Valve Proton 11 yayınlandı: Wine 11 ve onlarca oyuna destek geliyor

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Tam Boyutta Gör Valve, Linux ve Steam Deck kullanıcıları için Proton 11.0-1 kararlı sürümünü kullanıma sundu. Wine 11.0 tabanına geçen yeni sürüm, hem yeni oyun desteği hem de çok sayıda uyumluluk ve performans iyileştirmesi sunacak. Güncelleme, daha önce yalnızca Proton Experimental üzerinden çalıştırılabilen birçok oyunu artık kararlı sürümde oynanabilir hale getiriyor.

Proton 11 ile gelen yenilikler

Valve'ın paylaştığı değişiklik listesine göre Proton 11, Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Dino Crisis, Dino Crisis 2, METAL GEAR SURVIVE, SHOGUN: Total War, Warhammer: Vermintide 2, DCS World Steam Edition, Universe Generator: The Golden Sword, From Dust, Blaite ve Metal Fatigue gibi oyunlara kararlı sürüm desteği ekliyor.

Bunun yanında Unknown Faces, Gothic 1 Classic, X-Plane 12, Breath of Fire IV ve Deadly Premonition da artık Proton 11 ile doğrudan oynanabiliyor. Ayrıca yeni güncelleme yalnızca oyun desteğiyle sınırlı değil. Valve, birçok popüler oyunda yaşanan çeşitli sorunları da giderdi. Bunlar arasında:

Phasmophobia sesli sohbet sorunları

Sea of Solitude siyah ekran hatası

Crimson Desert giriş videosu sorunları

Call of Duty 2 fare hareketi problemi

Death Stranding 2 başlatıcı hataları

Helldivers 2 yüksek düşman yoğunluğunda yaşanan çökmeler

Kontrolcü ve başlatıcı iyileştirmeleri de geldi

Proton 11 ile 8BitDo Ultimate 2C başta olmak üzere birden fazla HID aygıtı kullanan kontrolcüler için hot-plug desteği geliştirildi. Ayrıca Hollow Knight'ta Steam Deck'in Steam tuşunun yanlışlıkla sol tetik olarak algılanmasına neden olan hata giderildi. Güncelleme, Rockstar Launcher'ın açılır pencere oluşturma sorunlarını ve Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3'te kullanılan REDLauncher'ın yavaş kapanma problemini de çözüyor.

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Bunlara ek olarak No Man's Sky VR, Microsoft Flight Simulator VR, Titanfall 2, Space Engineers ve KDE masaüstü ortamında pencere yönetimiyle ilgili çeşitli uyumluluk sorunları da düzeltilmiş durumda. Yeni sürüm, Wine 11.0'ın yanı sıra güncel DXVK 2.7.1, VKD3D-Proton, DXVK-NVAPI, Wine Mono 11.0.0 ve Xalia 0.4.9 bileşenleriyle birlikte geliyor. Bu sayede Linux ve Steam Deck kullanıcıları için daha geniş oyun uyumluluğu ve daha kararlı bir oyun deneyimi sunacak.

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Valve Proton 11 yayınlandı: Wine 11 ve onlarca oyuna destek

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