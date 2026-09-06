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    Vampir oyunu Blood of Dawnwalker, 2 günde 1 milyon sattı!

    Yayıncı Bandai Namco ve geliştirici Rebel Wolves'un yaptığı açıklamaya göre, yeni vampir oyunu The Blood of Dawnwalker, çıkışının üzerinden iki gün geçtikten sonra 1 milyon kopya sattı.

    Vampir oyunu Blood of Dawnwalker 1 milyon kopya sattı Tam Boyutta Gör
    Blood of Dawnwalker, yeni aksiyon RPG oyununun dünya genelinde 1 milyon kopyayı aşmasıyla önemli bir satış kilometre taşına ulaştı. Rebel Wolves, haberi sosyal medyada doğruladı.

    The Witcher'ın eski geliştiricilerinden

    Blood of Dawnwalker, The Witcher'ın eski geliştiricilerinden oluşan Rebel Wolves stüdyosunun ilk büyük oyunu. Oyun, 14. yüzyıl Avrupa'sında geçen açık dünya karanlık fantastik aksiyon RPG olarak tanımlanıyor. İlk bölümde oyuncular, gündüz insan, gece vampir olan ve ailesi için savaşan Coen’in yerine geçiyor. Hikaye, oyuncunun seçimleriyle şekilleniyor. Ayrıca, Coen'in hikayesinin 30 günlük süre içinde geçtiğini gösteren oyun içi bir zamanlayıcı da bulunuyor. Bu, bazı oyuncuların sevdiği, bazılarının ise sevmediği bir özellik.

    Steam'de güçlü başlangıç

    Blood of Dawnwalker, ilk 48 saatinde birçok olumlu eleştiri aldı. Ayrıca, Rebel Wolves'un sosyal medyada oyunun 1 milyon kopyayı aştığını doğrulamasıyla önemli bir satış kilometre taşına ulaştı. SteamDB'ye göre oyun Steam'de eş zamanlı 65 bin oyuncuyu geçerek en yüksek oyuncu sayısını aşmış durumda.

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