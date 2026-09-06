Vampir oyunu Blood of Dawnwalker, 2 günde 1 milyon sattı!

The Witcher'ın eski geliştiricilerinden
Blood of Dawnwalker, The Witcher'ın eski geliştiricilerinden oluşan Rebel Wolves stüdyosunun ilk büyük oyunu. Oyun, 14. yüzyıl Avrupa'sında geçen açık dünya karanlık fantastik aksiyon RPG olarak tanımlanıyor. İlk bölümde oyuncular, gündüz insan, gece vampir olan ve ailesi için savaşan Coen’in yerine geçiyor. Hikaye, oyuncunun seçimleriyle şekilleniyor. Ayrıca, Coen'in hikayesinin 30 günlük süre içinde geçtiğini gösteren oyun içi bir zamanlayıcı da bulunuyor. Bu, bazı oyuncuların sevdiği, bazılarının ise sevmediği bir özellik.
Steam'de güçlü başlangıç
Blood of Dawnwalker, ilk 48 saatinde birçok olumlu eleştiri aldı. Ayrıca, Rebel Wolves'un sosyal medyada oyunun 1 milyon kopyayı aştığını doğrulamasıyla önemli bir satış kilometre taşına ulaştı. SteamDB'ye göre oyun Steam'de eş zamanlı 65 bin oyuncuyu geçerek en yüksek oyuncu sayısını aşmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: