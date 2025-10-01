Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir konuşulan ucuz Tesla Model Y'ye ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel ortaya çıktı. The Tesla Newswire tarafından paylaşılan görselin, internet sitesine eklenen yeni kodlar aracılığıyla ortaya çıktığı ifade ediliyor.

"Tesla Model Y Standard" olarak adlandırıldığı belirtilen yeni versiyonda daha sade farlarla yeniden tasarlanan ön bölüm ve 18 inçlik yeni jantlar dikkat çekiyor. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu modelde HEPA filtresi, arka ekran ve cam tavan gibi özellikler bulunmayacak.

Yeni versiyonda göreceğimiz özellikler ise 15.4 inç dokunmatik merkez ekran, daha sade bir iç tasarım, kumaş döşemeler, manuel ayarlanan arka havalandırma menfezleri, manuel ayarlanan direksiyon simidi ve ön tampon kamerası gibi donanımlar olacak.

Togg T10F ve Togg T10X için sıfır faizli 700 bin TL kredi fırsatı 5 sa. önce eklendi

Tesla Model Y Standard'ın ABD'de 39.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı belirtiliyor. Avrupa'daki fiyatı 35 bin euronun altında olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Uygun fiyatlı Tesla'ya ait ilk görsel ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: