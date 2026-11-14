Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzayda her 8 dakikada bir tekrarlayan gizemli sinyal: Nereden geldiği bulundu

    Avustralya'daki teleskopların 8 dakikada bir tespit ettiği gizemli radyo sinyalinin kaynağı bulundu. Sinyallerin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki beyaz cüceden geldiği belirlendi.

    Uzayda 8 dakikada bir tekrarlayan sinyalin kaynağı bulundu Tam Boyutta Gör
    Avustralya'daki Murchison Widefield Array (MWA) radyo teleskobu, 2024 yılının sonlarında yaklaşık 8 dakikada bir tekrarlanan gizemli bir radyo sinyali tespit etti. GPM J071507-114153 olarak adlandırılan sinyalin kaynağı ise yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı. Çalışmaya göre sinyal, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde bulunan beyaz cüceden kaynaklanıyor.

    Araştırmacılar, Aralık 2024 ile Eylül 2025 arasında söz konusu kaynaktan toplam 214 radyo sinyali kaydetti. Uzun aralıklarla tekrarlanan bu tür sinyaller, astronomide "uzun periyotlu geçici radyo kaynakları" (long-period transients) olarak sınıflandırılıyor.

    Yeni araştırmanın en dikkat çekici yanı ise bu tür radyo sinyallerinin daha önce çoğunlukla kırmızı cüce yıldızlarla eşleşmiş beyaz cüce sistemlerinde gözlemlenmiş olması. GPM J071507−114153 ise beyaz cücenin Güneş benzeri bir yıldızla birlikte bulunduğu ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

    Uzaydan gelen uzun aralıklı sinyallerin sırrı

    Bu radyo kaynakları, astronomide henüz yeni araştırılmaya başlanan sinyal türleri arasında yer alıyor. Bilim insanları bu tür radyasyonun varlığından ilk kez 2005 yılında haberdar olsa da kapsamlı araştırmalar 2022 yılında hız kazandı. O dönemde tespit edilen bir sinyalin ayrıntılı incelenmesi, bu kaynakların pulsarlardan farklı olduğunu ortaya koydu. Pulsarlar, hızla dönen nötron yıldızlarından oluşuyor ve düzenli aralıklarla güçlü ışınım demetleri yayıyor. Ancak uzun periyotlu geçici kaynakların sinyalleri çok daha uzun aralıklarla tekrarlanıyor.

    Nitekim 2022 yılında keşfedilen sinyal yaklaşık 18 dakikalık bir periyoda sahipti. Bir yıl sonra tespit edilen başka bir kaynağın sinyalleri ise yaklaşık 21 dakikada bir tekrarlanıyordu. Bu keşifler, astronomların söz konusu uzun süreli radyo sinyallerine hangi gök cisimlerinin neden olduğunu araştırmasına yol açtı.

    Bilinen 12 uzun periyotlu geçici kaynaktan en az dördünün, bir beyaz cüce ile kırmızı cüceden oluşan ikili yıldız sistemleri olduğu belirlendi. Ancak bu sistemlerde radyo sinyallerini hangi yıldızın ürettiği uzun süre netleştirilememişti.

    Beyaz cücenin yörüngedeki hareketi ilk kez gözlemlendi

    Uzayda 8 dakikada bir tekrarlayan sinyalin kaynağı bulundu Tam Boyutta Gör
    GPM J071507−114153 üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, bu belirsizliğin giderilmesini sağladı. Araştırmacılar, radyo verilerini yaklaşık 100 saat boyunca işleyerek sinyallerin kaynağı hakkında önemli bulgular elde etti.

    Araştırmanın başyazarı astronom Sam McSweeney, elde edilen verilerin beyaz cücenin yörüngesindeki hareketini takip etmeye yetecek kadar net olduğunu belirtti. McSweeney'ye göre bu, radyo sinyallerinin beyaz cücenin yakınındaki bir bölgeden veya doğrudan yıldızın kendisinden kaynaklandığını gösteriyor.

    Beyaz cüceler, yaşamlarının sonuna gelen yıldızların geride bıraktığı yoğun çekirdekten oluşuyor. Yıldızın dış katmanlarını uzaya bırakmasının ardından geriye kalan bu cisimler, başlangıçta çok sıcak olsalar da zamanla soğuyor. GPM J071507-114153 sistemindeki beyaz cücenin ürettiği radyo sinyalleri ise çevresindeki yıldızla etkileşimine ilişkin yeni bilgiler sunuyor.

    Araştırmanın sorumlu yazarlarından Natasha Hurley-Walker, radyo dalgaları sayesinde 5.000 ışık yılından daha uzaktaki bir yıldızda meydana gelen fırtınaların tespit edilebilmesini dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi.

    Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, beyaz cüceden gelen radyo sinyallerinin ikili sistemdeki diğer yıldızın etkinliklerini de gözlemlemeyi sağlaması oldu. Araştırmacılar, beyaz cücenin radyo sinyallerini kullanarak Güneş benzeri eş yıldızda meydana gelen patlamaları da tespit etti.

    Keck Gözlemevi ile gerçekleştirilen takip gözlemleri de sistemdeki diğer yıldızın gerçekten bir G tipi yıldız olduğunu doğruladı. Güneş de bu yıldız sınıfında yer alıyor.

    Araştırmacılara göre çalışma, uzun periyotlu geçici radyo kaynaklarının yalnızca gizemli sinyallerin kaynağını belirlemekle kalmayıp geleneksel gözlem yöntemleriyle tespit edilmesi zor olan beyaz cücelerin bulunmasına da yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle benzer sistemlerin gelecekte keşfedilmesi, yıldızların evrimi ve ikili yıldız sistemlerindeki etkileşimler hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fareden kuduz bulaşır mı dave the diver türkçe yama avans ayarı bozuksa nasıl anlaşılır clio 5.5 arabaya süt dökülmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming F16
    Asus TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum