Uzay-zaman kristalleri mikroskobik kara deliklere dönüşebiliyor

Tam Boyutta Gör Kara delikler çoğu zaman dev yıldızların kendi içine çökmesiyle oluşan kozmik yapılar olarak düşünülüyor. Nitekim bugün gözlemlediğimiz kara deliklerin büyük bölümü de bu şekilde ortaya çıkıyor. Ancak Einstein’ın genel görelilik teorisi, çok daha sıra dışı bir ihtimalin de mümkün olduğunu ortaya koyuyor: Uygun koşullar altında uzay-zamanın kendisi kararsız bir eşik durumuna girerek mikroskobik kara delikler oluşturabiliyor. Üstelik bu kara deliklerin bazıları atomdan bile küçük olabilir. Fakat şimdiye kadar bu sürecin tam olarak nasıl işlediği matematiksel olarak net şekilde açıklanabilmiş değildi. Bu yüzden konu daha çok teorik tahminler ve bilgisayar simülasyonları üzerinden değerlendiriliyordu.

Goethe Üniversitesi Frankfurt ve TU Wien’den araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni çalışma ise bu konuda önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı. Araştırmacılar, “kritik çöküş” (critical collapse) adı verilen süreci açıklayan ilk kesin matematiksel formülü geliştirdiklerini açıkladı. Bu süreç, sıradan uzay-zaman ile kara delik oluşumu arasındaki hassas geçiş noktasını tanımlıyor. Araştırmacılara göre elde edilen sonuçlar, daha önce yalnızca bilgisayar simülasyonlarında gözlemlenebilen davranışların artık analitik olarak da açıklanabileceğini ortaya koyuyor.

Fizikte bazı sistemlerin kritik bir eşiğe ulaştığında çok küçük bir değişimle tamamen farklı bir hâle geçebildiği uzun süredir biliniyor. Suyun donarak buz kristaline dönüşmesi bunun en bilinen örneklerinden biri. Araştırmacılara göre benzer bir durum uzay-zaman için de geçerli olabilir. Genel görelilik teorisine göre madde ve enerji, uzay-zamanın geometrisini şekillendiriyor. Büyük yıldızlar ya da galaksiler güçlü eğrilikler oluştururken, küçük cisimler çok daha zayıf etkiler yaratıyor. Ancak belirli koşullar altında bu eğrilikler düzensiz kalmak yerine kendi içinde organize olarak düzenli bir yapı oluşturabiliyor.

Araştırmacıların “uzay-zaman kristali” (spacetime crystal) adını verdiği bu yapı, fizik açısından oldukça sıra dışı bir konumda bulunuyor. Çünkü bu yapı tam anlamıyla kararsız bir denge durumunu temsil ediyor. Yeterince enerji eklenmediği takdirde sistem tekrar normal uzay-zamana dağılıyor ve geride yalnızca serbest parçacıklar kalıyor. Ancak sisteme çok küçük bir enerji katkısı yapılırsa süreç tamamen farklı ilerliyor ve bu hassas yapı bir anda kara deliğe dönüşebiliyor. Fizikçiler bu davranışı “kritik çöküş” olarak tanımlıyor. Yani sistem tam olarak iki farklı sonuç arasındaki sınır çizgisinde bulunuyor: Ya tamamen dağılacak ya da kara deliğe dönüşecek.

Maddenin gizli fazı nihayet bulundu 22 sa. önce eklendi

“Uzay-Zaman Kristali” Fikri, Kara Delik Araştırmalarında Yeni Kapı Açabilir

Bu fikir aslında yeni değil. Kritik çöküş kavramı ilk kez 1993 yılında yapılan bilgisayar simülasyonlarıyla dikkat çekmişti. Araştırmacılar, sistemin başlangıç koşulları değişse bile kara delik oluşumunun belirli matematiksel kuralları takip ettiğini fark etmişti. Bu da simülasyonların altında daha temel bir fiziksel mekanizma olduğu fikrini doğurmuştu. Ancak aradan geçen yaklaşık otuz yıla rağmen bu davranışı açıklayan kesin matematiksel formüller geliştirilememişti.

Yeni çalışmayı dikkat çekici kılan noktalardan biri ise araştırmacıların problemi çözmek için oldukça sıra dışı bir yöntem kullanmış olması. Araştırmacılar, problemi doğrudan dört boyutlu evrenimiz içinde çözmek yerine boyut sayısını teorik olarak sonsuza yaklaştırarak inceledi. İlk bakışta daha fazla boyut eklemek matematiği daha karmaşık hâle getirecek gibi görünse de yerçekiminin bazı özellikleri sonsuz boyut limitinde çok daha sade bir yapıya dönüşüyor. Bu sayede araştırmacılar, normalde gizli kalan matematiksel ilişkileri ortaya çıkarabildiklerini söylüyor.

Elbette bu çalışma henüz doğrudan gözlemlenebilir mikroskobik kara deliklerin keşfedildiği anlamına gelmiyor. Ancak fizikçiler açısından önemli olan nokta, kara delik oluşumunun sınırında yer alan bu kritik davranışın artık daha iyi anlaşılabiliyor olması. Araştırmacılar şimdi bu yöntemi yeniden dört boyutlu gerçekçi modellere uyarlamaya çalışıyor. Eğer bu süreç başarılı olursa, geliştirilen yeni matematiksel yaklaşım yalnızca mikroskobik kara deliklerin değil, genel olarak yerçekimi fiziğinin en karmaşık problemlerinin incelenmesinde de önemli bir araç hâline gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: