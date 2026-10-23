Valve ağzından kaçırdı: Half-Life 3 doğrulanmış olabilir

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Tam Boyutta Gör Valve, oyuncular tarafından uzun süredir beklenen Half-Life 3 hakkında önemli bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Şirket, ilk kez kamuya açık bir etkinlikte HLX kod adından bahsetti. HLX'in ne olduğu henüz resmi olarak açıklanmasa da, mevcut bulgular bunun yeni bir Half-Life projesi olabileceği ihtimalini taşıyor.

Half-Life 3 doğrulanmış olabilir

Valve, Half-Life: Alyx'in 2020'de piyasaya çıkmasından bu yana yeni bir Half-Life oyunu hakkında kapsamlı bilgi paylaşmadı. Ancak HLX kod adı şirketin kodlarında 2024'ün başından beri görülüyor. Bu hafta gerçekleşen GameSoundCon 2026 etkinliğinde ise kod adı ilk kez doğrudan Valve tarafından telaffuz edildi.

Etkinlik sırasında besteci ve ses tasarımcısı Mike Morasky, Deadlock ve HLX'in kendilerine özel HDR uygulamalarına sahip olduğunu söyledi. Yanında bulunan ses tasarımcısı David Feise'nin "nice work" şeklindeki tepkisi ve Morasky'nin HLX adını yalnızca bir kez kullandığına dair esprisi ise, bu detayın kamuya açıklanmasının planlanmamış olabileceğini akla getiriyor.

HLX'in özellikleri ortaya çıkıyor

Valve'ın oyunlarında yapılan veri madenciliği çalışmaları da HLX hakkında yeni ipuçları sunuyor. Valve'ın Counter-Strike 2, Dota 2 ve Deadlock için yaptığı Source 2 güncellemelerinde, mevcut çok oyunculu yapımlardan farklı sistemlere işaret eden kodlar bulundu. Ünlü Valve veri madencisi Tyler McVicker'a göre bu kodlar arasında yapay zekâ kontrollü düşmanlar ve önceki Half-Life oyunlarıyla ilişkilendirilebilecek çeşitli sistemler bulunuyor.

HLX ile ilişkilendirilen diğer özellikler arasında ise prosedürel bölüm değişiklikleri, ışın izleme ve AMD FSR desteği yer alıyor. Son araştırmalarda ayrıca Combine Gunship gibi düşmanlara yönelik sistemler, dinamik yağmur sesleri ve yeni nesil ara sahne animasyon teknolojileri de gündeme geldi. Bu özellikler, HLX'in klasik bir çok oyunculu Valve oyunu yerine tek oyunculu bir yapıya sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Öte yandan Valve'ın Source 2 tarafındaki geliştirme faaliyetlerinde de son dönemde belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor. Şirketin commit sayısındaki yükselişin HLX ile bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Valve'ın en az 2024'ten beri yapay zekâ destekli kodlama araçlarını kullandığı da öne sürülüyor ancak bunun mevcut geliştirme sürecindeki etkisi net değil.

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Valve ağzından kaçırdı: Half-Life 3 doğrulanmış olabilir

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