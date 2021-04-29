Uzaktan Eğitimi ve Eğlenceyi Bir Araya Getiren Cihazlar

Gelişen ve çeşitlenen elektronik cihazlar sayesinde artık yalnızca performans ya da işlevsellik odaklı satın alımlar gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Erişilebilir fiyatlara sahip oyun bilgisayarları ile hem uzaktan eğitim derslerinize katılım gösterebilir hem de oyunlarınızı yüksek FPS değerleriyle oynayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

Oyun Bilgisayarları ile Eğlenceyi Yeniden Keşfedin

Casper, Lenovo, Asus ve Acer gibi üreticilerin doğrudan oyuncuları hedefleyerek ürettiği oyun bilgisayarı modelleri, sizlere eğlence tanımının yeni ve üstün performanslı halini sergiliyor. Yeni nesil işlemciler ve grafik kartları ile donatılan bu oyun bilgisayarları, Cyberpunk gibi yüksek işlem gücü gerektiren oyunlarda dahi FPS değerlerinizin her zaman en yüksek seviyede olmasını sağlıyor.

Oyun bilgisayarları yüksek işlem güçlerinin haricinde, teknolojik üstünlüklerini ekran ve batarya kaliteleriyle de gösteriyor. Full HD ekran çözünürlüğü ve 144 Hz’e ulaşan tazeleme hızıyla yeni bir standart yaratan oyun laptopları, oyun ve filmlerden aldığınız keyfi farklı bir seviyeye taşıyor. Üstelik bu laptopların yüksek işlem gücü sayesinde yalnızca oyun ya da film değil; profesyonel işlerinizi de hiçbir zorlukla karşılaştırmadan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sık sık grafik tasarım yapıyor ya da video render işlemleri gerçekleştiriyorsanız, oyun laptoplarının sahip olduğu gelişmiş grafik kartları bu alanda da üstün performans sergiliyor.

Laptop fiyatları, üründe yer alan donanımlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak artan çeşitlilik sayesinde herkesin bütçesine hitap eden bir oyun bilgisayarı bulunuyor.

Uzaktan Eğitime ve Bilgisayar Oyunlarına Tabletler ile Devam Edin

Tabletler, kullanım ve taşıma kolaylığı gibi özellikleri sebebiyle kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen cihazlar arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim modelinin kabul görmeye başlamasıyla birlikte, tabletten ders izleme gibi aktiviteler için daha önce tablet kullanmamış olan kullanıcılar dahi bu cihazlara büyük bir ilgi gösteriyor.

Tabletler yalnızca uzaktan eğitimi kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda kullanıcılara pek çok yenilik de sunuyor. Tablet uygulamaları sayesinde istediğiniz dizi ya da filmleri izleyebiliyor, yabancı dil çalışabilir ve hatta bilgisayar oyunlarını dahi tabletlerinizde oynayabilirsiniz. Game+ tarafından Türkiye’de kullanıma sunulan Geforce NOW teknolojisi ile artık tabletler de dahil olmak üzere tüm mobil cihazlardan oyun kütüphanelerinizde bulunan yapımlara erişebilirsiniz. Sizler de bilgisayar oyunlarını seviyor ancak tabletlerden kopamıyorsanız, içerisinde klavye barındıran tablet kılıfı modelleri sayesinde oyun deneyiminin en pratik ve en yenilikçi halini deneyimleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.