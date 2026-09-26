Uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasadan siliniyor: 230 milyon cihazlık kayıp bekleniyor

Bu oran, her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı akıllı telefonun satış hacminden kaybolması anlamına geliyor. Buna karşılık 200 dolar ve üzerindeki akıllı telefonların satışlarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 artması bekleniyor.
Bellek ve işlemci maliyetleri giriş seviyesini zorluyor
Giriş seviyesi telefonlardaki düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, bellek çipleri ve işlemcilerin artan maliyetleri olarak gösteriliyor. Bu bileşenler, uygun fiyatlı bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinde önemli bir paya sahip. Donanım maliyetlerinin yükselmesi ise üreticilerin zaten sınırlı olan kâr marjlarını daha da sıkıştırıyor.
Bunun yanında yeni akıllı telefonlarda ihtiyaç duyulan minimum teknik özelliklerin yükselmesi de üreticiler üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. 5G desteği, daha yüksek depolama kapasitesi, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri gibi teknolojiler artık yalnızca üst segment modellerle sınırlı kalmıyor. Bu durum, üreticilerin en düşük fiyat seviyesinde rekabet etmek yerine daha donanımlı orta segment telefonlara yönelmesine neden oluyor.
Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler zorlanabilir
Pazarın bu yöndeki değişimi özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicileri etkileyebilir. 200 doların altında yeni telefon seçeneklerinin azalması, kullanıcıları daha pahalı modellere yönelmeye, mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaya veya yenilenmiş cihaz satın almaya zorlayabilir.
Counterpoint Research, uygun fiyatlı yeni telefonların azalmasının düşük gelirli bölgelerde mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını da yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor.
Öte yandan üreticilerin odağındaki orta segmentte tüketiciler daha gelişmiş özelliklere erişebilecek. Bu modellerde 5G, daha fazla depolama alanı, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özelliklerinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Ancak bu özelliklerin yaygınlaşması, ortalama satış fiyatlarının da yükselmesine neden olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: