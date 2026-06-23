Valve'dan önemli adım: Kendi Steam Machine'inizi toplamanın önü açıldı

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Tam Boyutta Gör Valve, SteamOS'u yalnızca Steam Deck ile sınırlı tutma yaklaşımından uzaklaşarak masaüstü bilgisayar kullanıcıları için önemli bir adım attı. Şirket, SteamOS 3.8 sürümüyle birlikte oyuncuların istedikleri PC bileşenlerini kullanarak kendi Steam Machine sistemlerini oluşturabileceklerini açıkladı.

Yeni Steam Machine fiyatının 1.049 dolar gibi yüksek bir fiyattan başlamış olması Valve’in bu adımını daha değerli hale getiriyor. Böylece hazır donanım beklemek istemeyen kullanıcılar, uyumlu bir bilgisayara SteamOS kurarak konsol benzeri bir oyun deneyimi elde edebilecek.

Nvidia desteği için çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz hafta yayımlanan SteamOS 3.8.10 güncellemesi, çok sayıda yeniliğin yanı sıra güncel Intel ve AMD platformları için geliştirilmiş donanım uyumluluğu da sunuyor. Valve, bu geliştirmelerle birlikte masaüstü sistemlere SteamOS kurulmasını artık resmen desteklediğini duyurdu.

The Verge'e konuşan Valve mühendisi Pierre-Loup Griffais, şirketin SteamOS'u masaüstü donanımlarıyla daha uyumlu hale getirmek amacıyla uzun süredir geliştirmeler yaptığını söyledi. Bu çalışmaların en dikkat çeken ayağını ise Nvidia ekran kartı desteği oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Griffais, SteamOS için Nvidia sürücü desteği üzerinde çalışan ekibin büyüdüğünü belirterek Valve'ın Nvidia ile çok yakın iş birliği içinde çalıştığını ifade etti. Ancak bu destek kısa vadede hazır olmayacak. 2026 içinde desteğin gelmeyebileceği aktarılıyor.

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SteamOS'u uzun zamandır farklı donanımlara kurmak teknik olarak mümkün olsa da, uyumluluk büyük ölçüde AMD tabanlı sistemlerle sınırlıydı. Ayrıca kurulum işlemi de Steam Deck kurtarma imajı kullanmayı gerektirdiği için geleneksel Linux dağıtımlarına kıyasla oldukça karmaşık bir süreç sunuyordu. Özellikle Intel işlemcili veya Nvidia ekran kartlı sistemlerde SteamOS kullanmak bugüne kadar oldukça zor bir deneyim olarak öne çıkıyordu.

Valve'ın yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte SteamOS'un ilerleyen dönemde AMD, Intel ve Nvidia dahil olmak üzere çok daha geniş bir PC donanım yelpazesinde çalışabilmesi hedefleniyor.

Griffais'e göre SteamOS'un mevcut sürümü, özellikle televizyona bağlanan ve tek işletim sistemiyle çalışan oyun bilgisayarları için oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Böyle bir sistemde SteamOS kurulduğunda kullanıcılar dock modundaki Steam Deck veya klasik Steam Machine'e oldukça yakın bir kullanım deneyimi elde edebiliyor.

Her ne kadar HDMI-CEC desteği gibi bazı özellikler henüz bulunmasa da SteamOS'un temel bileşenleri eksiksiz şekilde çalışıyor. Buna özel grafik sürücüleri, shader ön derleme sistemi ve oyun performansını iyileştiren diğer optimizasyonlar da dahil.

Çift işletim sistemi desteği henüz hazır değil

Valve, masaüstü kullanıcıları için bir SteamOS kurulum aracı üzerinde çalıştığını doğrulasa da mevcut kurulum sistemi henüz Windows gibi başka bir işletim sistemiyle çift önyüklemeyi (dual boot) desteklemiyor.

Şu anda SteamOS kurulumu, yeni bir bilgisayara temiz kurulum mantığıyla çalışıyor. Mevcut Windows veya farklı bir işletim sisteminin bulunduğu diske SteamOS kurmak isteyen kullanıcıların disklerini tamamen biçimlendirmesi gerekiyor. Bu nedenle kurulum öncesinde tüm verilerin yedeklenmesi büyük önem taşıyor.

Valve, gelecekte SteamOS'un masaüstünde farklı işletim sistemleriyle birlikte sorunsuz şekilde kullanılabileceği daha gelişmiş bir kurulum deneyimi sunmayı hedeflediğini de belirtiyor.

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