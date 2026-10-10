Uzaktan eğitim ve online dersler için laptop modelleri

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Online dersler, Zoom ve Microsoft Teams toplantıları, ödevler ve günlük okul için hangi laptop alınmalı? Bu sorunun yanıtı yeterli performans, iyi bir ekran, kullanılabilir bir web kamerası ve uzun pil ömrümde yatıyor. Bu rehberde uzaktan eğitim için en iyi laptoplar arasında yer alan modelleri farklı kullanım ihtiyaçlarına göre bir araya getirdik. Temel derslerden üniversite çalışmalarına, uzun süreli mobil kullanımdan derslerin yanında oyun ve içerik üretimine kadar ders için en iyi laptop seçeneklerini derledik.

Uzaktan eğitim ve online dersler için laptop seçiminde en az 16 GB RAM, 512 GB SSD ve Full HD çözünürlüklü ekran günlük kullanım için iyi bir başlangıç noktasıdır. 2026'da öne çıkan Casper modelleri arasında NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) taşınabilirliği ve uzun pil ömrüyle, Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C) ve G870 ise derslerin yanında oyun, video düzenleme ve yüksek performans gerektiren uygulamalara yönelik donanımlarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F)

Tam Boyutta Gör Okul için laptop fiyatları arayanlar için cazip bir seçenek olan Casper NevoPro P40, uzun süre bilgisayar başında kalan ve derslerini çoğunlukla çevrim içi takip eden öğrenciler için taşınabilirlik ile bağlantı özelliklerini bir araya getiriyor. 14 inçlik 16:10 FHD IPS ekran, 300 nit parlaklık sunarken 1,4 kg ağırlığındaki alüminyum gövde bilgisayarı okul ile ev arasında taşımayı kolaylaştırıyor. Bu nedenle uzaktan eğitim için laptop önerisi arayan ve cihazını gün boyunca yanında taşıması gereken öğrenciler için değerlendirilebilecek modellerden biri.

Çevrim içi derslerde kamera ve bağlantı kalitesi de en az işlemci performansı kadar önem taşıyor. P40'ın 1 MP HD 720p kamerası gürültü engelleme özelliğine sahip. Wi-Fi 6E desteği ise yoğun kablosuz ağların bulunduğu ortamlarda daha kararlı bir bağlantı hedefliyor. 60 Wh akıllı batarya için yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım süresi belirtilirken, hızlı şarj desteğiyle 1 saatte yüzde 80 doluma ulaşabildiği aktarılıyor. Bu özellikleriyle Zoom ve Teams için laptop önerisi arayanların ihtiyaç duyduğu uzun ders ve toplantı oturumlarına uygun bir yapı sunuyor.

Donanım tarafında 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Belleğin iki SODIMM yuvasıyla 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi de bilgisayarın daha uzun süre kullanılmasına imkan tanıyor. Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI, SD kart ve Ethernet bağlantılarının bir arada bulunması ise hem ders hem de günlük kullanımda adaptör ihtiyacını azaltıyor.

Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) teknik özellikleri

Ekran : 14 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit

: 14 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit İşlemci : 13. nesil Intel Core i7-13620H

: 13. nesil Intel Core i7-13620H Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı

: Dahili ekran kartı Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, RJ45 Ethernet, mikrofon, Kensington kilidi

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, RJ45 Ethernet, mikrofon, Kensington kilidi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 60 Wh, 12 saati aşan kullanım, 65W Type-C hızlı şarj

2️⃣ Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, ders ve eğlence kullanımını tek bilgisayarda birleştirmek isteyen öğrenciler için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Series 2 Intel Core 7 240H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB ekran kartı; çevrim içi derslerin yanında oyun, video düzenleme ve grafik ağırlıklı uygulamalar için de yüksek performanslı bir donanım sunuyor. Bu nedenle öğrenci için laptop tavsiyesi ararken bilgisayarını yalnızca ders çalışmak için kullanmayacak öğrencilerin değerlendirebileceği modellerden biri.

16 inçlik 16:10 FHD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Geniş ekran, ders videoları, sunumlar ve birden fazla pencerenin aynı anda kullanıldığı çalışma senaryolarında avantaj sağlarken, yüksek yenileme hızı oyun tarafında daha akıcı görüntü sunuyor. 1 MP HD kamera çevrim içi derslerde görüntülü iletişim için kullanılırken Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ders anlatımlarının takip edilmesine yardımcı oluyor.

G915'in 80 Whr bataryası yüksek kapasite sunmasına rağmen 2,3 kg ağırlığı ve 20,5 mm kalınlığı nedeniyle daha hafif öğrenci bilgisayarları kadar kolay taşınabilir bir model değil. Buna karşılık Thunderbolt 4, üç USB-A, HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet bağlantıları; harici ekran, çevre birimleri ve kablolu internet kullanılan çalışma ortamlarında geniş bağlantı seçenekleri sağlıyor.

Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C) teknik özellikleri

Ekran : 16 inç 16:10 FHD IPS, 165 Hz, 350 nit

: 16 inç 16:10 FHD IPS, 165 Hz, 350 nit İşlemci : Series 2 Intel Core 7 240H

: Series 2 Intel Core 7 240H Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit

: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit Portlar : 3x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon

: 3x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 80 Whr, 4 hücreli, 180W adaptör

3️⃣ Excalibur G870 (G870.1362-DN60R-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G870, ders ihtiyaçlarının yanında oyun, içerik üretimi ve grafik gücü gerektiren uygulamaları da çalıştırmak isteyen öğrenciler için güçlü donanımıyla öne çıkıyor. 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve Nvidia GeForce RTX 5060 8 GB ekran kartı çevrim içi derslerin yanı sıra video düzenleme, 3D uygulamalar ve oyun gibi daha ağır iş yüklerine de imkan tanıyor. Bu nedenle ders için laptop önerisi ararken yalnızca temel eğitim uygulamalarına odaklanmayan, daha fazla performans gerektirecek görevler yapacak kullanıcılar için değerlendirilebilecek bir model.

G870'in depolama tarafı da öğrenci kullanımında önemli bir avantaj sağlıyor. İki adet 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD ile toplam 4 TB kapasite sunulması; ders kayıtları, projeler, oyunlar ve büyük boyutlu medya dosyalarının aynı bilgisayarda tutulmasına imkan veriyor. 15,6 inç FHD IPS ekranın 165 Hz yenileme hızı sunması ise hem ders içeriklerinde akıcı görüntü hem de oyunlarda yüksek yenileme hızından yararlanmayı sağlıyor. Ekranın 250 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzeye sahip olması da günlük kullanımın diğer tarafını tamamlıyor.

2,5 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, G870'i hafif öğrenci bilgisayarlarından ayırıyor. Buna karşılık 61,53 Whr batarya, Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ve 1 MP FHD 1080p kamera çevrim içi eğitim için gerekli temel özellikleri sunuyor. USB-A, USB-C, HDMI ve Ethernet bağlantılarının bulunması da harici ekran ve çevre birimleri kullanılan çalışma ortamlarında esneklik sağlıyor. Genel olarak okul için laptop önerisi arayanlar bu modele bakabilir.

Excalibur G870 (G870.1362-DN60R-C) teknik özellikleri

Ekran : 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 250 nit

: 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 250 nit İşlemci : 13. nesil Intel Core i7-13620H

: 13. nesil Intel Core i7-13620H Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 2x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, toplam 4 TB

: 2x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, toplam 4 TB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit Portlar : 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45 Ethernet, mikrofon

: 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45 Ethernet, mikrofon İşletim sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli, 180W adaptör

4️⃣ Lenovo IdeaPad Slim 3

Tam Boyutta Gör Lenovo IdeaPad Slim 3, temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak donanımı taşınabilir bir gövdede sunmasıyla öne çıkıyor. Intel Core i5-13420H işlemci, 16 GB DDR5 bellek ve 512 GB PCIe 4.0 SSD; tarayıcı, ofis uygulamaları, PDF dosyaları ve çevrim içi ders platformlarının birlikte kullanıldığı günlük öğrenci senaryoları için yeterli bir donanım oluşturuyor. 1,59 kg başlangıç ağırlığı da bilgisayarı okul ile ev arasında düzenli olarak taşıyan öğrenciler için avantaj sağlıyor.

15,3 inç WUXGA IPS ekran 1920x1200 çözünürlük, 16:10 görüntü oranı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Daha uzun dikey çalışma alanı, ders notları ve web sayfalarında daha fazla içeriğin aynı anda görülmesine yardımcı olurken TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası uzun süreli kullanımda göz konforunu destekliyor. HD 720p kamera üzerindeki fiziksel gizlilik kapağı da uzaktan eğitim için laptop tavsiyesi arayan öğrenciler açısından pratik bir güvenlik ayrıntısı oluşturuyor.

IdeaPad Slim 3'ün 50 Wh bataryası bulunuyor ve Rapid Charge Boost ile 15 dakikalık şarjın ardından 2 saate kadar ek kullanım süresi sunulduğu belirtiliyor. Wi-Fi 6 bağlantısı, Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörler, SD kart okuyucu ve USB-C üzerinden görüntü aktarımı da ders ve günlük kullanım ihtiyaçlarını tamamlıyor. Belleğin 8 GB'lık lehimli bölümüne ek olarak 8 GB SODIMM bulunması sayesinde toplam kapasite 24 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Lenovo IdeaPad Slim 3 teknik özellikleri

Ekran : 15,3 inç WUXGA (1920x1200) IPS, 300 nit, 60 Hz, yansıma önleyici

: 15,3 inç WUXGA (1920x1200) IPS, 300 nit, 60 Hz, yansıma önleyici İşlemci : Intel Core i5-13420H, 8 çekirdek / 12 iş parçacığı

: Intel Core i5-13420H, 8 çekirdek / 12 iş parçacığı Bellek : 16 GB DDR5-4800, 24 GB'a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5-4800, 24 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe SSD

: 512 GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Ekran kartı : Entegre Intel UHD Graphics

: Entegre Intel UHD Graphics Portlar : 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI 1.4, 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu, güç bağlantısı

: 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI 1.4, 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu, güç bağlantısı İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 50 Wh, 65W adaptör

5️⃣ Apple MacBook Air M5

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Air M5, üniversite öğrencilerinin ders, araştırma ve günlük kullanım ihtiyaçlarını sessiz ve taşınabilir bir gövdede karşılamaya odaklanıyor. 10 çekirdekli M5 işlemci, 16 GB'tan başlayan birleşik bellek ve başlangıçta 512 GB SSD sunulması; tarayıcı, doküman, sunum ve çevrim içi ders uygulamalarının aynı anda kullanıldığı senaryolar için güçlü bir temel oluşturuyor. Tamamen fansız tasarım sayesinde bilgisayar günlük kullanım sırasında sessiz çalışıyor. Bu yönüyle uzaktan eğitim için en iyi laptoplar arasında sessizliğe ve taşınabilirliğe önem veren öğrencilerin değerlendirebileceği bir seçenek.

MacBook Air M5, 13,6 ve 15,3 inç olmak üzere iki ekran boyutuyla geliyor. Her iki modelde 500 nit parlaklık, 1 milyar renk, P3 geniş renk gamı ve True Tone destekli Liquid Retina panel bulunuyor. 12 MP Center Stage kamera ise görüntülü derslerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutarken, kaliteli görüntülü iletişim açısından avantaj sağlıyor. Özellikle online dersler için laptop önerileri arayan öğrenciler için kamera ve ekran tarafındaki bu özellikler önemli bir kullanım avantajı sunuyor.

Pil tarafında Apple, her iki model için de 18 saate kadar video oynatma ve 15 saate kadar kablosuz internet kullanımı vadediyor. 13 inç modelde 53,8 Wh, 15 inç modelde 66,5 Wh batarya bulunuyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğinin yanı sıra iki Thunderbolt 4/USB-C portu, MagSafe 3 ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Cihazın iki harici ekrana kadar destek vermesi de öğrencilerin evde çalışma masasında daha geniş bir çalışma alanı oluşturmasına imkan tanıyor.

Apple MacBook Air M5 teknik özellikleri

Ekran : 13,6 inç Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nit / 15,3 inç Liquid Retina, 2880 x 1864, 500 nit

: 13,6 inç Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nit / 15,3 inç Liquid Retina, 2880 x 1864, 500 nit İşlemci : Apple M5, 10 çekirdekli CPU (4 performans + 6 verimlilik çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine

: Apple M5, 10 çekirdekli CPU (4 performans + 6 verimlilik çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine Bellek : 16 GB birleşik bellek, 24 GB veya 32 GB seçenekleri

: 16 GB birleşik bellek, 24 GB veya 32 GB seçenekleri Depolama : 512 GB SSD, 1 TB / 2 TB / 4 TB seçenekleri

: 512 GB SSD, 1 TB / 2 TB / 4 TB seçenekleri Ekran kartı : M5 GPU, 13 inç modelde 8 veya 10 çekirdek, 15 inç modelde 10 çekirdek

: M5 GPU, 13 inç modelde 8 veya 10 çekirdek, 15 inç modelde 10 çekirdek Portlar : 2x Thunderbolt 4/USB-C, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı

: 2x Thunderbolt 4/USB-C, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı İşletim sistemi : macOS 27

: macOS 27 Batarya: 13 inç 53,8 Wh / 15 inç 66,5 Wh; 18 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar kablosuz internet kullanımı

6️⃣ Lenovo Yoga Pro 7

Tam Boyutta Gör Lenovo Yoga Pro 7, ders çalışmanın yanında içerik üretimi ve görsel açıdan daha kaliteli bir bilgisayar isteyen öğrenciler için öne çıkıyor. AMD Ryzen AI 7 350 işlemci, 32 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, çok sayıda tarayıcı sekmesi, ofis uygulaması ve çevrim içi ders yazılımının aynı anda kullanıldığı senaryolarda güçlü bir donanım sunuyor. İşlemcinin 50 TOPS'a kadar NPU performansı ve Copilot+ PC desteği ise yapay zeka özelliklerinden yararlanan uygulamalar için ek işlem gücü sağlıyor.

Modelin en güçlü taraflarından biri 14,5 inçlik 2944 x 1840 çözünürlüklü OLED ekranı. 16:10 görüntü oranına sahip panel 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit HDR tepe parlaklığı ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 ve X-Rite fabrika renk kalibrasyonu desteğiyle birlikte gelen ekran, ders videolarının yanı sıra tasarım ve içerik üretimiyle ilgilenen öğrenciler için de avantaj sağlıyor. Bu nedenle eğitim için dizüstü bilgisayar önerisi ararken ekran kalitesini önceliklendiren kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri.

84 Wh batarya, Lenovo'nun testlerinde 1080p yerel video oynatmada 21 saate, PCMark 10 testinde ise 17,1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 1,53 kg ağırlığındaki alüminyum kasa da bu kapasiteye sahip bir bilgisayar için taşınabilirliği destekliyor. 5 MP + IR kamera, elektronik kamera kapağı ve Windows Hello yüz tanıma desteği görüntülü derslerde ve çevrim içi toplantılarda kullanılabilirken, Wi-Fi 7 bağlantısı da yüksek hızlı kablosuz erişim sağlıyor.

Lenovo Yoga Pro 7 teknik özellikleri

Ekran : 14,5 inç OLED, 2944 x 1840, 16:10, 90 Hz, 500 nit SDR / 1000 nit HDR, %100 DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600

: 14,5 inç OLED, 2944 x 1840, 16:10, 90 Hz, 500 nit SDR / 1000 nit HDR, %100 DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 İşlemci : AMD Ryzen AI 7 350, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2-5 GHz, 16 MB L3 önbellek, 50 TOPS'a kadar NPU

: AMD Ryzen AI 7 350, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2-5 GHz, 16 MB L3 önbellek, 50 TOPS'a kadar NPU Bellek : 32 GB LPDDR5X-8000, lehimli, yükseltilemez

: 32 GB LPDDR5X-8000, lehimli, yükseltilemez Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD; ikinci M.2 SSD yuvası mevcut

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD; ikinci M.2 SSD yuvası mevcut Ekran kartı : AMD Radeon 860M, entegre

: AMD Radeon 860M, entegre Portlar: 2x USB-C USB4 40 Gbps, 2x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık/mikrofon

İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 84 Wh, Rapid Charge Express; 15 dakikada 3 saate kadar kullanım desteği

7️⃣ Dell Pro 14 Plus

Tam Boyutta Gör Dell Pro 14 Plus PB14250, taşınabilirlik ile kurumsal kullanım özelliklerini bir araya getiren bir model olarak öne çıkıyor. Intel Core Ultra 7 255U işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD; Office uygulamaları, çok sayıda tarayıcı sekmesi, PDF dosyaları ve çevrim içi ders platformlarının birlikte kullanıldığı senaryolar için yeterli bir donanım sunuyor. 1,40 kg'dan başlayan ağırlığı da bilgisayarı okul, ev ve ofis arasında taşıyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

14 inçlik FHD+ IPS ekranın 16:10 görüntü oranı ve 1920 x 1200 çözünürlüğü, özellikle uzun dokümanlar ve web sayfalarında daha fazla içeriğin aynı anda görülmesine imkan tanıyor. 300 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzey ise farklı çalışma ortamlarında ekranın takip edilmesini kolaylaştırıyor. Bu özellikleriyle Ders çalışmak için hangi laptop alınmalı? sorusuna yanıt arayan ve taşınabilir bir bilgisayar isteyen öğrencilerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri.

Dell Pro 14 Plus'ın dikkat çeken diğer tarafı bağlantı ve güvenlik özellikleri. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB bağlantıları, TPM 2.0 ve ControlVault 3 Plus gibi özellikler hem eğitim hem de kurumsal kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. Intel Core Ultra 7 255U içindeki NPU ise görüntülü görüşmelerde gürültü engelleme ve arka plan bulanıklaştırma gibi yapay zeka destekli işlemlerin donanım üzerinden gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Ubuntu Linux 24.04 LTS ile sunulan bu yapı, Windows 11 kurulumu için de gerekli donanım altyapısını barındırıyor.

Dell Pro 14 Plus teknik özellikleri

Ekran : 14" FHD+ IPS, 1920 x 1200, 16:10, 300 nit, Anti-Glare

: 14" FHD+ IPS, 1920 x 1200, 16:10, 300 nit, Anti-Glare İşlemci : Intel Core Ultra 7 255U, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı, 5,4 GHz'e kadar

: Intel Core Ultra 7 255U, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı, 5,4 GHz'e kadar Bellek : 16 GB DDR5 5600 MT/s, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5 5600 MT/s, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD

: 512 GB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD Ekran kartı : Intel Graphics, tümleşik

: Intel Graphics, tümleşik Portlar : 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, kulaklık jakı

: 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, kulaklık jakı İşletim sistemi : Ubuntu Linux 24.04 LTS

: Ubuntu Linux 24.04 LTS Batarya : 45 Wh veya 55 Wh, ExpressCharge ve ExpressCharge Boost

: 45 Wh veya 55 Wh, ExpressCharge ve ExpressCharge Boost Ağırlık: 1,40 kg'dan başlayan ağırlık

8️⃣ Asus Vivobook S16 OLED

Tam Boyutta Gör Asus Vivobook S16 OLED, 16 inçlik OLED ekranı, uzun pil ömrü ve ARM tabanlı Snapdragon X Plus platformuyla özellikle ders, ofis ve günlük kullanım senaryolarına odaklanıyor. 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD; tarayıcı, Office uygulamaları, çevrim içi ders platformları ve çok sayıda sekmenin birlikte kullanıldığı senaryolar için güçlü bir donanım sunuyor. Bu nedenle Şarjı uzun giden öğrenci laptopları arasında büyük ekran isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri.

Modelin öne çıkan taraflarından biri 16 inçlik OLED ekranı. 1920 x 1200 çözünürlük, 16:10 görüntü oranı, 0,2 ms tepki süresi ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamı sunan panel, ders içeriklerinin yanı sıra film, fotoğraf ve video düzenleme gibi kullanım alanlarına da hitap ediyor. 300 nit standart ve 600 nit HDR tepe parlaklık değerleri ekranın farklı içeriklerde geniş bir kullanım alanı sunmasını sağlarken, 60 Hz yenileme hızı yüksek yenileme hızına ihtiyaç duyan oyun senaryolarında sınırlayıcı kalıyor. 1080p IR kamera ve fiziksel gizlilik kapağı ise görüntülü dersler açısından önemli bir tamamlayıcı özellik.

Snapdragon X Plus platformundaki 45 TOPS gücündeki Hexagon NPU, Copilot+ PC özelliklerinin yerel olarak çalıştırılmasına imkan tanıyor. Windows Studio Effects, Live Captions ve Cocreator gibi yapay zeka özellikleri bu donanımdan yararlanırken ARM mimarisi nedeniyle bazı eski veya özel x86 yazılımlarında uyumluluk sorunları yaşanabiliyor. Özellikle İlkokul / Ortaokul / Üniversite öğrencisi için laptop arayanların, kullandıkları özel programların ARM uyumluluğunu kontrol etmesi gerekiyor.

70 Wh batarya, 1,74 kg ağırlığındaki alüminyum gövde ve USB-C hızlı şarj desteği ise mobil kullanım tarafını güçlendiriyor. Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7, iki USB 4.0, iki USB-A, HDMI 2.1 ve microSD kart okuyucu gibi bağlantılar da günlük kullanım için geniş bir seçenek sunuyor. MIL-STD 810H dayanıklılık standardının yanı sıra Harman Kardon özellikli hoparlörler de cihazın eğitim ve eğlence kullanımını tamamlıyor.

Asus Vivobook S16 OLED teknik özellikleri

Ekran : 16" OLED, 1920 x 1200, 16:10, 60 Hz, 300 nit, 600 nit HDR, %95 DCI-P3

: 16" OLED, 1920 x 1200, 16:10, 60 Hz, 300 nit, 600 nit HDR, %95 DCI-P3 İşlemci : Qualcomm Snapdragon X Plus X1-26-100, 8 çekirdek, 8 izlek, 3,2 GHz, 3,4 GHz'e kadar tek çekirdek hızı

: Qualcomm Snapdragon X Plus X1-26-100, 8 çekirdek, 8 izlek, 3,2 GHz, 3,4 GHz'e kadar tek çekirdek hızı Bellek : 16 GB LPDDR5X 8448 MHz

: 16 GB LPDDR5X 8448 MHz Depolama : 1 TB NVMe M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB NVMe M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : Qualcomm Adreno X1-45, entegre

: Qualcomm Adreno X1-45, entegre Portlar: 2x USB 4.0 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 mm ses jakı, microSD kart okuyucu

İşletim sistemi : Windows 11

: Windows 11 Batarya : 70 Wh, 3 hücreli Li-ion

: 70 Wh, 3 hücreli Li-ion Kamera : 1080p FHD IR kamera, fiziksel gizlilik kapağı

: 1080p FHD IR kamera, fiziksel gizlilik kapağı Ağırlık: 1,74 kg

Online dersler için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli ❓

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İşlemci ve RAM : Zoom, Teams, tarayıcı, PDF ve Office uygulamalarını aynı anda kullanırken akıcı bir deneyim için 16 GB RAM günümüzde daha uygun bir başlangıç noktasıdır. Güncel Intel Core, AMD Ryzen, Apple Silicon veya Snapdragon işlemciler günlük eğitim ihtiyaçları için yeterli performans sunabilir.

: Zoom, Teams, tarayıcı, PDF ve Office uygulamalarını aynı anda kullanırken akıcı bir deneyim için 16 GB RAM günümüzde daha uygun bir başlangıç noktasıdır. Güncel Intel Core, AMD Ryzen, Apple Silicon veya Snapdragon işlemciler günlük eğitim ihtiyaçları için yeterli performans sunabilir. Ekran : Ders notları, PDF'ler ve uzun web sayfalarında rahat çalışmak için Full HD veya üzeri çözünürlük, tercihen 16:10 görüntü oranı ve IPS ya da OLED panel tercih edilebilir. Uzun süre ekrana bakılacağı için parlaklık ve yansıma özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

: Ders notları, PDF'ler ve uzun web sayfalarında rahat çalışmak için Full HD veya üzeri çözünürlük, tercihen 16:10 görüntü oranı ve IPS ya da OLED panel tercih edilebilir. Uzun süre ekrana bakılacağı için parlaklık ve yansıma özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Web kamera ve mikrofon : Online derslerde görüntülü katılım için 1080p kamera tercih edilmesi daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Gürültü engelleme özellikli mikrofonlar ise özellikle ev, okul veya ortak çalışma alanlarında sesin daha anlaşılır iletilmesine yardımcı olur.

: Online derslerde görüntülü katılım için 1080p kamera tercih edilmesi daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Gürültü engelleme özellikli mikrofonlar ise özellikle ev, okul veya ortak çalışma alanlarında sesin daha anlaşılır iletilmesine yardımcı olur. Pil ömrü : Gün boyunca ders, araştırma ve ödev takibi yapılacaksa uzun pil ömrü önem kazanır. Kullanım senaryosuna göre 8 saat ve üzeri gerçek kullanım sunabilen modeller, şarj adaptörünü sürekli yanında taşımak istemeyen öğrenciler için daha kullanışlıdır.

: Gün boyunca ders, araştırma ve ödev takibi yapılacaksa uzun pil ömrü önem kazanır. Kullanım senaryosuna göre 8 saat ve üzeri gerçek kullanım sunabilen modeller, şarj adaptörünü sürekli yanında taşımak istemeyen öğrenciler için daha kullanışlıdır. Taşınabilirlik : Bilgisayar okul, kütüphane ve ev arasında düzenli olarak taşınacaksa ağırlık ve kasa kalınlığı önemlidir. Özellikle 1,5 kg civarı veya altındaki modeller mobil kullanımda avantaj sağlarken, daha büyük ekran isteyen öğrenciler biraz daha ağır modelleri tercih edebilir.

: Bilgisayar okul, kütüphane ve ev arasında düzenli olarak taşınacaksa ağırlık ve kasa kalınlığı önemlidir. Özellikle 1,5 kg civarı veya altındaki modeller mobil kullanımda avantaj sağlarken, daha büyük ekran isteyen öğrenciler biraz daha ağır modelleri tercih edebilir. İşletim sistemi ve uyumluluk: Windows ve macOS tabanlı bilgisayarlar eğitimde kullanılan yaygın uygulamalarla geniş uyumluluk sunarken, ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda bazı eski veya özel yazılımların uyumluluğu kontrol edilmelidir. Özellikle bölümünüzün kullandığı özel eğitim, mühendislik veya tasarım yazılımlarını satın almadan önce kontrol etmek önemlidir.

Sıkça sorulan sorular: Online dersler için laptop seçimi 🤔

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Online dersler için kaç GB RAM gerekli?

2026'da yeni bir laptop alırken 16 GB RAM online ders, Office, tarayıcı ve çoklu görev kullanımı için dengeli bir başlangıçtır. Daha ağır yazılımlar için 32 GB tercih edilebilir.

Uzaktan eğitim için laptop alırken en önemli özellikler nelerdir?

İşlemci ve RAM'in yanında ekran kalitesi, web kamerası, mikrofon, pil ömrü ve taşınabilirlik birlikte değerlendirilmelidir.

Online dersler için laptopta web kamerası kaç MP olmalı?

720p temel görüntülü görüşmeler için yeterli olabilir ancak 1080p kamera, Zoom ve Teams gibi uygulamalarda daha kaliteli görüntü sağlar.

Uzaktan eğitim için hangi ekran tercih edilmeli?

Full HD veya üzeri çözünürlük, yaklaşık 300 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzey günlük ders kullanımı için iyi bir başlangıçtır. 16:10 ekranlar da doküman ve web sayfalarında daha fazla dikey alan sunar.

Öğrenci laptopunda pil ömrü ne kadar olmalı?

Okul veya kütüphanede gün boyunca kullanılacak bir bilgisayarda 8 saat ve üzeri gerçek kullanım avantaj sağlar. Üreticilerin kullanım süresi testlerinin farklı koşullarda yapıldığı unutulmamalıdır.

Ders için ekran kartı gerekli mi?

EBA, Zoom, Teams, Office ve araştırma gibi temel eğitim ihtiyaçlarında dagili grafik birimi yeterlidir. Oyun, 3D modelleme, video düzenleme veya mühendislik yazılımları için harici ekran kartı gerekebilir.

İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri için aynı laptop alınabilir mi?

Temel ihtiyaçlar benzer olsa da üniversitede kullanılan bölüm yazılımları ve taşınabilirlik beklentisi seçimi değiştirebilir. Özellikle mühendislik, tasarım ve yazılım bölümlerinde daha güçlü donanım gerekebilir.

ARM işlemcili laptoplar online ders için uygun mu?

Zoom, Teams, tarayıcı ve Office gibi yaygın uygulamalarda kullanılabilir. Ancak bölümünüzün kullandığı özel veya eski x86 yazılımlarını satın almadan önce ARM uyumluluğu açısından kontrol etmek gerekir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Uzaktan eğitim ve online dersler için laptop modelleri

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