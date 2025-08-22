Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzay, küresel güçlerin yeni savaş sahasına dönüşüyor

    ABD, Çin ve Rusya arasındaki küresel güç savaşı artık uzaya da taşınmış durumda. Bir yandan Rusya'nın nükleer "uzay silahı", diğer yandan ABD ve Çin'in Ay yarışı derken, uzay giderek karışıyor.

    Uzay, küresel güçlerin savaş sahasına dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Bugün Dünya yörüngesinde 12 binden fazla uydu bulunuyor. Gündelik hayatta TV yayınlarından GPS'e kadar pek çok alanda bu uydulardan faydalanıyoruz. Ancak uydular, görünürdeki bu işlevlerinin ötesinde de son derece kritik roller üstleniyorlar. Orduların sahadaki koordinasyonunun sağlanmasından savunma sistemlerine kadar pek çok kritik operasyon bu uydulara bel bağlıyor. Bu yüzden ABD, Çin, Rusya gibi küresel güçler de bu alanda hakimiyet kurmak için yıllardır birbirleriyle yarışıyor. Hem yörüngedeki uydu sayısını arttırmak, hem de bu uydulara yönelik saldırı ve savunma stratejileri geliştirmek bu devletlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu da uzayı yeni bir savaş sahasına dönüştürüyor. Üstelik Ay ve ötesine kurulacak üslerle birlikte bu savaş sahasının daha da büyümesi bekleniyor.

    Ukrayna'da Rusya ile Batılı güçler arasında devam eden savaş, uyduların bu tarz küresel çatışmalarda ne kadar kritik olabileceğini herkese hatırlarken, Rus hackerların bu yaz gerçekleştirdiği siber saldırı da bu uyduları koruyamamanın ne tarz sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Rusya'nın Zafer Günü kutlamaları sırasında Ukrayna'ya yayın yapan bir uyduyu ele geçiren Rus hackerlar, milyonlarca Ukraynalıya Rusya'nın askeri gücünü sergileyen bir yaygın izlettiler.

    Yaşanan bu olay, savaşlarda artık uydu gibi uzay teknolojilerinin de hedef olacağını gösterdi. Siber güvenlik uzmanı Tom Pace, örneğin GPS uydularının ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun çok daha ciddi olacağına dikkat çekiyor. Üstelik uydular yörüngede verilecek savaşın sadece ufak bir parçası. 

    Rusya Nükleer Bir "Uzay Silahı" Geliştiriyor

    Amerikalı ulusal güvenlik uzmanları, Rusya'nın nükleer bir "uzay silahı" hazırladığını söylüyor. Bu silahın aktif hâle getirildiğinde alçak Dünya yörüngesindeki uyduların neredeyse tamamını etkisiz hâle getirebileceği düşünülüyor. Silahın ilk aşamada gerçekleştireceği fiziksel saldırı çok sayıda uyduya hasar verirken, asıl "öldürücü" darbeyi nükleer patlama indirecek. Çünkü yörüngede gerçekleşecek bu nükleer patlamanın, çok fazla sayıda uydunun elektronik devrelerini yakacağı düşünülüyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, bu tarz bir saldırının neredeyse bir yıl boyunca alçak Dünya yörüngesini uydular için elverişsiz hâle getireceğini söylüyor.

    Normalde bu tarz "uzay silahlarının" geliştirilmesi ve kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmıştı. Ne var ki şu anda bu anlaşmaların anlamını yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da böyle bir senaryoyu daha olası hâle getiriyor. Mike Turner, bu silahın kullanılmasının uzay çağının sonunu getireceğini belirtiyor ve bu yüzden bu silahın devreye sokulmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

    Uzay, küresel güçlerin savaş sahasına dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Alçak Dünya yörüngesi, uzayda verilecek savaşın sadece ilk cephesi. Yakın gelecekte Ay ve ötesine kurulacak üsler, bu "savaşı" daha farklı boyutlara taşıyabilir. Özellikle ABD ve Çin, Ay'da üsler ve nükleer reaktörler kurma konusunda ciddi bir yarışa girmiş durumda. Çünkü kurulan üsler Ay'da çizilecek sınırları da belirleyecek. Örneğin Çin'in nükleer reaktör kurduğu bir bölge, ABD için girişe yasak bir bölgeye dönüşecek. ABD de bunun farkında olduğu için Çin'den önce Ay'a üsler kurmak için elinden geleni yapıyor.

    Diğer yandan Ay'daki değerli minerallerin kimler tarafından kontrol edileceği ve işleneceği de bu üç ülke arasında potansiyel bir çatışma yaratabilir.

    Tüm bunları birlikte ele aldığımızda, uzayın artık yeni bir savaş sahası hâline geldiği açıkça görülüyor. Üstelik önümüzdeki dönemde bu cephedeki mücadele daha da önemli bir hâl alacak gibi görünüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    almanya ekran kartı fiyatları range rover 3.0 tdv6 motor ömrü şarjlı araç kamerası evde alçı nasıl çıkarılır enjektör geri dönüş hortumu mazot kaçırıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum