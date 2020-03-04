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    Valorant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

    Riot Games'in yeni shooter oyunu Volarant, şaşırtıcı derecede düşük sistem ihtiyaçları ile en basit bilgisayarlarda bile oynanabilecek şekilde geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,8b
    1
    11
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Valorant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

    League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in Project A olarak duyurduğu ve Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch ve Rainbow Six Siege’in karşısında konumlandırmak istediği rekabetçi FPS oyununun ismi dün itibariyle Valorant olarak duyurulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor"

    İçinde bulunduğumuz 2020 yılının yaz aylarında çıkış yapması beklenen oyunun en çok merak edilen taraflarından biri de haliyle sistem gereksinimleri oldu. Valorant’ın geniş bir yelpazedeki PC donanımı için optimize edildiğini duyuran Riot Games, aşağıda yer alan donanım özelliklerinin oyun için tercih edilecek detaylara göre yeterli olacağını belirtti. Gelin bunlara hep birlikte göz atalım.

    En düşük (30 fps):

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    • İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
    • RAM: 4GB
    • CPU: Intel i3-370M
    • GPU: Intel HD 3000 (1GB VRAM)

    Tavsiye edilen (60 fps):

    • İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
    • RAM: 4GB
    • CPU: Intel i3-370M
    • GPU: Intel HD 3000 (1GB VRAM)

    Maksimum (144+ fps):

    • İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
    • RAM: 4GB
    • CPU: Intel Core i5-4460 3.2Ghz
    • GPU: Nvidia GTX 1050 Ti (1GB VRAM)

    Yukarda da görüldüğü gibi oyun 60 kare saniye hızında bir deneyim için dahili GPU talep ediyor. Önümüzdeki süreçte yayınlanacak bir beta testinde donanım ihtiyaçları ile ilgili daha kesin detaylar verileceği aşikâr olsa da Riot’un paylaştığı bilgiler birçok oyuncuyu sevindirecek cinsten.

    Valorant, 5v5 şeklinde oynanırken Overwatch’daki karakter özellikleri ile CS:GO’nun silah sistemindeki hassasiyeti harmanlayacak.



    https://www.pcgamer.com/valorant-system-requirements/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 2 hf. en beğenilen
    Oyunda grafik yok ki yüksek istesin
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 2 hf.
    Oyun CS:GO ile Overwatch ın gayri meşru çocugu gibi... Açıkcası bu şekilde gerçekçi grafik olmayan oyunlara katlanamıyorum borderlands gibi. Katlanabildiğim nadir 1-2 oyun var. Onlarda TF2 ve Bioshock.
    Oyun CS:GO ile Overwatch ın gayri meşru çocugu gibi... Açıkcası bu şekilde gerçekçi grafik olmayan oyunlara katlanamıyorum borderlands gibi. Katlanabildiğim nad...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    brk6152 1 hf.
    Bu grafikleri bende sevmiyorum
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    Alouiuet (cem Güven) 2 hf.
    Abi yine cahil cahil yorumlar yapanlar olmuş. Öncelikle oyunun tanıtım videosu Alpha Footage eşşek kadar yazıyor bir zahmet google dan araştırın. Overwatch vey r6 için alpha footage gameplay yazıp zamanında ne halde olduklarını görebilirsiniz. Neyse FPS oyunlarında hele comp yani rekabetçi FPS oyunlarında grafikten ziyade mekanikler çoook fazla önem taşır. Grafik düzenlenir yükseltilir ancak mekanik yanlışsa yanlış öğrenilen gitar gibi yanlış ilikleyen ilk düğme gibi ardı arkası kesilmeyen hatalara sebep olur sonra uğraş dur. Bu adamlar hile-mekanik olayını hallettik üzerine cillop gibi 128 tickrate server döşedik bir de 35 ping altında oynayacaksınız ha unutmadan oyunda paraya dayalı kozmetik ürünler hariç hiçbir şey olmayacak kutu/kasa bile diyor.

    FPS Oyuncuları için bu bilgiler o kadar değerli ki kendi hayal dünyanızda yaşamaya devam edin. Oyun bir çıksın öyle bir piyasaya giriş yapacak ki diğer oyunlar bile kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Adamlar E spor ayağına 24 milyon dolardan fazla yatırım yapmış baska bir sey demiyorum.

    Neyse biz böyle mutluyuz dileyen Valorant Türkiye Topluluğunu oluşturduğumuz Discord adresine gelebilir. Link: https://discordapp.com/invite/UDnBDbv
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    TaymekHoldem (HOLY MOLY HOLY MOLY) 2 hf.
    yok edicem ortalığı bi açılsın oyun xdddd
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    Krone 2 hf.
    Piyasa bu tarz oyunlara doydu. Sıktılar artık kabak tadı veriyor hep aynı konsept.
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    Plyra (Ilhan ) 2 hf.
    Rekabetçi FPS oyununun grafiğe mi ihtiyacı var? Böylesi daha iyi. Single player ve hikaye odaklı oynamıyoruz sonuçta.
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 2 hf.
    Oyun CS:GO ile Overwatch ın gayri meşru çocugu gibi... Açıkcası bu şekilde gerçekçi grafik olmayan oyunlara katlanamıyorum borderlands gibi. Katlanabildiğim nadir 1-2 oyun var. Onlarda TF2 ve Bioshock.
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    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 2 hf.
    Karşına konumladıracağı oyunların ,ortaya karışık versiyonu olmuş.
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    0MG90 2 hf.
    Mobil oyun grafikleri gibi duruyor normal bu sistemi istemesi
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3833 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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