    Uzay tabanlı “hipersonik” füze savunmasına yenilikçi yaklaşım

    Wardstone, hipersonik füzelere karşı yörüngeden müdahale edecek yeni nesil önleyici geliştiriyor. Girişim, yakında 1 km çapında “parçacık bulutu” yaklaşımını test edecek.

    Uzay tabanlı “hipersonik” füze savunmasına yenilikçi yaklaşım Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli girişim Wardstone, uzay tabanlı füze savunma alanında dikkat çeken bir teknoloji geliştirme sürecine girdi. Şirket, özellikle hipersonik tehditlere karşı yörüngeden fiziksel önleme yapabilecek sistemler üzerinde çalışıyor. Şirket, ilk prototip önleyici aracını bu ilkbaharda yörünge altı bir uçuşla test etmeye hazırlanıyor.

    “Parçacık bulutu” stratejisi

    Wardstone’un geliştirdiği sistem, klasik “hit-to-kill” yani doğrudan çarpışma esaslı önleme konseptinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Geleneksel sistemler, hedeflenen savaş başlığına milimetrik hassasiyetle çarpmayı amaçlarken Wardstone’un çözümü daha geniş etki alanı oluşturan kinetik bir yöntem sunuyor. Geleneksel sistemlerdeki önleme çözümünün başarı oranı iyi senaryoda yüzde 60’lar seviyesinde. Bu da savunmayı bir tür yazı tura atmaya çeviriyor. Eğer ilgiliyseniz “A House of Dynamite” filmi son derece gerçekçi bir şekilde bu konuya değinmekte.

    Uzay tabanlı “hipersonik” füze savunmasına yenilikçi yaklaşım Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Wardstone’un planına göre önleyiciler, hipersonik tehdidi aktif biçimde takip edecek ve çarpışmadan kısa süre önce yaklaşık 1 kilometre çapında büyük bir parçacık bulutu yayacak. Bu yöntemle hedefi doğrudan vurma zorunluluğu ortadan kalkarken önleme olasılığının artırılması ve sensör ile aktüatör maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca hipersonik füzelerin ani manevraları ya da aldatıcı hedef (decoy) kullanımı gibi karmaşık senaryolara karşı da daha dayanıklı bir çözüm sunulması amaçlanıyor.

    Hipersonik silahlar, Mach 5’in üzerindeki hızlara ulaşabilmeleri ve öngörülemez manevralar yapabilmeleri nedeniyle mevcut balistik füze savunma sistemleri için ciddi tehdit oluşturmakta. Bu sistemler ağırlıklı olarak öngörülebilir balistik yörüngelere göre tasarlandığından yeni nesil tehditlere karşı etkinlikleri belirttiğimiz gibi sınırlı.

    Katmanlı savunma vizyonu

    ABD Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü Golden Dome programı kapsamında, uzay tabanlı sensörler ve potansiyel olarak yörüngesel önleyicileri içeren katmanlı bir savunma mimarisi değerlendiriliyor. Program, ABD ana karasını kapsayacak şekilde uzay destekli bir füze savunma ağı kurmayı hedefliyor ve geleneksel savunma yüklenicilerinin yanı sıra risk sermayesi destekli girişimlerin de sürece dahil edilmesini teşvik ediyor.

    Wardstone ise şu aşamada Uzay Sistemleri Komutanlığı tarafından yürütülen ödüllü yarışmalara katılmayı planlamıyor. Şirket bunun yerine, kademeli ve kontrollü bir geliştirme stratejisi izlemeyi tercih ediyor. İlk prototip önleyici aracın, nisan ayı sonlarında süpersonik bir sondaj roketiyle fırlatılması planlanıyor. Sondaj roketleri, donanımı yörüngeye yerleştirmeden yüksek hız ve irtifa koşullarında test etmeye imkan tanıyan suborbital fırlatma araçları olarak biliniyor. Fırlatma sürecinde yer alacak şirketlerin isimleri ise açıklanmadı.

    Uzay tabanlı önleyici geliştirme alanı uzun yıllardır büyük savunma şirketlerinin hâkimiyetindeydi. Wardstone’un kurucu CEO’su Sebastian Fischer, daha önce Amazon Prime Air, Cruise, Lockheed Martin ve NASA gibi kurumlarda görev aldı. Bir diğer kurucu kardeş Tobias Fischer ise ticari uydu üreticisi Astranis bünyesinde jeostasyoner uydular üzerinde çalıştı. Şirket yönetimi, erken aşama girişimlerin büyük savunma yüklenicilerine kıyasla daha yüksek riskli ve alışılmışın dışındaki konseptleri deneme esnekliğine sahip olduğunu savunuyor.  Bununla birlikte Wardstone, test ve konuşlandırma süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı geleneksel savunma firmalarıyla stratejik iş birlikleri yürüttüğünü de ifade ediyor. Şirket bir süre önce de yaklaşık 5 milyon dolarlık tohum yatırım topladı.

