor. Bu durum, üreticilerin en düşük fiyat seviyesinde rekabet etmek yerine daha donanımlı orta segment telefonlara yönelmesine neden oluyor.

    Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler zorlanabilir

    Pazarın bu yöndeki değişimi özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicileri etkileyebilir. 200 doların altında yeni telefon seçeneklerinin azalması, kullanıcıları daha pahalı modellere yönelmeye, mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaya veya yenilenmiş cihaz satın almaya zorlayabilir.

    Counterpoint Research, uygun fiyatlı yeni telefonların azalmasının düşük gelirli bölgelerde mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını da yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor.

    Öte yandan üreticilerin odağındaki orta segmentte tüketiciler daha gelişmiş özelliklere erişebilecek. Bu modellerde 5G, daha fazla depolama alanı, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özelliklerinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Ancak bu özelliklerin yaygınlaşması, ortalama satış fiyatlarının da yükselmesine neden olabilir.

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