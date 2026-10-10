Uzaktan eğitim ve online dersler için laptop modelleri

Online dersler, Zoom ve Microsoft Teams toplantıları, ödevler ve günlük okul için hangi laptop alınmalı? Bu sorunun yanıtı yeterli performans, iyi bir ekran, kullanılabilir bir web kamerası ve uzun pil ömrümde yatıyor. Bu rehberde uzaktan eğitim için en iyi laptoplar arasında yer alan modelleri farklı kullanım ihtiyaçlarına göre bir araya getirdik. Temel derslerden üniversite çalışmalarına, uzun süreli mobil kullanımdan derslerin yanında oyun ve içerik üretimine kadar ders için en iyi laptop seçeneklerini derledik.
|Modeller 📜
|Fiyat 💰
|Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F)
|70.109 TL
|Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C)
|100.487 TL
|Excalibur G870 (G870.1362-DN60R-C)
|131.479 TL
|Lenovo IdeaPad Slim 3 83K1003MTR
|38.312 TL
|Apple MacBook Air M5 13 inç
|81.503 TL
|Lenovo Yoga Pro 7
|84.227 TL
|Dell Pro 14 Plus PB14250
|70.080 TL
|Asus Vivobook S16 OLED
|73.599 TL
Uzaktan eğitim ve online dersler için laptop seçiminde en az 16 GB RAM, 512 GB SSD ve Full HD çözünürlüklü ekran günlük kullanım için iyi bir başlangıç noktasıdır. 2026'da öne çıkan Casper modelleri arasında NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) taşınabilirliği ve uzun pil ömrüyle, Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C) ve G870 ise derslerin yanında oyun, video düzenleme ve yüksek performans gerektiren uygulamalara yönelik donanımlarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F)
Çevrim içi derslerde kamera ve bağlantı kalitesi de en az işlemci performansı kadar önem taşıyor. P40'ın 1 MP HD 720p kamerası gürültü engelleme özelliğine sahip. Wi-Fi 6E desteği ise yoğun kablosuz ağların bulunduğu ortamlarda daha kararlı bir bağlantı hedefliyor. 60 Wh akıllı batarya için yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım süresi belirtilirken, hızlı şarj desteğiyle 1 saatte yüzde 80 doluma ulaşabildiği aktarılıyor. Bu özellikleriyle Zoom ve Teams için laptop önerisi arayanların ihtiyaç duyduğu uzun ders ve toplantı oturumlarına uygun bir yapı sunuyor.
Donanım tarafında 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Belleğin iki SODIMM yuvasıyla 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi de bilgisayarın daha uzun süre kullanılmasına imkan tanıyor. Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI, SD kart ve Ethernet bağlantılarının bir arada bulunması ise hem ders hem de günlük kullanımda adaptör ihtiyacını azaltıyor.
Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) teknik özellikleri
- Ekran: 14 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit
- İşlemci: 13. nesil Intel Core i7-13620H
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: Dahili ekran kartı
- Portlar: 2x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, RJ45 Ethernet, mikrofon, Kensington kilidi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Batarya: 60 Wh, 12 saati aşan kullanım, 65W Type-C hızlı şarj
2️⃣ Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C)
16 inçlik 16:10 FHD IPS ekran 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Geniş ekran, ders videoları, sunumlar ve birden fazla pencerenin aynı anda kullanıldığı çalışma senaryolarında avantaj sağlarken, yüksek yenileme hızı oyun tarafında daha akıcı görüntü sunuyor. 1 MP HD kamera çevrim içi derslerde görüntülü iletişim için kullanılırken Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ders anlatımlarının takip edilmesine yardımcı oluyor.
G915'in 80 Whr bataryası yüksek kapasite sunmasına rağmen 2,3 kg ağırlığı ve 20,5 mm kalınlığı nedeniyle daha hafif öğrenci bilgisayarları kadar kolay taşınabilir bir model değil. Buna karşılık Thunderbolt 4, üç USB-A, HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet bağlantıları; harici ekran, çevre birimleri ve kablolu internet kullanılan çalışma ortamlarında geniş bağlantı seçenekleri sağlıyor.
Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C) teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç 16:10 FHD IPS, 165 Hz, 350 nit
- İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit
- Portlar: 3x USB 3.2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 80 Whr, 4 hücreli, 180W adaptör
3️⃣ Excalibur G870 (G870.1362-DN60R-C)
G870'in depolama tarafı da öğrenci kullanımında önemli bir avantaj sağlıyor. İki adet 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD ile toplam 4 TB kapasite sunulması; ders kayıtları, projeler, oyunlar ve büyük boyutlu medya dosyalarının aynı bilgisayarda tutulmasına imkan veriyor. 15,6 inç FHD IPS ekranın 165 Hz yenileme hızı sunması ise hem ders içeriklerinde akıcı görüntü hem de oyunlarda yüksek yenileme hızından yararlanmayı sağlıyor. Ekranın 250 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzeye sahip olması da günlük kullanımın diğer tarafını tamamlıyor.
2,5 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, G870'i hafif öğrenci bilgisayarlarından ayırıyor. Buna karşılık 61,53 Whr batarya, Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ve 1 MP FHD 1080p kamera çevrim içi eğitim için gerekli temel özellikleri sunuyor. USB-A, USB-C, HDMI ve Ethernet bağlantılarının bulunması da harici ekran ve çevre birimleri kullanılan çalışma ortamlarında esneklik sağlıyor. Genel olarak okul için laptop önerisi arayanlar bu modele bakabilir.
Excalibur G870 (G870.1362-DN60R-C) teknik özellikleri
- Ekran: 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 250 nit
- İşlemci: 13. nesil Intel Core i7-13620H
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 2x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, toplam 4 TB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit
- Portlar: 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45 Ethernet, mikrofon
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli, 180W adaptör
4️⃣ Lenovo IdeaPad Slim 3
15,3 inç WUXGA IPS ekran 1920x1200 çözünürlük, 16:10 görüntü oranı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Daha uzun dikey çalışma alanı, ders notları ve web sayfalarında daha fazla içeriğin aynı anda görülmesine yardımcı olurken TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası uzun süreli kullanımda göz konforunu destekliyor. HD 720p kamera üzerindeki fiziksel gizlilik kapağı da uzaktan eğitim için laptop tavsiyesi arayan öğrenciler açısından pratik bir güvenlik ayrıntısı oluşturuyor.
IdeaPad Slim 3'ün 50 Wh bataryası bulunuyor ve Rapid Charge Boost ile 15 dakikalık şarjın ardından 2 saate kadar ek kullanım süresi sunulduğu belirtiliyor. Wi-Fi 6 bağlantısı, Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörler, SD kart okuyucu ve USB-C üzerinden görüntü aktarımı da ders ve günlük kullanım ihtiyaçlarını tamamlıyor. Belleğin 8 GB'lık lehimli bölümüne ek olarak 8 GB SODIMM bulunması sayesinde toplam kapasite 24 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Lenovo IdeaPad Slim 3 teknik özellikleri
- Ekran: 15,3 inç WUXGA (1920x1200) IPS, 300 nit, 60 Hz, yansıma önleyici
- İşlemci: Intel Core i5-13420H, 8 çekirdek / 12 iş parçacığı
- Bellek: 16 GB DDR5-4800, 24 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 512 GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe SSD
- Ekran kartı: Entegre Intel UHD Graphics
- Portlar: 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI 1.4, 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu, güç bağlantısı
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 50 Wh, 65W adaptör
5️⃣ Apple MacBook Air M5
MacBook Air M5, 13,6 ve 15,3 inç olmak üzere iki ekran boyutuyla geliyor. Her iki modelde 500 nit parlaklık, 1 milyar renk, P3 geniş renk gamı ve True Tone destekli Liquid Retina panel bulunuyor. 12 MP Center Stage kamera ise görüntülü derslerde kullanıcıyı kadrajın merkezinde tutarken, kaliteli görüntülü iletişim açısından avantaj sağlıyor. Özellikle online dersler için laptop önerileri arayan öğrenciler için kamera ve ekran tarafındaki bu özellikler önemli bir kullanım avantajı sunuyor.
Pil tarafında Apple, her iki model için de 18 saate kadar video oynatma ve 15 saate kadar kablosuz internet kullanımı vadediyor. 13 inç modelde 53,8 Wh, 15 inç modelde 66,5 Wh batarya bulunuyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğinin yanı sıra iki Thunderbolt 4/USB-C portu, MagSafe 3 ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Cihazın iki harici ekrana kadar destek vermesi de öğrencilerin evde çalışma masasında daha geniş bir çalışma alanı oluşturmasına imkan tanıyor.
Apple MacBook Air M5 teknik özellikleri
- Ekran: 13,6 inç Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nit / 15,3 inç Liquid Retina, 2880 x 1864, 500 nit
- İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU (4 performans + 6 verimlilik çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine
- Bellek: 16 GB birleşik bellek, 24 GB veya 32 GB seçenekleri
- Depolama: 512 GB SSD, 1 TB / 2 TB / 4 TB seçenekleri
- Ekran kartı: M5 GPU, 13 inç modelde 8 veya 10 çekirdek, 15 inç modelde 10 çekirdek
- Portlar: 2x Thunderbolt 4/USB-C, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı
- İşletim sistemi: macOS 27
- Batarya: 13 inç 53,8 Wh / 15 inç 66,5 Wh; 18 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar kablosuz internet kullanımı
6️⃣ Lenovo Yoga Pro 7
Modelin en güçlü taraflarından biri 14,5 inçlik 2944 x 1840 çözünürlüklü OLED ekranı. 16:10 görüntü oranına sahip panel 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit HDR tepe parlaklığı ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 ve X-Rite fabrika renk kalibrasyonu desteğiyle birlikte gelen ekran, ders videolarının yanı sıra tasarım ve içerik üretimiyle ilgilenen öğrenciler için de avantaj sağlıyor. Bu nedenle eğitim için dizüstü bilgisayar önerisi ararken ekran kalitesini önceliklendiren kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri.
84 Wh batarya, Lenovo'nun testlerinde 1080p yerel video oynatmada 21 saate, PCMark 10 testinde ise 17,1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 1,53 kg ağırlığındaki alüminyum kasa da bu kapasiteye sahip bir bilgisayar için taşınabilirliği destekliyor. 5 MP + IR kamera, elektronik kamera kapağı ve Windows Hello yüz tanıma desteği görüntülü derslerde ve çevrim içi toplantılarda kullanılabilirken, Wi-Fi 7 bağlantısı da yüksek hızlı kablosuz erişim sağlıyor.
Lenovo Yoga Pro 7 teknik özellikleri
- Ekran: 14,5 inç OLED, 2944 x 1840, 16:10, 90 Hz, 500 nit SDR / 1000 nit HDR, %100 DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600
- İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2-5 GHz, 16 MB L3 önbellek, 50 TOPS'a kadar NPU
- Bellek: 32 GB LPDDR5X-8000, lehimli, yükseltilemez
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD; ikinci M.2 SSD yuvası mevcut
- Ekran kartı: AMD Radeon 860M, entegre
- Portlar: 2x USB-C USB4 40 Gbps, 2x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık/mikrofon
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 84 Wh, Rapid Charge Express; 15 dakikada 3 saate kadar kullanım desteği
7️⃣ Dell Pro 14 Plus
14 inçlik FHD+ IPS ekranın 16:10 görüntü oranı ve 1920 x 1200 çözünürlüğü, özellikle uzun dokümanlar ve web sayfalarında daha fazla içeriğin aynı anda görülmesine imkan tanıyor. 300 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzey ise farklı çalışma ortamlarında ekranın takip edilmesini kolaylaştırıyor. Bu özellikleriyle Ders çalışmak için hangi laptop alınmalı? sorusuna yanıt arayan ve taşınabilir bir bilgisayar isteyen öğrencilerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri.
Dell Pro 14 Plus'ın dikkat çeken diğer tarafı bağlantı ve güvenlik özellikleri. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB bağlantıları, TPM 2.0 ve ControlVault 3 Plus gibi özellikler hem eğitim hem de kurumsal kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. Intel Core Ultra 7 255U içindeki NPU ise görüntülü görüşmelerde gürültü engelleme ve arka plan bulanıklaştırma gibi yapay zeka destekli işlemlerin donanım üzerinden gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Ubuntu Linux 24.04 LTS ile sunulan bu yapı, Windows 11 kurulumu için de gerekli donanım altyapısını barındırıyor.
Dell Pro 14 Plus teknik özellikleri
- Ekran: 14" FHD+ IPS, 1920 x 1200, 16:10, 300 nit, Anti-Glare
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı, 5,4 GHz'e kadar
- Bellek: 16 GB DDR5 5600 MT/s, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 512 GB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD
- Ekran kartı: Intel Graphics, tümleşik
- Portlar: 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, kulaklık jakı
- İşletim sistemi: Ubuntu Linux 24.04 LTS
- Batarya: 45 Wh veya 55 Wh, ExpressCharge ve ExpressCharge Boost
- Ağırlık: 1,40 kg'dan başlayan ağırlık
8️⃣ Asus Vivobook S16 OLED
Modelin öne çıkan taraflarından biri 16 inçlik OLED ekranı. 1920 x 1200 çözünürlük, 16:10 görüntü oranı, 0,2 ms tepki süresi ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamı sunan panel, ders içeriklerinin yanı sıra film, fotoğraf ve video düzenleme gibi kullanım alanlarına da hitap ediyor. 300 nit standart ve 600 nit HDR tepe parlaklık değerleri ekranın farklı içeriklerde geniş bir kullanım alanı sunmasını sağlarken, 60 Hz yenileme hızı yüksek yenileme hızına ihtiyaç duyan oyun senaryolarında sınırlayıcı kalıyor. 1080p IR kamera ve fiziksel gizlilik kapağı ise görüntülü dersler açısından önemli bir tamamlayıcı özellik.
Snapdragon X Plus platformundaki 45 TOPS gücündeki Hexagon NPU, Copilot+ PC özelliklerinin yerel olarak çalıştırılmasına imkan tanıyor. Windows Studio Effects, Live Captions ve Cocreator gibi yapay zeka özellikleri bu donanımdan yararlanırken ARM mimarisi nedeniyle bazı eski veya özel x86 yazılımlarında uyumluluk sorunları yaşanabiliyor. Özellikle İlkokul / Ortaokul / Üniversite öğrencisi için laptop arayanların, kullandıkları özel programların ARM uyumluluğunu kontrol etmesi gerekiyor.
70 Wh batarya, 1,74 kg ağırlığındaki alüminyum gövde ve USB-C hızlı şarj desteği ise mobil kullanım tarafını güçlendiriyor. Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7, iki USB 4.0, iki USB-A, HDMI 2.1 ve microSD kart okuyucu gibi bağlantılar da günlük kullanım için geniş bir seçenek sunuyor. MIL-STD 810H dayanıklılık standardının yanı sıra Harman Kardon özellikli hoparlörler de cihazın eğitim ve eğlence kullanımını tamamlıyor.
Asus Vivobook S16 OLED teknik özellikleri
- Ekran: 16" OLED, 1920 x 1200, 16:10, 60 Hz, 300 nit, 600 nit HDR, %95 DCI-P3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Plus X1-26-100, 8 çekirdek, 8 izlek, 3,2 GHz, 3,4 GHz'e kadar tek çekirdek hızı
- Bellek: 16 GB LPDDR5X 8448 MHz
- Depolama: 1 TB NVMe M.2 PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: Qualcomm Adreno X1-45, entegre
- Portlar: 2x USB 4.0 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 mm ses jakı, microSD kart okuyucu
- İşletim sistemi: Windows 11
- Batarya: 70 Wh, 3 hücreli Li-ion
- Kamera: 1080p FHD IR kamera, fiziksel gizlilik kapağı
- Ağırlık: 1,74 kg
Online dersler için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli ❓
- İşlemci ve RAM: Zoom, Teams, tarayıcı, PDF ve Office uygulamalarını aynı anda kullanırken akıcı bir deneyim için 16 GB RAM günümüzde daha uygun bir başlangıç noktasıdır. Güncel Intel Core, AMD Ryzen, Apple Silicon veya Snapdragon işlemciler günlük eğitim ihtiyaçları için yeterli performans sunabilir.
- Ekran: Ders notları, PDF'ler ve uzun web sayfalarında rahat çalışmak için Full HD veya üzeri çözünürlük, tercihen 16:10 görüntü oranı ve IPS ya da OLED panel tercih edilebilir. Uzun süre ekrana bakılacağı için parlaklık ve yansıma özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
- Web kamera ve mikrofon: Online derslerde görüntülü katılım için 1080p kamera tercih edilmesi daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Gürültü engelleme özellikli mikrofonlar ise özellikle ev, okul veya ortak çalışma alanlarında sesin daha anlaşılır iletilmesine yardımcı olur.
- Pil ömrü: Gün boyunca ders, araştırma ve ödev takibi yapılacaksa uzun pil ömrü önem kazanır. Kullanım senaryosuna göre 8 saat ve üzeri gerçek kullanım sunabilen modeller, şarj adaptörünü sürekli yanında taşımak istemeyen öğrenciler için daha kullanışlıdır.
- Taşınabilirlik: Bilgisayar okul, kütüphane ve ev arasında düzenli olarak taşınacaksa ağırlık ve kasa kalınlığı önemlidir. Özellikle 1,5 kg civarı veya altındaki modeller mobil kullanımda avantaj sağlarken, daha büyük ekran isteyen öğrenciler biraz daha ağır modelleri tercih edebilir.
- İşletim sistemi ve uyumluluk: Windows ve macOS tabanlı bilgisayarlar eğitimde kullanılan yaygın uygulamalarla geniş uyumluluk sunarken, ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda bazı eski veya özel yazılımların uyumluluğu kontrol edilmelidir. Özellikle bölümünüzün kullandığı özel eğitim, mühendislik veya tasarım yazılımlarını satın almadan önce kontrol etmek önemlidir.
Sıkça sorulan sorular: Online dersler için laptop seçimi 🤔
Online dersler için kaç GB RAM gerekli?
2026'da yeni bir laptop alırken 16 GB RAM online ders, Office, tarayıcı ve çoklu görev kullanımı için dengeli bir başlangıçtır. Daha ağır yazılımlar için 32 GB tercih edilebilir.
Uzaktan eğitim için laptop alırken en önemli özellikler nelerdir?
İşlemci ve RAM'in yanında ekran kalitesi, web kamerası, mikrofon, pil ömrü ve taşınabilirlik birlikte değerlendirilmelidir.
Online dersler için laptopta web kamerası kaç MP olmalı?
720p temel görüntülü görüşmeler için yeterli olabilir ancak 1080p kamera, Zoom ve Teams gibi uygulamalarda daha kaliteli görüntü sağlar.
Uzaktan eğitim için hangi ekran tercih edilmeli?
Full HD veya üzeri çözünürlük, yaklaşık 300 nit parlaklık ve yansıma önleyici yüzey günlük ders kullanımı için iyi bir başlangıçtır. 16:10 ekranlar da doküman ve web sayfalarında daha fazla dikey alan sunar.
Öğrenci laptopunda pil ömrü ne kadar olmalı?
Okul veya kütüphanede gün boyunca kullanılacak bir bilgisayarda 8 saat ve üzeri gerçek kullanım avantaj sağlar. Üreticilerin kullanım süresi testlerinin farklı koşullarda yapıldığı unutulmamalıdır.
Ders için ekran kartı gerekli mi?
EBA, Zoom, Teams, Office ve araştırma gibi temel eğitim ihtiyaçlarında dagili grafik birimi yeterlidir. Oyun, 3D modelleme, video düzenleme veya mühendislik yazılımları için harici ekran kartı gerekebilir.
İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri için aynı laptop alınabilir mi?
Temel ihtiyaçlar benzer olsa da üniversitede kullanılan bölüm yazılımları ve taşınabilirlik beklentisi seçimi değiştirebilir. Özellikle mühendislik, tasarım ve yazılım bölümlerinde daha güçlü donanım gerekebilir.
ARM işlemcili laptoplar online ders için uygun mu?
Zoom, Teams, tarayıcı ve Office gibi yaygın uygulamalarda kullanılabilir. Ancak bölümünüzün kullandığı özel veya eski x86 yazılımlarını satın almadan önce ARM uyumluluğu açısından kontrol etmek gerekir.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: