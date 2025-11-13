Valve, Steam Deck 2 için halen beklemede: “Doğru çipi bulamadık”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Valve, yeni donanım atağını duyurdu ancak merakla beklenen Steam Deck 2 için hâlâ sessiz. Şirket, mevcut modelin halefi üzerinde çalışsa da piyasaya çıkış için gerekli performans seviyesine ulaşacak “doğru çipi” henüz bulamadığını doğruladı. Öte yandan şirket, VR başlık Steam Frame ve yeni Steam Machine’i duyurdu.

Oturma odası odaklı bir oyun konsolu olan Steam Machine, yeni sanal gerçeklik başlığı Steam Frame ve üç yıl önce ipuçları verilen yeni Steam Controller modeli tanıtılırken şirketin taşınabilir oyun cihazı Steam Deck’in ikinci nesli hakkında tek bir kelime bile edilmedi. Valve yazılım mühendisi Pierre-Loup Griffais, henüz sunumun başında “Bugün burada Steam Deck'ten bahsetmeyeceğiz” dedi. Griffais, mevcut Steam Deck’ten edinilen deneyimlerin, yeni cihazların tasarımına yön verdiğini de ekledi.

Steam Deck, doğru çip arayışına takıldı

Tam Boyutta Gör

Yeni duyurulan cihazlarda kullanılan drift’e dayanıklı TMR joysticklerin gelecekte Steam Deck 2’de yer alıp almayacağı da hâlâ belirsiz. Steam Deck 2’nin neden hâlâ ortada olmadığının asıl nedeni ise IGN tarafından ortaya çıkarıldı. Görünüşe göre Valve, bu cihazda kullanılacak doğru çipi bulamadı.

Şirket, yeni nesil cihaz konusunda acele etmeyeceğini daha önce defalarca dile getirmişti. 2022’den bu yana Griffais, Valve’ın yalnızca “performans ve verimlilikte nesil atlatan” bir çip bulunduğunda yeni Steam Deck’i piyasaya süreceğini vurguluyor. Valve yöneticisi Lawrence Yang da 2024’te yaptığı açıklamada, “Gerçek anlamda ikinci nesil bir Steam Deck üretmeden önce, batarya ömründen ödün vermeden ciddi bir hesaplama gücü sıçraması bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu 4 sa. önce eklendi

Bu perspektifte mevcut durumda bu beklentiyi karşılayan bir donanım bulunmuyor. Griffais, “SOC alanında, bizim gerçekten yeni nesil performanslı Steam Deck olacağını düşündüğümüz bir ürün yok. Aynı pil ömrüyle %20, %30 veya hatta %50 daha fazla performans elde etmekle ilgilenmiyoruz. Bundan biraz daha belirgin bir şey istiyoruz” diyor.

Bu noktada asıl soru, Valve’ın beklediği sıçramayı x86 mimarisinde mi yoksa Arm tabanlı işlemcilerde mi bulacağı. Çünkü şirketin yeni VR başlığı Steam Frame, Steam Deck’teki AMD çipi yerine Arm tabanlı bir işlemciyle geliyor. Frame, Windows oyunlarını yerel olarak çalıştırmak için emülasyon kullanıyor. Griffais, Arm'ın gelecekteki el konsollarında “büyük potansiyeli” olduğunu düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: