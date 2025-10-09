Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'lu ajan filmi Uykucu'dan ilk fragman yayınlandı

Poll Production, Uykucu'yu "Gizli bir örgütün ölümcül oyununda iki yaralı ruhun hayatta kalma mücadelesini konu alan yılın en iddialı filmi" olarak tanıtıyor. Film gizli bir örgütün bir parçası olan Ferman'ın Saye adlı bir kadını yanına alıp eğitmesini konu alıyor. Ferman ve Saye arasında beklenmedik bir aşkın filizlenmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor.
Uykucu, 29 Ekim'de Vizyona Girecek
Uykucu'nun oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'ya Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler eşlik ediyor.
Uykucu'nun senaryosunda Kubilat Tat'ın (7. Koğuştaki Mucize, Ejder Kapanı) imzası bulunuyor. Filmin yönetmeni ise Can Ulkay. Kendisi daha önce Ayla, Müslüm, Kağıttan Hayatlar gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştu.
