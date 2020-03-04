Valorant’ın sistem gereksinimleri belli oldu

League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in Project A olarak duyurduğu ve Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch ve Rainbow Six Siege’in karşısında konumlandırmak istediği rekabetçi FPS oyununun ismi dün itibariyle Valorant olarak duyurulmuştu.

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İçinde bulunduğumuz 2020 yılının yaz aylarında çıkış yapması beklenen oyunun en çok merak edilen taraflarından biri de haliyle sistem gereksinimleri oldu. Valorant’ın geniş bir yelpazedeki PC donanımı için optimize edildiğini duyuran Riot Games, aşağıda yer alan donanım özelliklerinin oyun için tercih edilecek detaylara göre yeterli olacağını belirtti. Gelin bunlara hep birlikte göz atalım.

En düşük (30 fps):

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İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

RAM: 4GB

CPU: Intel i3-370M

GPU: Intel HD 3000 (1GB VRAM)

Tavsiye edilen (60 fps):

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

RAM: 4GB

CPU: Intel i3-370M

GPU: Intel HD 3000 (1GB VRAM)

Maksimum (144+ fps):

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

RAM: 4GB

CPU: Intel Core i5-4460 3.2Ghz

GPU: Nvidia GTX 1050 Ti (1GB VRAM)

Yukarda da görüldüğü gibi oyun 60 kare saniye hızında bir deneyim için dahili GPU talep ediyor. Önümüzdeki süreçte yayınlanacak bir beta testinde donanım ihtiyaçları ile ilgili daha kesin detaylar verileceği aşikâr olsa da Riot’un paylaştığı bilgiler birçok oyuncuyu sevindirecek cinsten.

Valorant, 5v5 şeklinde oynanırken Overwatch’daki karakter özellikleri ile CS:GO’nun silah sistemindeki hassasiyeti harmanlayacak.

https://www.pcgamer.com/valorant-system-requirements/

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