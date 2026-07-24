Valorant mobile geliyor: Çin'de indirme rekoru kırdı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Riot Games, Valorant Mobile'ın yalnızca Çin'de 100 milyon kayıtlı oyuncuyu geçtiğini duyurdu. Bu, mobil oyunun 19 Ağustos 2025'te yalnızca Çin'de piyasaya sürülmesinin birinci yıl dönümünden hemen önce gerçekleşti.

EA Sports FC 27 ilk fragmanı yayınlandı: Fiyatı ve çıkış tarihi 18 sa. önce eklendi

Oyunun ilk 24 saatte yaklaşık 170 bin indirme aldığı ve yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Mayıs 2026'da Riot, Valorant Mobile'ın küresel lansman olmadan 10 milyon aktif günlük oyuncuyu aştığını duyurdu.

Valorant Mobile Küresel Olarak Ne Zaman Yayınlanacak?

Valorant hayranları, oyunun mobile gelmesini dört gözle bekliyor. Bu bekleyiş yakında son bulabilir. Valorant Mobile'ın Gamescom 2026'da küresel olarak piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Tencent, 27-29 Ağustos tarihleri ​​arasında Gamescom'da gerçekleşecek yeni bir etkinlik olan Worlds of Play: The Game Art Exhibition'ı duyurdu. Bu etkinlikte, yayıncının çeşitli oyunlarını kutlayan sanat eserleri ve interaktif sergiler yer alacak. Valorant Mobile da bu listede yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: