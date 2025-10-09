Giriş
    Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'lu ajan filmi Uykucu'dan ilk fragman yayınlandı

    Bu ay sinemaseverlerle buluşacak olan yerli ajan filmi Uykucu'dan ilk fragman yayınlandı. Uykucu'nun başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu gibi iki ünlü isim yer alıyor.

    Uykucu Tam Boyutta Gör
    Bu ay vizyona girecek dikkat çekici filmlerden biri de yerli bir ajan filmi olan Uykucu olacak. Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu gibi iki ünlü ismin başrollerini paylaştığı film, 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Poll Production, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Poll Production, Uykucu'yu "Gizli bir örgütün ölümcül oyununda iki yaralı ruhun hayatta kalma mücadelesini konu alan yılın en iddialı filmi" olarak tanıtıyor. Film gizli bir örgütün bir parçası olan Ferman'ın Saye adlı bir kadını yanına alıp eğitmesini konu alıyor. Ferman ve Saye arasında beklenmedik bir aşkın filizlenmesi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor.

    Uykucu, 29 Ekim'de Vizyona Girecek

    Uykucu'nun oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'ya Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler eşlik ediyor.

    Uykucu'nun senaryosunda Kubilat Tat'ın (7. Koğuştaki Mucize, Ejder Kapanı) imzası bulunuyor. Filmin yönetmeni ise Can Ulkay. Kendisi daha önce Ayla, Müslüm, Kağıttan Hayatlar gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştu.

