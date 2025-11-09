Uzay çöpleri kapsüle zarar verdi, Çinli astronotlar mahsur kaldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin Uzay Ajansı, üç Çinli astronotun dönüş gemilerinin uzay çöpüne çarpmış olabileceği endişesiyle altı aylık uzay kalış sürelerini uzatmak zorunda kaldığını açıkladı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), yaptığı açıklamada, 5 Kasım’da Dünya’ya dönmesi planlanan Shenzhou-20 uzay aracında mühendislerin şu anda çarpma analizleri ve risk değerlendirmeleri yaptığını duyurdu.

Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan mürettebat, Nisan ayında İç Moğolistan’dan altı aylık görev için fırlatılmıştı. Hasar tespit edilmeden önce, 31 Ekim'de istasyona yanaşan yeni Shenzhou-21 mürettebatıyla bir devir teslim törenini tamamlamışlardı. Her iki mürettebat da şu anda Tiangong'da birlikte çalışıyor ve yetkililer en güvenli çözümü değerlendirmeye devam ediyor.

CMSA, hasarın boyutu veya yeni dönüş tarihi hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Eğer onarım mümkün olmazsa, protokole göre Shenzhou-20 ekibi Dünya’ya Shenzhou-21 kapsülüyle dönecek, yedek olarak ise Shenzhou-22 hazır bekletilecek.

Uzay çöpü tehdidi artıyor

Bu olay, alçak Dünya yörüngesinde giderek artan uzay çöpleri tehdidini yeniden gündeme taşıdı. Dünya yörüngesinde 45 binden fazla insan yapımı nesne bulunuyor ve bunların %83’ü alçak yörüngede yoğunlaşıyor. Georgetown Üniversitesi araştırmacılarının 34.000 enkaz parçasını izlediği bir çalışmaya göre, bu enkazların %73’ü yalnızca 20 ana kaynağa dayanıyor.

Bu olay, Tiangong istasyonunun ilk çarpışma tehlikesi değil. Mart 2024’te bir enkaz parçası istasyonun güneş panellerinden birine çarparak güç kaybına yol açmış, mürettebatın tamir için uzay yürüyüşü yapması gerekmişti. Shenzhou-20’nin dönüşünün ertelenmesi, özellikle uyduların hızla çoğaldığı alçak Dünya yörüngesinde uzay görevlerinin karşı karşıya kaldığı risklerin giderek arttığını bir kez daha gösteriyor.

