Uzayda gezinen gizemli cisim kayıp Sovyet aracı mı? NASA açıklama yaptı

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Uzayda sıra dışı şekilde hızlanan 1998 KY26 adlı gök cismi bilim dünyasını ikiye böldü. Harvardlı bilim insanları, bu cismin 1988'de kaybolan Sovyet uzay aracı Phobos 1 olabileceğini öne sürüyor. Cismin ışık yansıtma biçiminin kayıp araçla örtüştüğü belirtiliyor. NASA Başkanı Jared Isaacman ise cismin yapay bir araç olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve sıradan bir asteroit olduğunu açıkladı. Dünya için bir tehlike taşımayan bu gizemli cismin sırrı için araştırmalar devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güneş Sistemi'nde hareket eden küçük gök cisimlerinin yörüngeleri genellikle Güneş'in ve gezegenlerin kütleçekimiyle açıklanabiliyor. Ancak bazı cisimlerde bu kuvvetlerin tek başına açıklayamadığı hareketler gözlemlenebiliyor. 1998 KY26 adlı Dünya'ya yakın küçük bir gök cismi de bu açıdan bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Yaklaşık 11 metre çapındaki bu cisim, kütleçekimiyle açıklanamayan bir şekilde hızlanıyor. Bu durumun nedenini araştıran bilim insanlarından bazıları, KY26'nın aslında bir asteroit değil, 1988'de uzayda kaybolan bir Sovyet uzay aracı olabileceğini öne sürüyor. Bu gizemli cisme dair teorilerin basında geniş yer bulmaya başlaması üzerine NASA Başkanı Jared Isaacman da tartışmaya dâhil oldu ve NASA'nın konu hakkında görüşünü paylaştı.

Harvardlı Astrofizikçi, 1998 KY26'nın Kayıp Sovyet Uzay Aracı Olabileceğini Düşünüyor

Daha önce 3I/ATLAS hakkında da dikkat çekici teoriler sunan Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb ve bu araştırmada birlikte çalıştığı meslektaşları Adam Hibberd ve Adam Crowl, 1998 KY26'nın 1988 yılında Mars'a gönderilen ancak daha sonra iletişimi kesilen Sovyet uzay aracı Phobos 1 olabileceğini öne sürüyor.

Temmuz 1988'de fırlatılan Phobos 1, Mars'ın uydusu Phobos'u incelemek üzere gönderilmiş insansız bir uzay aracıydı. Ancak görev sırasında gönderilen hatalı bir komut, uzay aracının yönlendirme sistemini devre dışı bıraktı ve araçla iletişim tamamen kesildi. O tarihten bu yana nerede olduğu bilinmeyen Phobos 1'in, Güneş Sistemi'nde yolculuğuna devam ediyor olması ihtimalini değerlendiren Loeb ve ekibi, uzay aracının basitleştirilmiş bir modelini oluşturdu. Ardından bu modelin Güneş ışığını yansıtma biçimini, 1998 KY26 üzerinde yapılan gözlemlerle karşılaştırdı.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 11 metre çapında olduğu tahmin edilen KY26, üzerine düşen Güneş ışığının yüzde 52'sini yansıtıyor ve kendi etrafındaki bir dönüşünü yalnızca 5,35 dakikada tamamlıyor. Araştırmacılar, Phobos 1'in dönüş hareketini ve yüzey özelliklerini hesaba katarak hazırladıkları modelin, KY26 üzerinde gerçekleştirilen sekiz farklı gözlem grubuyla yakından örtüştüğünü tespit etti. Ayrıca uzay aracının silindirik gövdesinin ve güneş panellerinin Güneş ışığından nasıl etkileneceğini de inceleyen ekip, bu modelin yüzlerce teleskop ve radar gözlemini açıklamakta daha başarılı olduğunu savundu.

Araştırmacılara göre elde edilen bulgular, Phobos 1 ihtimalini güçlü kılıyor. Ancak ekip, bu çalışmanın KY26'nın kesin olarak kayıp Sovyet uzay aracı olduğunu kanıtlamadığının da altını çiziyor.

NASA Başkanı Isaacman, KY26'nın Bir Asteroit Olduğunu Düşünüyor

NASA Başkanı Jared Isaacman, perşembe günü Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, bazı UFO araştırmacılarının cismin sıra dışı hareketlerine dikkat çektiğini ancak kendisinin bunun bir asteroitten başka bir şey olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

NASA, 1998 KY26'yı izlemeyi sürdürüyor. Mevcut bulgular, cismin Dünya için bir tehlike oluşturduğuna işaret etmiyor. Nitekim Isaacman de KY26'nın Dünya için bir tehdit oluşturmadığını özellikle vurguluyor.

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Harvardlı araştırmacıların ortaya attığı Phobos 1 teorisi bilim dünyası açısından ilgi çekici olsa da bunun doğrulanması için daha fazla gözleme ve araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Diğer yandan cismin beklenmedik hareketlerini açıklamak için farklı cevaplar üzerinde de duruluyor. 1998 KY26'nın sıra dışı hareketleri için şimdiye kadar öne çıkan açıklamalardan biri, cismin yüzeyinin altında su buzu barındıran bir "karanlık kuyruklu yıldız" olmasıydı. Bu teoriye göre yüzeyin altındaki su, Güneş'ten gelen ısıyla gaz hâline geçerek uzaya püskürüyor ve oluşturduğu itki cismin yörüngesini değiştiriyor. Ancak Georgia Institute of Technology araştırmacıları Korbin Hansen ve Masatoshi Hirabayashi tarafından yapılan ve Icarus dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu açıklamanın doğru olma ihtimalini düşürdü. Çünkü araştırmacılara göre KY26'nın sıcaklığı, yüzeyinin altında yeterli miktarda su buzunun korunmasını zorlaştırıyor. Hesaplanan su kaybı oranları da cismin mevcut durumda karanlık bir kuyruklu yıldız olma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Ancak bunun gibi daha "basit" farklı açıklamalar üzerinde de duruluyor.

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