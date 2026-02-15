Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzay şirketleri için en büyük sorun: SpaceX ile nasıl rekabet edilecek?

    Küresel fırlatma pazarında talep artarken SpaceX’in maliyet üstünlüğü rakipleri zorluyor. Rakip şirketler, fiyat rekabeti ile hizmet odaklı rekabet arasında sıkışmış durumda.

    Uzaydaki en büyük sorun: SpaceX ile nasıl rekabet edilecek? Tam Boyutta Gör
    Küresel uzay fırlatma pazarında talep güçlü seyrini korurken sektörün en büyük oyuncusu olan SpaceX karşısında nasıl rekabet edileceği konusunda belirgin bir görüş ayrılığı oluşmuş durumda. Özellikle küçük uydu pazarına odaklanan şirketler, hem artan talep hem de fiyat baskısı altında farklı stratejiler geliştirmeye çalışıyor.

    SmallSat Symposium kapsamında konuşan sektör temsilcileri, 2025 yılında dünya genelindeki yörünge fırlatmalarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren SpaceX’in pazar hakimiyetine dikkat çekti. Bu tabloya rağmen müşteri tarafında fiyat hassasiyetinin devam etmesi, rekabeti daha da karmaşık hale getiriyor.

    Küçük şirketler zorlanıyor

    Özellikle küçük fırlatma aracı geliştiren şirketler için sorun daha belirgin. SpaceX’in paylaşımlı fırlatma programı sayesinde sunduğu düşük maliyet avantajı bu segmentte faaliyet gösteren girişimler üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

    ABD merkezli Rocket Lab’in küresel fırlatma hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Brian Rogers, yalnızca fiyat üzerinden rekabet etmeye çalışan şirketlerin dezavantajlı konuma düşeceğini vurguladı. Rogers’a göre SpaceX ile doğrudan fiyat rekabetine girmek sağlıklı bir strateji değil. Bunun yerine şirketlerin pazara giriş yaklaşımını farklılaştırması ve kendilerini başka unsurlarla ayrıştırması gerekiyor.

    Uzaydaki en büyük sorun: SpaceX ile nasıl rekabet edilecek? Tam Boyutta Gör
    Benzer bir yaklaşım İspanya merkezli küçük fırlatma aracı geliştiricisi PLD Space tarafından da dile getirildi. Şirketin satış yöneticisi Daniele Dallari, fiyatlarının rekabetçi olduğunu savunmakla birlikte yalnızca maliyet avantajıyla öne çıkmanın mümkün olmadığını kabul etti. Dallari’ye göre belirleyici unsur müşteriye sunulan hizmet seviyesi. Özellikle tahsisli fırlatma imkanı ve müşteri taleplerine hızlı yanıt verebilme kapasitesi, fiyatın ötesinde tercih sebebi yaratıyor. Rekabetçi fiyatın gerekli olduğunu ancak bir noktadan sonra hizmet kalitesinin belirleyici hale geldiğini ifade etti.

    “Fiyat rekabeti kaçınılmaz”

    Bu yaklaşıma katılmayan isimlerden biri ise Stoke Space iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Devon Papandrew oldu. Papandrew, SpaceX ile rekabet edecek bir şirketin mutlaka fiyat konusunda da iddialı olması gerektiğini savunuyor.

    Uzaydaki en büyük sorun: SpaceX ile nasıl rekabet edilecek? Tam Boyutta Gör
    Stoke Space, 10 Şubat’ta ek olarak 350 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Şirket, tamamen yeniden kullanılabilir orta sınıf bir fırlatma aracıyla pazara girmeyi planlıyor. Papandrew’a göre, tam yeniden kullanılabilirlik maliyet tabanını belirli bir seviyeye indirerek başka hiçbir fırlatma aracı tarafından altına düşülemeyecek bir maliyet avantajı sağlayabilir.

    Papandrew ayrıca SpaceX’in kendi içinde de bir kapasite gerilimi yaşadığını öne sürdü. Şirketin en büyük müşterisinin yine kendisi olduğuna dikkat çekerek özellikle Starlink uydu takımı için yapılan fırlatmaların kapasiteyi önemli ölçüde meşgul ettiğini belirtti. SpaceX’in üçüncü taraf bir müşteriye sattığı her fırlatmanın, yaklaşık 24 Starlink uydusunun yörüngeye gönderilmemesi anlamına geldiğini ve bunun şirket için kayda değer bir fırsat maliyeti oluşturduğunu ifade etti.

    Talep, arzın önünde

    Papandrew’a göre mevcut tabloda fırlatma talebi arzı aşmış durumda. Piyasadaki bu arz kıtlığı, fiyatların hangi seviyede dengeleneceğini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Ancak sektör birkaç yıl önce tamamen farklı bir görünüm sergiliyordu. Özellikle küçük fırlatma aracı segmentinde çok sayıda girişim ortaya çıkmış, pazarın aşırı doygun olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Ne var ki bu projelerin önemli bir bölümü teknik ve finansal engelleri aşamayarak fırlatma rampasına dahi ulaşamadı.

    Papandrew, SpaceX’in bugünkü pazar gücünün temelinde roket güçlendiricilerini yeniden kullanma konusundaki ustalığının yattığını vurguladı. Bu yaklaşımın, fırlatma sıklığını artıran ve maliyetleri aşağı çeken yapısal bir kırılma yarattığını ifade etti.

    Yeni girişimlerin SpaceX ile nasıl rekabet edeceği halen net değil. Ancak uzay, giderek daha yoğun bir hale gelecek gibi görünüyor. Artık sadece “uzay” ve “iletişim” konuları ile ilgili değil, doğrudan yapay zeka konusunda da bir kapasite talebi oluşmaya başlıyor. Elon Musk’ın SpaceX bünyesine giren xAI şirketiyle birlikte birçok teknoloji devi, AI tabanlı veri merkezlerini uzaya taşımayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Eğer yörünge, veri merkezlerini yeryüzünde yapmaktan daha mantıklı ise çok daha büyük pazar oluşmuş olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu gala daşlı gala ne demek mova p50 pro ultra auto hold arızası nasıl giderilir 1 gün öncesine rapor alınır mı polislikten öğretmenliğe geçiş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum