Valve, Steam Frame'in fiyatını açıklandı: İşte 256GB ve 1TB modellerinin fiyatı

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Tam Boyutta Gör Valve'ın yeni VR başlığı Steam Frame için fiyatlandırma ve ön kayıt detayları açıklandı. Şirket, temel model için 1.059 dolar, 1 TB depolama alanına sahip model için ise 1.299 dolar fiyat belirledi. Ayrıca uygun müşteriler için kayıt süreci de başladı ve kullanıcılar yalnızca bir model seçebiliyor.

Steam Frame neler sunuyor?

Uygun müşteriler için kayıt süreci de başladı. Kullanıcılar yalnızca bir model seçebiliyor. Kayıtlar 17 Eylül Perşembe günü 19.00 CEST itibarıyla sona erecek. Valve daha sonra başvuruları rastgele sıralayacak ve sonuçları bir gün içerisinde e-posta yoluyla kullanıcılara bildirecek. Peki Steam Frame neler sunuyor?

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Steam Frame'in giriş modeli, Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Cihazda 16 GB birleşik LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS depolama bulunuyor. 1 TB seçeneğinin yanı sıra depolama alanını artırmak için microSD kart desteği de sunuluyor. VR başlığında her göz için 2160 × 2160 çözünürlüğünde LCD panel yer alıyor. Ekran yenileme hızı 72 Hz ile 144 Hz arasında değişiyor. Ancak Valve, 144 Hz modunun hâlâ deneysel olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın diğer özellikleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, inside-out kamera takibi ve SteamOS 3 bulunuyor. Steam Frame ile birlikte gelen kontrolcüler ise tam 6-DOF (altı eksenli hareket) takibi sunuyor. Valve ayrıca Half-Life: Alyx oyununu da pakete dahil ediyor. Steam Frame'in fiyatlandırmasında dikkat çeken noktalardan biri ise güç adaptörünün kutudan çıkmaması.

Valve, kullanıcıların Steam Deck şarj cihazı veya en az 45W destekleyen herhangi bir USB-C adaptör kullanabileceğini belirtiyor. Şirketin kendi 45W PD 3.0 USB-C güç adaptörü ise 29 dolar karşılığında satılacak ve 2,5 metrelik kabloyla gelecek. Ergonomik Aksesuar Kiti 59 dolar, yüz contası, baş desteği ve standart ışık engelleyici içeren Aksesuar Değiştirme Kiti ise 49 dolar fiyatla sunulacak.

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