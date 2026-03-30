Uzayda aniden konuşamaz hale gelen astronotun gizemi devam ediyor

Dört kez uzaya giden ve toplamda 549 gününü mikro yerçekimi ortamında geçiren 59 yaşındaki Fincke, olayın tamamen beklenmedik bir anda gerçekleştiğini belirtti. 7 Ocak’ta, planlanan bir uzay yürüyüşü öncesinde akşam yemeğini yediği sırada bir anda konuşamaz hale geldiğini ifade eden astronot, herhangi bir ağrı hissetmediğini ancak durumun son derece hızlı geliştiğini vurguladı.
Sebebi halen belirsiz
Yapılan ilk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali dışlanırken Fincke’nin boğulma yaşamadığı da netlik kazandı. Ancak bunun dışında kalan tüm olasılıkların ise değerlendirildiği belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan durumun uzun süreli mikro yerçekimi maruziyetiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
ISS’te bulunan ultrason cihazı olay sırasında aktif şekilde kullanıldı. Dünya’ya dönüşünün ardından da kapsamlı sağlık testlerinden geçirilen Fincke’nin durumu detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor. NASA ayrıca benzer vakaların daha önce yaşanıp yaşanmadığını anlamak için diğer astronotların tıbbi kayıtlarını da tarıyor.
ISS'te yaşanan bu tıbbi olayın ardından planlı uzay yürüyüşü ve görev iptal edilmişti. Fincke ve üç mürettebat arkadaşı, SpaceX kapsülüyle 15 Ocak'ta, planlanandan bir ay önce Dünya'ya döndü.