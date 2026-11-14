Uzayda her 8 dakikada bir tekrarlayan gizemli sinyal: Nereden geldiği bulundu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avustralya'daki teleskoplar, uzaydan her sekiz dakikada bir tekrarlayarak gelen gizemli radyo sinyallerinin kaynağını buldu. Gözlemler, bu sinyalin Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen beyaz cüceden geldiğini gösterdi. Araştırmacılar, beş bin ışık yılı uzaklıktaki bu sistemde beyaz cücenin yörünge hareketini ve eş yıldızdaki patlamaları ilk kez radyo dalgalarıyla takip etmeyi başardı. Keşif, evrendeki ikili yıldız sistemlerini anlamak için yeni bir kapı aralıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avustralya'daki Murchison Widefield Array (MWA) radyo teleskobu, 2024 yılının sonlarında yaklaşık 8 dakikada bir tekrarlanan gizemli bir radyo sinyali tespit etti. GPM J071507-114153 olarak adlandırılan sinyalin kaynağı ise yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı. Çalışmaya göre sinyal, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde bulunan beyaz cüceden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, Aralık 2024 ile Eylül 2025 arasında söz konusu kaynaktan toplam 214 radyo sinyali kaydetti. Uzun aralıklarla tekrarlanan bu tür sinyaller, astronomide "uzun periyotlu geçici radyo kaynakları" (long-period transients) olarak sınıflandırılıyor.

Yeni araştırmanın en dikkat çekici yanı ise bu tür radyo sinyallerinin daha önce çoğunlukla kırmızı cüce yıldızlarla eşleşmiş beyaz cüce sistemlerinde gözlemlenmiş olması. GPM J071507−114153 ise beyaz cücenin Güneş benzeri bir yıldızla birlikte bulunduğu ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Uzaydan gelen uzun aralıklı sinyallerin sırrı

Bu radyo kaynakları, astronomide henüz yeni araştırılmaya başlanan sinyal türleri arasında yer alıyor. Bilim insanları bu tür radyasyonun varlığından ilk kez 2005 yılında haberdar olsa da kapsamlı araştırmalar 2022 yılında hız kazandı. O dönemde tespit edilen bir sinyalin ayrıntılı incelenmesi, bu kaynakların pulsarlardan farklı olduğunu ortaya koydu. Pulsarlar, hızla dönen nötron yıldızlarından oluşuyor ve düzenli aralıklarla güçlü ışınım demetleri yayıyor. Ancak uzun periyotlu geçici kaynakların sinyalleri çok daha uzun aralıklarla tekrarlanıyor.

Nitekim 2022 yılında keşfedilen sinyal yaklaşık 18 dakikalık bir periyoda sahipti. Bir yıl sonra tespit edilen başka bir kaynağın sinyalleri ise yaklaşık 21 dakikada bir tekrarlanıyordu. Bu keşifler, astronomların söz konusu uzun süreli radyo sinyallerine hangi gök cisimlerinin neden olduğunu araştırmasına yol açtı.

Bilinen 12 uzun periyotlu geçici kaynaktan en az dördünün, bir beyaz cüce ile kırmızı cüceden oluşan ikili yıldız sistemleri olduğu belirlendi. Ancak bu sistemlerde radyo sinyallerini hangi yıldızın ürettiği uzun süre netleştirilememişti.

Beyaz cücenin yörüngedeki hareketi ilk kez gözlemlendi

Tam Boyutta Gör GPM J071507−114153 üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, bu belirsizliğin giderilmesini sağladı. Araştırmacılar, radyo verilerini yaklaşık 100 saat boyunca işleyerek sinyallerin kaynağı hakkında önemli bulgular elde etti.

Araştırmanın başyazarı astronom Sam McSweeney, elde edilen verilerin beyaz cücenin yörüngesindeki hareketini takip etmeye yetecek kadar net olduğunu belirtti. McSweeney'ye göre bu, radyo sinyallerinin beyaz cücenin yakınındaki bir bölgeden veya doğrudan yıldızın kendisinden kaynaklandığını gösteriyor.

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Beyaz cüceler, yaşamlarının sonuna gelen yıldızların geride bıraktığı yoğun çekirdekten oluşuyor. Yıldızın dış katmanlarını uzaya bırakmasının ardından geriye kalan bu cisimler, başlangıçta çok sıcak olsalar da zamanla soğuyor. GPM J071507-114153 sistemindeki beyaz cücenin ürettiği radyo sinyalleri ise çevresindeki yıldızla etkileşimine ilişkin yeni bilgiler sunuyor.

Araştırmanın sorumlu yazarlarından Natasha Hurley-Walker, radyo dalgaları sayesinde 5.000 ışık yılından daha uzaktaki bir yıldızda meydana gelen fırtınaların tespit edilebilmesini dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, beyaz cüceden gelen radyo sinyallerinin ikili sistemdeki diğer yıldızın etkinliklerini de gözlemlemeyi sağlaması oldu. Araştırmacılar, beyaz cücenin radyo sinyallerini kullanarak Güneş benzeri eş yıldızda meydana gelen patlamaları da tespit etti.

Keck Gözlemevi ile gerçekleştirilen takip gözlemleri de sistemdeki diğer yıldızın gerçekten bir G tipi yıldız olduğunu doğruladı. Güneş de bu yıldız sınıfında yer alıyor.

Araştırmacılara göre çalışma, uzun periyotlu geçici radyo kaynaklarının yalnızca gizemli sinyallerin kaynağını belirlemekle kalmayıp geleneksel gözlem yöntemleriyle tespit edilmesi zor olan beyaz cücelerin bulunmasına da yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle benzer sistemlerin gelecekte keşfedilmesi, yıldızların evrimi ve ikili yıldız sistemlerindeki etkileşimler hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

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