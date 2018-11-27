vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda

Sonunda saç ektirmeye karar verdim ve Acıbadem Ataşehir Hastanesi EmpHair Saç Ekim Merkezi'nde saç ektirdim. Süreci baştan sona bu videoda aktarıyorum. Merak edenler kaçırmasın.

Saç ektirmeye karar verdim ve süreci baştan sona sizler için kayıt altına alarak, öncesi, ekim esnası ve sonrasını değerlendirdim.

Videoda saç ekimi işlemi sırasında kan ve enjeksiyon gibi cerrahi müdehale görüntüleri yer almaktadır. Rahatsız olabileceği düşündüğünüz kişileri lütfen ekrandan uzak tutun.

Saç ekimini düşünenler için Acıbadem Ataşehir Emphair ile iletişime geçecek olurlarsa Donanım Haber üzerinden arıyoruz demeleri durumunda

%10 indirim üzerine 1 seans PRP ile 1 seans mezoterapi operasyonu hediye olarak verilecek.

Konu hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorun, elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.

Arkadaşlar önemli bir kaç soruya cevap vereyim :)



1. Fiyat konusundaki sorular;



İşim maliyeti şu anda (Kur Dolar/TL 5.23 civarı) 4500TL ile 6000TL arasında değişiyor.

Benim gibi geniş açıklıkları olanlarda 6000TL tavan fiyat uygulanıyor.



2. Acı var mı diye soranlar;



Ben acı ve ağrı hissetmedim. Operasyondan sonrasındaki 5. gündeyim. Henüz bir rahatsızlığım olmadı umarım olmaz da