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    Valve doğruladı: Steam Machine için AMD FSR 4 desteği geliyor

    Valve, Steam Machine için AMD FSR 4 desteğinin yakında geleceğini doğruladı. Yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha akıcı oyun deneyimi sunacak.

    Valve doğruladı: Steam Machine için AMD FSR 4 desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Valve, yeni nesil Steam Machine için oldukça önemli bir bilgi paylaştı. Şirket, AMD ile birlikte FSR 4 desteği üzerinde çalıştığını ve bu özelliğin yakında kullanıma sunulacağını açıkladı. Yapay zeka destekli yükseltme teknolojisi sayesinde cihazın özellikle görüntü kalitesinde belirgin bir sıçrama yapması bekleniyor.

    FSR 4 genişlemesi sürüyor

    Valve'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, AMD ile Steam Machine'e FSR 4 desteğini kazandırmak için ortak çalışma yürütüyor. Açıklamada güncellemenin "yakında" yayınlanacağı belirtiliyor.

    AMD'nin bugün itibarıyla RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 serisi masaüstü ekran kartları için FSR 4.1 desteğini resmen kullanıma açması da Valve'ın güncellemeyi hazır hale getirmiş olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

    Steam Machine'de yer alan grafik birimi, RDNA 3 mimarisini temel alıyor ve performans açısından Radeon RX 7600 seviyesinde konumlanıyor. AMD'nin FSR 4.1 sürümüyle birlikte yapay zeka destekli Super Resolution teknolojisi artık RDNA 3 tabanlı ekran kartlarında da kullanılabiliyor. Yeni sürüm, oyunları daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zeka yardımıyla daha yüksek çözünürlüğe yükselterek hem performansı korumayı hem de görüntü keskinliğini ve detay seviyesini artırmayı hedefliyor.

    Steam Machine, 512 GB depolama alanına sahip temel modeli için 1.049 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Steam Controller dahil edildiğinde ise fiyat 1.128 dolara çıkıyor. Steam, yüksek fiyatları bellek ve depolama sektöründeki radikal fiyat artışlarına dayandırıyor.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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