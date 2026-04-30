“Uzay Gemisi” sahada: Starship 7 EV 605 km menzille tanıtıldı

Geely, elektrikli SUV ürün gamını genişleterek Starship 7 modelini resmi olarak tanıttı. Orta boy SUV segmentinde konumlanan model, tamamen elektrikli yapısıyla markanın Galaxy serisinde yeni bir sayfa açıyor.
605 kilometreye kadar sürüş menzili
Model, tıpkı daha önce tanıtılan hibrit motorlu EM-i versiyonu gibi GEA platformunu kullanıyor. 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip olan model, kendi segmentinde geniş bir iç hacim sunmayı hedefliyor.
İç mekânda ise Flyme Auto bilgi eğlence sistemi öne çıkıyor. Çoklu ekran yapısı ve akıllı telefon benzeri arayüz mantığıyla çalışan sistem, markanın dijitalleşme stratejisinin bir parçası olarak tüm Galaxy serisine yayılıyor.
aynı haber açılmış