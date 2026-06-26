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    Valve, Steam Machine'ın 4K 60 FPS ibaresini sessizce değiştirdi

    Valve, Steam Machine donanım sayfasındaki teknik açıklamayı güncelledi. Daha önce yer alan ve Steam'in duyurduğu "4K 60 FPS" ifadesi sessizce kaldırıldı.         

    Valve, Steam Machine'ın 4K 60 FPS ibaresini sessizce değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam Machine için paylaştığı teknik özellikler sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Çıktığı günden bu yana hem performans hem de fiyatıyla eleştirilen konsol için şimdi de, donanım bölümünde yer alan "FSR ile 4K 60 FPS oyun" ifadesi kaldırıldı. Valve bunun yerine,  "FSR 4.1 ile 4K'ya kadar oyun" açıklamasını kullanmaya başladı.

    4K 60 FPS yerine "4K'ya kadar"

    Değişiklik ilk olarak Hardware & Steam tarafından fark edildi. Sayfanın eski ve yeni sürümleri karşılaştırıldığında, Valve'ın artık sabit bir performans hedefi vermekten kaçındığı görülüyor. Yeni açıklamada "60 FPS" ibaresi tamamen kaldırılırken, AMD'nin kısa süre önce RDNA 3 ekran kartlarına sunduğu FSR 4.1 teknolojisine de ilk kez açık şekilde yer veriliyor.

    Valve, Steam Machine'ın 4K 60 FPS ibaresini sessizce değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Steam Machine, özel tasarlanmış AMD Zen 4 işlemci ile 28 Hesaplama Birimli (CU) RDNA 3 grafik birimini kullanıyor. Sistemde 8 GB GDDR6 ekran belleği ve 16 GB DDR5 sistem belleği bulunuyor. Valve daha önce dahili testlerde ise çoğu Steam oyununun FSR desteğiyle 4K çözünürlükte 60 FPS seviyesinde çalıştırılabildiğini açıklamıştı.

    Ancak bazı oyunlarda daha agresif görüntü yükseltme ayarlarına veya değişken yenileme hızı (VRR) desteğiyle daha düşük kare hızlarına ihtiyaç duyulduğu da belirtilmişti. Yeni ifadeyle birlikte şirket, tüm oyunlarda 4K 60 FPS deneyimi vadetmek yerine daha genel bir performans tanımı kullanmayı tercih ediyor. 

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