Uzayda iki uydu arasında kablosuz enerji aktarımı yapılacak

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Star Catcher Industries, uzay araçları arasında kablosuz enerji aktarımını gerçek yörünge koşullarında denemeye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği Protostar adlı prototip uzay aracı, Ekim 2026'da SpaceX'in Transporter-18 görevi kapsamında Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak. Görevde, birbirinden bağımsız iki uzay aracı arasında optik yöntemle enerji aktarımı gerçekleştirilecek.

Bir ilk gerçekleştirilecek

Test, şirketin uydulara yörüngede enerji sağlayacak daha büyük bir sistem geliştirme planının önemli bir aşamasını oluşturuyor. Başarılı olması halinde uzay araçlarının fiziksel bağlantı olmadan birbirlerine kullanılabilir miktarda enerji aktarabileceği gösterilecek.

Protostar, Star Catcher'ın planladığı yörüngesel enerji ağı için ihtiyaç duyduğu temel teknolojileri tek bir sistemde birleştiriyor. Uzay aracı, enerji toplayabiliyor, başka bir uzay aracını tespit edebiliyor ve hareket halindeki hedefi takip edebiliyor. Ardından topladığı enerjiyi optik bir ışın aracılığıyla hedef uzay aracına yönlendirebiliyor.

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Görev kapsamında Protostar ile bir de CubeSat kullanılacak. Ticari olarak temin edilebilen güneş panelleri taşıyacak olan CubeSat, enerji aktarımının alıcı tarafını oluşturacak. Protostar, enerji ışınını bu panellere yönlendirerek aktarılan enerjiyi ölçecek.

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Deney, enerji aktarımının yanı sıra uzay araçlarının birbirini bulma ve takip etme kabiliyetlerini de gerçek yörünge koşullarında sınayacak. Uzay araçlarının sürekli hareket halinde olması, hedefin tespit edilmesini ve ışının doğru noktaya yönlendirilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle elde edilecek veriler operasyonel süreç için oldukça önemli.

Uydulara yörüngede enerji sağla hedefi

Star Catcher, kablosuz enerji aktarımını uzaydaki artan güç ihtiyacına yönelik bir çözüm olarak görüyor. Şirketin planladığı sistem, uyduların yalnızca kendi güneş panelleri ve enerji üretim sistemlerine bağlı kalmadan yörüngede ek enerji alabilmesini amaçlıyor.

Star Catcher, uzay şirketleriyle 10 enerji satın alma anlaşması duyurmuş durumda. Bu şirketler arasında Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital ve Aethero bulunuyor. Ayrıca potansiyel müşterilerden 40'tan fazla niyet mektubu alındığı belirtiliyor.

Star Catcher, Protostar'ın ardından kullanılabilir ölçekte enerji aktarımı gerçekleştirecek daha büyük bir uzay aracının geliştirilmesine de başladı. Bu aracın, prototip testlerinden ziyade yörüngedeki uydulara operasyonel olarak enerji sağlaması hedefleniyor.

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Uzayda iki uydu arasında kablosuz enerji aktarımı yapılacak

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