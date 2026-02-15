Uzay tabanlı “hipersonik” füze savunmasına yenilikçi yaklaşım

“Parçacık bulutu” stratejisi
Wardstone’un geliştirdiği sistem, klasik “hit-to-kill” yani doğrudan çarpışma esaslı önleme konseptinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Geleneksel sistemler, hedeflenen savaş başlığına milimetrik hassasiyetle çarpmayı amaçlarken Wardstone’un çözümü daha geniş etki alanı oluşturan kinetik bir yöntem sunuyor. Geleneksel sistemlerdeki önleme çözümünün başarı oranı iyi senaryoda yüzde 60’lar seviyesinde. Bu da savunmayı bir tür yazı tura atmaya çeviriyor. Eğer ilgiliyseniz “A House of Dynamite” filmi son derece gerçekçi bir şekilde bu konuya değinmekte.
Hipersonik silahlar, Mach 5’in üzerindeki hızlara ulaşabilmeleri ve öngörülemez manevralar yapabilmeleri nedeniyle mevcut balistik füze savunma sistemleri için ciddi tehdit oluşturmakta. Bu sistemler ağırlıklı olarak öngörülebilir balistik yörüngelere göre tasarlandığından yeni nesil tehditlere karşı etkinlikleri belirttiğimiz gibi sınırlı.
Katmanlı savunma vizyonu
ABD Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü Golden Dome programı kapsamında, uzay tabanlı sensörler ve potansiyel olarak yörüngesel önleyicileri içeren katmanlı bir savunma mimarisi değerlendiriliyor. Program, ABD ana karasını kapsayacak şekilde uzay destekli bir füze savunma ağı kurmayı hedefliyor ve geleneksel savunma yüklenicilerinin yanı sıra risk sermayesi destekli girişimlerin de sürece dahil edilmesini teşvik ediyor.
Wardstone ise şu aşamada Uzay Sistemleri Komutanlığı tarafından yürütülen ödüllü yarışmalara katılmayı planlamıyor. Şirket bunun yerine, kademeli ve kontrollü bir geliştirme stratejisi izlemeyi tercih ediyor. İlk prototip önleyici aracın, nisan ayı sonlarında süpersonik bir sondaj roketiyle fırlatılması planlanıyor. Sondaj roketleri, donanımı yörüngeye yerleştirmeden yüksek hız ve irtifa koşullarında test etmeye imkan tanıyan suborbital fırlatma araçları olarak biliniyor. Fırlatma sürecinde yer alacak şirketlerin isimleri ise açıklanmadı.
Uzay tabanlı önleyici geliştirme alanı uzun yıllardır büyük savunma şirketlerinin hâkimiyetindeydi. Wardstone'un kurucu CEO'su Sebastian Fischer, daha önce Amazon Prime Air, Cruise, Lockheed Martin ve NASA gibi kurumlarda görev aldı. Bir diğer kurucu kardeş Tobias Fischer ise ticari uydu üreticisi Astranis bünyesinde jeostasyoner uydular üzerinde çalıştı. Şirket yönetimi, erken aşama girişimlerin büyük savunma yüklenicilerine kıyasla daha yüksek riskli ve alışılmışın dışındaki konseptleri deneme esnekliğine sahip olduğunu savunuyor. Bununla birlikte Wardstone, test ve konuşlandırma süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı geleneksel savunma firmalarıyla stratejik iş birlikleri yürüttüğünü de ifade ediyor. Şirket bir süre önce de yaklaşık 5 milyon dolarlık tohum yatırım topladı.