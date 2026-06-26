Valve, Steam Machine'ın 4K 60 FPS ibaresini sessizce değiştirdi

4K 60 FPS yerine "4K'ya kadar"
Değişiklik ilk olarak Hardware & Steam tarafından fark edildi. Sayfanın eski ve yeni sürümleri karşılaştırıldığında, Valve'ın artık sabit bir performans hedefi vermekten kaçındığı görülüyor. Yeni açıklamada "60 FPS" ibaresi tamamen kaldırılırken, AMD'nin kısa süre önce RDNA 3 ekran kartlarına sunduğu FSR 4.1 teknolojisine de ilk kez açık şekilde yer veriliyor.
Ancak bazı oyunlarda daha agresif görüntü yükseltme ayarlarına veya değişken yenileme hızı (VRR) desteğiyle daha düşük kare hızlarına ihtiyaç duyulduğu da belirtilmişti. Yeni ifadeyle birlikte şirket, tüm oyunlarda 4K 60 FPS deneyimi vadetmek yerine daha genel bir performans tanımı kullanmayı tercih ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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