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    Valve, Steam Machine'in gücünü doğruladı: Steam Deck ile kıyaslandı

    Valve, bu yaz piyasaya çıkacak Steam Machine hakkında yeni bilgiler paylaştı. Şirket, cihazın Steam Deck'e kıyasla ne kadar daha güçlü olacağını yanıtladı. İşte detaylar...

    Valve'dan Steam Machine açıklaması: Steam Deck ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Valve, uzun süredir beklenen Steam Machine hakkında yeni teknik detaylar paylaştı. Daha önce 2026 yazında piyasaya çıkacağı doğrulanan cihaz için bu kez performans tarafına ilişkin önemli bilgiler geldi. Şirket, Steamworks dokümantasyonunda yayınladığı güncellemede Steam Machine'i Steam Deck ile kıyasladı.

    Steam Machine ne kadar güçlü?

    Valve'ın paylaştığı bilgilere göre Steam Machine, Steam Deck'ten tam 6 kat daha güçlü olacak. Cihaz, yarı özel tasarıma sahip masaüstü sınıfı AMD işlemci ve ekran kartıyla gelecek. Daha önce ortaya çıkan teknik detaylar cihazın Zen 4 mimarisini temel alan 6 çekirdekli bir işlemci ve RDNA 3 tabanlı özel bir ekran kartı kullandığını göstermişti.

    Steam Machine'in hedeflerinden biri, desteklenen bazı oyunlarda 4K çözünürlükte 60 FPS deneyimi sunmak. Valve ayrıca geliştiricilerin Steam Machine Verified rozeti alabilmesi için oyunlarının en az 1080p çözünürlükte 30 FPS seviyesinde çalışmasını şart koşuyor. Valve, cihazın kesin performans sonuçlarını paylaşmış değil. Ancak şirketin açıkladığı yaklaşık 6 katlık performans artışı, mevcut teknik özelliklerle büyük ölçüde örtüşüyor.

    Karşılaştırmak gerekirse Steam Deck'te 4 çekirdekli Zen 2 işlemci ve 8 işlem birimli RDNA 2 grafik birimi yer alıyor. Bu yapı yaklaşık 1,6 TFLOPS işlem gücü sunuyor. Steam Machine tarafında ise 28 işlem birimli RDNA 3 tabanlı özel ekran kartı, 8 GB GDDR6 bellek ve 110 W'a kadar çıkabilen grafik işlemci güç bütçesi bulunuyor.

    Kâğıt üzerindeki hesaplamalar ekran kartının yaklaşık 8,8 TFLOPS seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da yalnızca grafik tarafında Steam Deck'in yaklaşık 5,5 katı performans anlamına geliyor. Elbette bu farkın her oyunda doğrudan altı kat daha yüksek kare hızına dönüşmesi beklenmiyor. Oyun optimizasyonları, çözünürlük tercihleri, işlemci ve ekran kartı darboğazları ile Proton uyumluluğu gibi birçok değişken nihai performansı etkileyecek. 

    Fiyatı hâlâ belirsiz

    Valve, Steam Machine'in yaz aylarında piyasaya sürüleceğini bir kez daha doğruladı. Ancak cihazın satış fiyatı konusunda sessizliğini koruyor. Şirket şu an için fiyatlandırma konusunda resmi bir açıklama yapmasa da Steam Machine'in çıkış tarihi yaklaştıkça yeni teknik detayların paylaşılması bekleniyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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