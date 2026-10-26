Valorant için hangi laptop alınır? Yüksek FPS için en iyi seçenekler

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Riot Games'in online FPS oyunu Valorant’ta iyi performans veren laptop seçerken yalnızca ekran kartının iyi olması yeterli değil. Valorant gibi rekabetçi oyunlar için laptop alırken ekran kartının yanı sıra işlemci performansı, RAM miktarı, ekran yenileme hızı ve soğutma sistemi gibi özelliklere bakılması gerekiyor. Peki Valorant için hangi laptop alınır?

1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, Valorant oynarken yüksek FPS hedefleyen ve bilgisayarını farklı oyunlar ile uygulamalar için de kullanmayı planlayanlara hitap ediyor. Intel Core 7 240H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartını bir araya getiren model, 64 GB RAM ve 4 TB SSD kapasitesiyle geniş bir bellek ve depolama alanı sunuyor.

Valorant'ın Türkiye sunucuları sayesinde oyuncular çok düşük pingler ile oynuyor. Durum böyle olunca ekran yenileme hızı, rakiplerinizin önüne geçmeniz için en önemli etken oluyor. Bu laptopta 16 inçlik 165 Hz yenileme hızı sunan IPS ekran kullanılıyor. Sahip olduğu RTX 5060 Ekran kartı, bu oyunda 165 FPS'in üzerine çıkarak bu yüksek yenileme hızını yüksek FPS ile destekliyor. Böylece standart 60 Hz ekranlara kıyasla çok daha akıcı görüntü elde ediliyor.

Uzun oyun maratonları için bilgisayarın soğutma performansı büyük önem taşıyor. Excalibur G915'te kullanılan FrostFlux soğutma sistemi, Valorant'ta hız kesmeden saatlerce oyuna devam etmenizi sağlıyor. 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0.2 mm fan bıçağı, 140.000 mm²'lik geniş yüzey alanı sayesinde CPU ve GPU’yu tam kavrayarak ısıyı etkili şekilde dağıtıyor. %100 bakır alaşım yapısıyla, her zaman serin ve stabil performans veriyor.

Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C) sahip olduğu Core 7 240 H, RTX 5060 ekran kartı, 64 GB RAM ve 4 TB SSD kapasitesi ile yalnızca Valorant oynayanlara avantaj sunmakla kalmıyor, yüksek grafikli oyunlar, yazılım geliştirme, yapay zeka, yayın yapma, video düzenleme ve çoklu görev ihtiyaçlarını tek bilgisayarda gerçekleştirmek isteyenler için dolu dolu bir paket olarak geliyor.

Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C) Teknik Özellikleri:

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz RAM

Depolama: 2 x 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç IPS, 1920 x 1200, 165 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

2️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)

Bugün bir dizüstü bilgisayar satın alacaksanız Casper Excalibur G920 size en yüksek donanımı sunuyor. Cihaza 14. Nesil Intel® Core™ i9 14900HX işlemcisi güç verirken bu güçlü işlemciyi piyasada bulabileceğiniz en güçlü ekran kartı olan NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı eşlik ediyor.

300 Hz QHD ekranı bulunan Excalibur G920'de RTX 5090 ekran kartı sayesinde 600+ FPS değerleriyle oynayabilmeniz mümkün. Valorant'ta pürüzsüz ve gecikmesiz oyun deneyimi için bu modeli tercih edebilirsiniz.

Zorlu görevler için bilgisayardaki soğutma sistemi en kritik konu. Excalibur G920'de kullanılan 2 adet FrostFlux teknolojisiyle ve 4 fan hava çıkış bölümüyle turbo termal soğutma teknolojisi sunuyor. Yoğun kullanımda bile ısının kontrol altında kalmasını sağlayarak yoğun yük altında cihazın yüksek performansını koruyor. Tüm bunlar esnasında fan ultra sessiz çalışarak (52 dB altında) gürültü kirliliği yaratmıyor. Bu yenilikçi soğutma sistemi, kesintisiz güç ve verimlilik sunarak her anı en verimli şekilde geçirmenizi sağlıyor.

Özellikle Valorant oynarken bir yandan yayın açmayı düşünüyorsanız, yoğun oyun maratonlarının yanı sıra yazılım geliştirme, yapay zeka, AI PC gibi ihtiyaçlarınız için Excalibur G920 ihtiyacınızın üzerinde özellikler ile geliyor. Ben en iyisini istiyorum diyenler için uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir gaming laptop olarak dikkat çekiyor. Bütçe sınırı olmadan Valorant için laptop arıyorsanız Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E) modelini listenize ekleyebilirsiniz.

Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E) Teknik Özellikleri:

İşlemci: Intel® Core™ i9 14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz RAM

Depolama: 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600, 300 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

3️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)

Casper Excalibur G870, Intel Core i7-13620H işlemci ve RTX 5060 ekran kartını bir araya getiriyor. 64 GB RAM ve 2 TB SSD kapasitesi de modelin öne çıkan özellikleri arasında. Dengeli donanıma sahip olan bu PC, piyasada yoğun şekilde kullanılan konfigürasyonu ile oyunlarda stabil ve akıcı bir deneyim vaat ediyor.

15,6 inçlik Full HD ekranı 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu çözünürlük ve yenileme hızı, yüksek kare hızını hedefleyen rekabetçi oyunlarda değerlendirilebilecek bir kombinasyon oluşturuyor. RTX 5060 ekran kartı ise Valorant'ta 300+ FPS veriyor ve yüksek grafik gücü isteyen oyunları da sorunsuz bir şekilde oynatıyor.

Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C), Valorant için RTX 5060 ekran kartlı ve yüksek RAM miktarı isteyen kullanıcılar için alternatif olabilir.

Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C) Teknik Özellikleri:

İşlemci: Intel® Core™ i7 13620H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz RAM

Depolama: 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 15,6 inç IPS, 1920 x 1080, 165 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

4️⃣ MSI Cyborg 17 B13WGKG-251XTR S10

Tam Boyutta Gör MSI Cyborg 17, 17,3 inçlik ekranı tercih eden oyuncular için listedeki seçeneklerden biri. Intel Core i7-13620H işlemci, 64 GB RAM ve 2 TB SSD ile gelen modelin ekranı Full HD çözünürlükte 165 Hz yenileme hızı sunuyor.

Listemizdeki 17,3 inç büyük ekranlı tek model olan MSI Cyborg 17, monitör kullanmak istemeyen fakat daha büyük ekran isteyen kullanıcılar için tercih nedeni olabilir. Bununla birlikte Valorant gibi rekabetçi oyunlarda yalnızca ekran boyutuna değil, panelin yenileme hızına, sistemin sürdürülebilir performansına ve cihazın soğutmasına da dikkat etmek gerekiyor. MSI Cyborg 17 bu konularda başarılı dizüstü bilgisayarlardan biri.

MSI Cyborg 17 B13WGKG-251XTR S10 Teknik Özellikleri:

İşlemci: Intel® Core™ i7 13620H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 5200 MHz RAM

Depolama: 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 17,3 inç IPS, 1920 x 1080, 165 Hz

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

5️⃣ HP HyperX OMEN 16 VALORANT Limited Edition

Tam Boyutta Gör HP HyperX OMEN 16 VALORANT Limited Edition, Valorant hayranlarına özel tasarımı güçlü donanımla birleştiriyor. Riot Games iş birliğiyle hazırlanan model, standart oyuncu laptoplarından ayrılan detaylarıyla özellikle Valorant temalı bir bilgisayar isteyenlere hitap ediyor.

Riot Blue renkli gövde, sıcak kırmızı logo ve oyundan ilham alan tasarım ayrıntıları cihazın öne çıkan özellikleri arasında. Valorant Limited Edition klavye tasarımı ve dört bölgeli RGB aydınlatma da oyun temasını tamamlıyor.Donanım tarafında AMD Ryzen 9 9955HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor. 24 GB RAM ve 1 TB SSD ile gelen model, 16 inçlik ekranında 2560 x 1600 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek yenileme hızlı ekranı, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda akıcı görüntü hedefleyen oyuncular için önemli bir avantaj. Güçlü donanımı sayesinde model, yalnızca Valorant değil, diğer güncel oyunlar için de değerlendirilebilir.

HP HyperX OMEN 16 VALORANT Limited Edition teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 9 9955HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7

Bellek: 24 GB DDR5 5600 MHz RAM

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600, 240 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

6️⃣ HP Victus Gaming 15-fb3038nt (BX9U9EA)

Tam Boyutta Gör Amacınız sadece Valorant oynamak ise düşük bütçe ile makul FPS değerleriyle akıcı oyun deneyimi elde edebilmek mümkün. HP Victus Gaming 15, RTX 4050 ekran kartıyla listedeki diğer modellere göre zayıf donanımla geliyor. AMD Ryzen 7 7445HS işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD kapasitesiyle gelen model, Valorant'ın yanı sıra farklı oyunları da oynamak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı seçenek olarak değerlendirilebilir.

15,6 inçlik Full HD ekranın 144 Hz yenileme hızı sunması, rekabetçi oyunlar için standart 60 Hz panellere göre daha akıcı bir görüntü sağlayabilir.RTX 5060 ve RTX 5090 gibi modelere kıyasla daha düşük ekran kartına sahip olsa da Valorant gibi görece düşük donanım gereksinimine sahip oyunlarda bu ekran kartı yeterli olacaktır.

16 GB RAM, yüksek grafikli oyunlarda sınırlayıcı olurken aynı zamanda 512 GB SSD alanı çok sayıda oyun yüklemek isteyen kullanıcılara kapasite sorunu yaşatacaktır.

HP Victus Gaming 15-fb3038nt (BX9U9EA) Teknik Özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7445HS

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

Bellek: 16 GB DDR5 5600 MHz RAM

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 15,6 inç IPS, 1920 x 1080, 144 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

Valorant için en iyi laptop hangisi? 🏆

Tam Boyutta Gör Valorant için en iyi laptop, oyuncunun bütçesine ve bilgisayardan beklediği performansa göre değişiyor. Casper Excalibur G915, yüksek RAM ve depolama kapasitesini önceliklendiren kullanıcılara hitap ederken Excalibur G920 üst seviye donanım arayanlara yönelik bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Büyük ekran arayanlar MSI Cyborg 17, Valorant özel tasarımlı laptop arayanlar HP HyperX OMEN 16 VALORANT Limited Edition, düşük bütçeye uygun laptop arayanlar HP Victus Gaming 15 modellerini değerlendirebilir.

Valorant için laptop alırken nelere dikkat edilmeli? 🙎‍♂️

Valorant için laptop seçerken işlemci, ekran kartı, RAM ve ekran yenileme hızı birlikte değerlendirilmeli. Oyunda yüksek FPS elde etmek kadar bu performansı maç boyunca korumak da önemli. Bu nedenle yalnızca ekran kartının adına veya bilgisayarın bellek kapasitesine bakarak karar vermek doğru olmaz.

İşlemci performansı : Valorant, yüksek kare hızlarının hedeflendiği senaryolarda işlemci performansından önemli ölçüde yararlanabilir. Özellikle düşük grafik ayarlarında ekran kartına binen yük azaldığında işlemcinin kare üretimindeki rolü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle yalnızca ekran kartına odaklanmak yerine işlemciyi de değerlendirmek gerekiyor.

: Valorant, yüksek kare hızlarının hedeflendiği senaryolarda işlemci performansından önemli ölçüde yararlanabilir. Özellikle düşük grafik ayarlarında ekran kartına binen yük azaldığında işlemcinin kare üretimindeki rolü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle yalnızca ekran kartına odaklanmak yerine işlemciyi de değerlendirmek gerekiyor. Ekran kartı ve güç sınırı : Valorant, üst seviye ekran kartlarına ihtiyaç duymadan da oynanabilen bir oyun. Bununla birlikte aynı ekran kartını kullanan iki laptop, güç sınırları ve soğutma tasarımları nedeniyle farklı performans gösterebilir. Bilgisayarı Valorant dışında daha ağır oyunlarda kullanmayı planlayanların ekran kartı seçimine daha fazla önem vermesi mantıklı olacaktır.

: Valorant, üst seviye ekran kartlarına ihtiyaç duymadan da oynanabilen bir oyun. Bununla birlikte aynı ekran kartını kullanan iki laptop, güç sınırları ve soğutma tasarımları nedeniyle farklı performans gösterebilir. Bilgisayarı Valorant dışında daha ağır oyunlarda kullanmayı planlayanların ekran kartı seçimine daha fazla önem vermesi mantıklı olacaktır. Ekran yenileme hızı : 144 Hz, 165 Hz ve 240 Hz ekranlar, standart 60 Hz panellere kıyasla daha akıcı görüntü sunabilir. Ancak yüksek yenileme hızlı ekran tek başına yüksek FPS anlamına gelmiyor. Ekranın sunduğu yenileme hızından yararlanmak için bilgisayarın oyunda yeterli kare hızını üretebilmesi gerekiyor.

: 144 Hz, 165 Hz ve 240 Hz ekranlar, standart 60 Hz panellere kıyasla daha akıcı görüntü sunabilir. Ancak yüksek yenileme hızlı ekran tek başına yüksek FPS anlamına gelmiyor. Ekranın sunduğu yenileme hızından yararlanmak için bilgisayarın oyunda yeterli kare hızını üretebilmesi gerekiyor. RAM kapasitesi : 16 GB RAM, Valorant ve günlük kullanım için değerlendirilebilecek bir başlangıç noktası. Oyunun yanında yayın yazılımı, tarayıcı ve sesli iletişim uygulamaları da çalıştırılacaksa 32 GB RAM daha geniş bir kullanım alanı sağlayabilir. Yalnızca Valorant oynayacak kullanıcıların 64 GB RAM için ek bütçe ayırması ise çoğu durumda gerekli değil.

: 16 GB RAM, Valorant ve günlük kullanım için değerlendirilebilecek bir başlangıç noktası. Oyunun yanında yayın yazılımı, tarayıcı ve sesli iletişim uygulamaları da çalıştırılacaksa 32 GB RAM daha geniş bir kullanım alanı sağlayabilir. Yalnızca Valorant oynayacak kullanıcıların 64 GB RAM için ek bütçe ayırması ise çoğu durumda gerekli değil. Soğutma sistemi : Uzun süreli oyunlarda işlemci ve ekran kartının sıcaklığı, çalışma frekanslarını etkileyebilir. Bu nedenle laptopun fan tasarımı, hava giriş ve çıkışları ve soğutma kapasitesi önem taşıyor. İncelemelerdeki uzun süreli performans ve sıcaklık testleri, satın alma kararında yol gösterici olabilir.

: Uzun süreli oyunlarda işlemci ve ekran kartının sıcaklığı, çalışma frekanslarını etkileyebilir. Bu nedenle laptopun fan tasarımı, hava giriş ve çıkışları ve soğutma kapasitesi önem taşıyor. İncelemelerdeki uzun süreli performans ve sıcaklık testleri, satın alma kararında yol gösterici olabilir. SSD kapasitesi : SSD, oyunun ve diğer uygulamaların depolanması için önemli. Valorant'ın yanında çok sayıda büyük oyun kurmayı planlayan kullanıcılar 1 TB SSD kapasitesini değerlendirebilir. Yalnızca birkaç oyun oynayanlar için daha düşük kapasite de yeterli olabilir.

: SSD, oyunun ve diğer uygulamaların depolanması için önemli. Valorant'ın yanında çok sayıda büyük oyun kurmayı planlayan kullanıcılar 1 TB SSD kapasitesini değerlendirebilir. Yalnızca birkaç oyun oynayanlar için daha düşük kapasite de yeterli olabilir. MUX Switch ve grafik modu: Bazı oyuncu laptopları, dahili ekranın doğrudan ayrık ekran kartını kullanmasını sağlayan MUX Switch veya farklı grafik modları sunuyor. Desteklenen sistemlerde bu seçenekler belirli oyunlarda performans avantajı sağlayabilir. Ancak özelliğin varlığı ve etkisi modele göre değişiyor.

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