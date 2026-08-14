Uzayda yeni dönem başlıyor: NASA’dan ‘uzay hangarı’ hamlesi

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NASA, alçak Dünya yörüngesindeki araştırma ve üretim faaliyetlerinden elde edilen malzemelerin Dünya'ya daha düşük maliyetle ve daha sık taşınmasını sağlayabilecek yeni bir altyapı projesini destekliyor. Projenin arkasındaki Gravitics, birden fazla dönüş aracını aynı yörünge platformunda barındıracak bir uzay hangarı geliştiriyor.

Birden fazla uzay aracını barındıracak

Gravitics, NASA'nın 2026 SBIR Faz I programı kapsamında Multiple-Downmass Hangar projesi için destek almaya hak kazandı. Altı ay sürecek çalışma kapsamında sistemin teknik açıdan uygulanabilirliği ve ticari numune dönüşlerini daha düzenli hale getirip getiremeyeceği incelenecek.

Konsept, yörüngeye yerleştirilecek bir hangar platformunda birden fazla dönüş aracının hazır tutulmasına dayanıyor. Uzayda araştırma veya üretim yapan şirketler, ihtiyaç duyduklarında bu araçlardan birini kullanarak numune ve diğer malzemeleri Dünya'ya gönderebilecek.

Bu yaklaşım, her dönüş için ayrı bir görev planlama ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Özellikle yörüngede üretilen ve analiz, işleme veya ticari kullanım için Dünya'ya gönderilmesi gereken malzemeler açısından daha esnek bir lojistik sistem oluşturulması amaçlanıyor.

Uzay lojistiğini dönüştürebilir

Gravitics, dönüş kapasitesinin önceden yörüngede hazır bulunmasının görevlerin zamanlamasını daha esnek hale getirebileceğini belirtiyor. Şirketin hedefi, dönüş araçlarının tek tek görevlerle ilişkilendirilmesi yerine sürekli kullanılabilir bir lojistik altyapısı oluşturmak.

Faz I kapsamında sistemin teknik açıdan uygulanabilir olduğu görülürse konsept, yörüngeden Dünya'ya kütle taşıma maliyetlerinin azaltılmasına ve dönüş sıklığının artırılmasına yönelik bir altyapıya dönüşebilir. Birçok firma halihazırda Ay’da veya asteroitlerde uzay madenciliği yapmayı hedefliyor. Bu tip lojistik çözümler ise kaynakların hızlıca Dünya’ya getirilmesini sağlayabilir.

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Gravitics halihazırda büyük hacimli, standartlaştırılmış yörünge altyapıları ve lojistik sistemleri geliştiriyor. Şirketin Orbital Carrier ve Viper OTX programları, savunma, sivil ve ticari kullanıcılar için yörüngede kargo ve transfer kapasitesi sağlamaya yönelik. Şirket ayrıca ABD Uzay Kuvvetleri ile bir STRATFI sözleşmesi yürütüyor ve alçak Dünya yörüngesindeki noktalara kargo taşımaya yönelik ticari ortaklıklar geliştiriyor.

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