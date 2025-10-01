Uygun fiyatlı Tesla'ya ait ilk görsel ortaya çıktı

"Tesla Model Y Standard" olarak adlandırıldığı belirtilen yeni versiyonda daha sade farlarla yeniden tasarlanan ön bölüm ve 18 inçlik yeni jantlar dikkat çekiyor. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu modelde HEPA filtresi, arka ekran ve cam tavan gibi özellikler bulunmayacak.
Yeni versiyonda göreceğimiz özellikler ise 15.4 inç dokunmatik merkez ekran, daha sade bir iç tasarım, kumaş döşemeler, manuel ayarlanan arka havalandırma menfezleri, manuel ayarlanan direksiyon simidi ve ön tampon kamerası gibi donanımlar olacak.
Tesla Model Y Standard'ın ABD'de 39.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı belirtiliyor. Avrupa'daki fiyatı 35 bin euronun altında olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...