Geely, elektrikli SUV ürün gamını genişleterek Starship 7 modelini resmi olarak tanıttı. Orta boy SUV segmentinde konumlanan model, tamamen elektrikli yapısıyla markanın Galaxy serisinde yeni bir sayfa açıyor.

605 kilometreye kadar sürüş menzili

Tam Boyutta Gör Yeni Starship 7, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. 60.2 kWsa ve 68.39 kWsa batarya paketleriyle gelen model, versiyona bağlı olarak CLTC'ye göre 525 km ile 605 km arasında menzil sunabiliyor. Güç tarafında ise önde konumlandırılmış tek elektrik motoru 160 kW güç ve yaklaşık 300 Nm tork üretiyor.

Model, tıpkı daha önce tanıtılan hibrit motorlu EM-i versiyonu gibi GEA platformunu kullanıyor. 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip olan model, kendi segmentinde geniş bir iç hacim sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında en belirgin değişim, hibrit versiyona kıyasla tamamen kapalı ön yüz ve full LED ışık imzası oluyor. Aerodinamik yapı 0.278 Cd sürtünme katsayısıyla verimlilik odaklı olacak şekilde optimize edilmiş.

İç mekânda ise Flyme Auto bilgi eğlence sistemi öne çıkıyor. Çoklu ekran yapısı ve akıllı telefon benzeri arayüz mantığıyla çalışan sistem, markanın dijitalleşme stratejisinin bir parçası olarak tüm Galaxy serisine yayılıyor.

“Uzay Gemisi” sahada: Starship 7 EV 605 km menzille tanıtıldı

