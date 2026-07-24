Valorant mobile geliyor: Çin'de indirme rekoru kırdı!

Oyunun ilk 24 saatte yaklaşık 170 bin indirme aldığı ve yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Mayıs 2026'da Riot, Valorant Mobile'ın küresel lansman olmadan 10 milyon aktif günlük oyuncuyu aştığını duyurdu.
Valorant Mobile Küresel Olarak Ne Zaman Yayınlanacak?
Valorant hayranları, oyunun mobile gelmesini dört gözle bekliyor. Bu bekleyiş yakında son bulabilir. Valorant Mobile'ın Gamescom 2026'da küresel olarak piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Tencent, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Gamescom'da gerçekleşecek yeni bir etkinlik olan Worlds of Play: The Game Art Exhibition'ı duyurdu. Bu etkinlikte, yayıncının çeşitli oyunlarını kutlayan sanat eserleri ve interaktif sergiler yer alacak. Valorant Mobile da bu listede yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: