Uzayda gezinen gizemli cisim kayıp Sovyet aracı mı? NASA açıklama yaptı

Yapay Zeka Özeti:
- Uzayda sıra dışı şekilde hızlanan 1998 KY26 adlı gök cismi bilim dünyasını ikiye böldü. Harvardlı bilim insanları, bu cismin 1988'de kaybolan Sovyet uzay aracı Phobos 1 olabileceğini öne sürüyor. Cismin ışık yansıtma biçiminin kayıp araçla örtüştüğü belirtiliyor. NASA Başkanı Jared Isaacman ise cismin yapay bir araç olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve sıradan bir asteroit olduğunu açıkladı. Dünya için bir tehlike taşımayan bu gizemli cismin sırrı için araştırmalar devam ediyor.
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Harvardlı Astrofizikçi, 1998 KY26'nın Kayıp Sovyet Uzay Aracı Olabileceğini Düşünüyor
Daha önce 3I/ATLAS hakkında da dikkat çekici teoriler sunan Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb ve bu araştırmada birlikte çalıştığı meslektaşları Adam Hibberd ve Adam Crowl, 1998 KY26'nın 1988 yılında Mars'a gönderilen ancak daha sonra iletişimi kesilen Sovyet uzay aracı Phobos 1 olabileceğini öne sürüyor.
Temmuz 1988'de fırlatılan Phobos 1, Mars'ın uydusu Phobos'u incelemek üzere gönderilmiş insansız bir uzay aracıydı. Ancak görev sırasında gönderilen hatalı bir komut, uzay aracının yönlendirme sistemini devre dışı bıraktı ve araçla iletişim tamamen kesildi. O tarihten bu yana nerede olduğu bilinmeyen Phobos 1'in, Güneş Sistemi'nde yolculuğuna devam ediyor olması ihtimalini değerlendiren Loeb ve ekibi, uzay aracının basitleştirilmiş bir modelini oluşturdu. Ardından bu modelin Güneş ışığını yansıtma biçimini, 1998 KY26 üzerinde yapılan gözlemlerle karşılaştırdı.
Araştırmacılara göre elde edilen bulgular, Phobos 1 ihtimalini güçlü kılıyor. Ancak ekip, bu çalışmanın KY26'nın kesin olarak kayıp Sovyet uzay aracı olduğunu kanıtlamadığının da altını çiziyor.
NASA Başkanı Isaacman, KY26'nın Bir Asteroit Olduğunu Düşünüyor
NASA Başkanı Jared Isaacman, perşembe günü Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, bazı UFO araştırmacılarının cismin sıra dışı hareketlerine dikkat çektiğini ancak kendisinin bunun bir asteroitten başka bir şey olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.
NASA, 1998 KY26'yı izlemeyi sürdürüyor. Mevcut bulgular, cismin Dünya için bir tehlike oluşturduğuna işaret etmiyor. Nitekim Isaacman de KY26'nın Dünya için bir tehdit oluşturmadığını özellikle vurguluyor.
Harvardlı araştırmacıların ortaya attığı Phobos 1 teorisi bilim dünyası açısından ilgi çekici olsa da bunun doğrulanması için daha fazla gözleme ve araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Diğer yandan cismin beklenmedik hareketlerini açıklamak için farklı cevaplar üzerinde de duruluyor. 1998 KY26'nın sıra dışı hareketleri için şimdiye kadar öne çıkan açıklamalardan biri, cismin yüzeyinin altında su buzu barındıran bir "karanlık kuyruklu yıldız" olmasıydı. Bu teoriye göre yüzeyin altındaki su, Güneş'ten gelen ısıyla gaz hâline geçerek uzaya püskürüyor ve oluşturduğu itki cismin yörüngesini değiştiriyor. Ancak Georgia Institute of Technology araştırmacıları Korbin Hansen ve Masatoshi Hirabayashi tarafından yapılan ve Icarus dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu açıklamanın doğru olma ihtimalini düşürdü. Çünkü araştırmacılara göre KY26'nın sıcaklığı, yüzeyinin altında yeterli miktarda su buzunun korunmasını zorlaştırıyor. Hesaplanan su kaybı oranları da cismin mevcut durumda karanlık bir kuyruklu yıldız olma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Ancak bunun gibi daha "basit" farklı açıklamalar üzerinde de duruluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: