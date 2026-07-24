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    Valorant mobile geliyor: Çin'de indirme rekoru kırdı!

    Riot Games, Valorant Mobile'ın Çin'de 100 milyon kayıtlı oyuncuyu aştığını duyurdu. Popüler FPS oyununun mobil versiyonunun yakında küresel çapta tanıtılması bekleniyor.

    valorant mobile global Tam Boyutta Gör
    Riot Games, Valorant Mobile'ın yalnızca Çin'de 100 milyon kayıtlı oyuncuyu geçtiğini duyurdu. Bu, mobil oyunun 19 Ağustos 2025'te yalnızca Çin'de piyasaya sürülmesinin birinci yıl dönümünden hemen önce gerçekleşti.

    Oyunun ilk 24 saatte yaklaşık 170 bin indirme aldığı ve yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Mayıs 2026'da Riot, Valorant Mobile'ın küresel lansman olmadan 10 milyon aktif günlük oyuncuyu aştığını duyurdu.

    Valorant Mobile Küresel Olarak Ne Zaman Yayınlanacak?

    Valorant hayranları, oyunun mobile gelmesini dört gözle bekliyor. Bu bekleyiş yakında son bulabilir. Valorant Mobile'ın Gamescom 2026'da küresel olarak piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Tencent, 27-29 Ağustos tarihleri ​​arasında Gamescom'da gerçekleşecek yeni bir etkinlik olan Worlds of Play: The Game Art Exhibition'ı duyurdu. Bu etkinlikte, yayıncının çeşitli oyunlarını kutlayan sanat eserleri ve interaktif sergiler yer alacak. Valorant Mobile da bu listede yer alıyor.

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