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vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda

5 ay
48,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sonunda saç ektirmeye karar verdim ve Acıbadem Ataşehir Hastanesi EmpHair Saç Ekim Merkezi'nde saç ektirdim. Süreci baştan sona bu videoda aktarıyorum. Merak edenler kaçırmasın.
Saç ektirmeye karar verdim ve süreci baştan sona sizler için kayıt altına alarak, öncesi, ekim esnası ve sonrasını değerlendirdim. 
Videoda saç ekimi işlemi sırasında kan ve enjeksiyon gibi cerrahi müdehale görüntüleri yer almaktadır. Rahatsız olabileceği düşündüğünüz kişileri lütfen ekrandan uzak tutun.
Saç ekimini düşünenler için Acıbadem Ataşehir Emphair ile iletişime geçecek olurlarsa Donanım Haber üzerinden arıyoruz demeleri durumunda
%10 indirim üzerine 1 seans PRP ile 1 seans mezoterapi operasyonu hediye olarak verilecek.
Konu hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorun, elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. 
Arkadaşlar önemli bir kaç soruya cevap vereyim :)

1. Fiyat konusundaki sorular;

İşim maliyeti şu anda (Kur Dolar/TL 5.23 civarı) 4500TL ile 6000TL arasında değişiyor.
Benim gibi geniş açıklıkları olanlarda 6000TL tavan fiyat uygulanıyor.

2. Acı var mı diye soranlar;

Ben acı ve ağrı hissetmedim. Operasyondan sonrasındaki 5. gündeyim. Henüz bir rahatsızlığım olmadı umarım olmaz da 

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Speed-Step 5 ay en beğenilen Reborned
Merhaba,
Donanım Haber, teknoloji ve bilim alanında yayın yapan aynı zamanda her komuda forumları bulunan büyük bir platform.
Ana sayfada bilim haberleri görünce de benzer tepkiler veren var :) Teknoloji dediğiniz şey anakart, ekran kartının ötesine geçeli çok oldu.
Bu da sağlık alanında bir gelişme. Merak eden çok insan var. Yaptırmışken detaylara yer vermeyelim mi?
Her içerik, ilgili kullanıcı için bir seçenektir. İlgileniyorsanız tıklarsınız ilgilenmiyorsanız tıklamazsınız.
Umarım sizin ilginizi çekebilecek daha fazla içerikle önümüzdeki günlerde birlikte oluruz :)
Merhaba,Donanım Haber, teknoloji ve bilim alanında yayın yapan aynı zamanda her komuda forumları bulunan büyük bir platform.Ana sayfada bilim haberleri...
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6 Yanıt Yanıtla +190
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Banzai! 5 ay
after
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
4 Yanıt Yanıtla +163
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FRAPS_TR 5 ay
Hayırlı olsun
1 Yanıt Yanıtla +68
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49 Avatar Avatar Avatar
asdasdqwertyveyaalxyvance 1 ay
reisin saçları pırlanta gibi oldu niye kimse yazmıyo
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gsspor 4 ay
Yeni bir güncelleme lazım konuya
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aRiSe* 4 ay
Mesut bey noldu ya öldünüz mü
1 Yanıt Yanıtla +7
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Woamad 4 ay aRiSe*
harbiden adam konuyu açtı kayboldu
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Espâda 5 ay
Neden Emphair'i tercih ettiniz? Piyasada eminim ki bir saç ekimi araştırmanız olmuştur, daha ünlü isimler var Serkan Aydın ve İlhan Serdaroğlu gibi. Neden onlar değil de Emphair?
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Yılan Serdar 4 ay Espâda
sponsorluk ?
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DH Misafiri 5 ay
17 yaşında ki oğlumun büyük oranda babası gibi ( geneyik ) saçı döküldü.çok üzülüyor.saç ekim için belli bir yaş var mı acaba ? Sorar öğrenir misiniz ? Oğluma saç ektirmek istiyoruz..sonuç için yaşın önemi nedir ? Ve çekilen saçlar tekrar dökülme yapar mı ?
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demetis 5 ay
17 yaşında ki oğlumun genetik kaynaklı saçı döküldü ve önleri açıldı.üzülüyor ve bu halinden çok şikayetçi..saç ekim yaşı var mıdır ? Saç ektirmek için en sağlıklı dönem, yaş nedir ? ekilen saçlar istenilen şekilde uzatılabiliyor mu ? Yoksa belli bir uzunlukta mı tutmak gerekiyor ? Çekilen saçlar da da sonradan dökülme olasılığı mevcut mu ? Bu sorularımı sorar mısınız lütfen ...
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o.so 5 ay
17 yaşında dökülme varsa tiroid rahatsızlığı, vitamin vs eksiklerin arastirilmasi lazım. Genetik içinde erken bir yaş kendimdende biliyorum. Protez saçıda arastirabilirsiniz.
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demetis 5 ay
Ekilen saçlar ne kadar uzaya biliyor acaba ? Saçı dilediğince uzatmak mümkün mü ekilenler ile ?
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Guest-427C16E22 5 ay
Bu Ekim işini düşünenler sigara alkol uyuşturucu kullanıyorsanız bulaşmayın.
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kaan0101 5 ay
Mesut Reyis hayırlı olsun
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aRiSe* 5 ay
Son durum ne gelişmeleri bekliyoruz diğer bilgiler ne zaman vlog olarak gelecek?
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