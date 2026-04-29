Witcher 3’ün yönetmeninden: The Blood of Dawnwalker çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör CD Projekt Red’in efsanevi yapımlarında imzası bulunan isimlerin kurduğu Rebel Wolves, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni açık dünya RPG projesi The Blood of Dawnwalker için çıkış tarihini ve teknik detayları açıkladı. The Witcher 3’ün yönetmeni Konrad Tomaszkiewicz’in liderliğinde geliştirilen oyun, 3 Eylül’de oyuncularla buluşacak. Açıklanan sistem gereksinimleri ise iddialı bir noktada bulunuyor.

The Witcher ruhu, daha özgür bir yapı

Rebel Wolves ekibi büyük ölçüde CD Projekt Red geçmişine sahip geliştiricilerden oluşuyor. Bu nedenle oyun, atmosfer ve anlatım dili açısından The Witcher serisini hatırlatıyor. Ancak The Blood of Dawnwalker, klasik görev yapısını tamamen geride bırakan daha özgür bir deneyim sunuyor.

Oyunda geleneksel bir “ana görev” bulunmuyor. Bunun yerine oyuncular, hikayeyi kendi seçimleriyle şekillendiriyor. Görevler doğrusal ilerlemiyor ve oyuncular istedikleri sırayla ilerleyebiliyor. Hatta eğitim bölümünün ardından ana düşmanla doğrudan yüzleşmek bile mümkün.

Tam Boyutta Gör Hikâye, 14. yüzyılın güneydoğu Avrupa’sından esinlenen kurgusal bir krallıkta geçiyor. Bu dünyada vampirler kontrolü ele geçirmiş durumda. Oyuncular, hem büyü hem de vampirik güçleri bir arada kullanarak görevleri tamamlıyor.

Oyun mekaniğinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise karakterin çift doğası. Gündüzleri insan formunda olan karakter, geceleri vampir güçlerine erişebiliyor. Bu sistem, oynanışta hem stratejik hem de anlatı açısından önemli bir rol üstleniyor.

30 gün 30 gece

Tam Boyutta Gör The Blood of Dawnwalker’ın en özgün mekaniklerinden biri, zaman sınırlaması. Oyuncuların ana karakterin ailesini kurtarmak için yalnızca 30 gün ve 30 gece süresi bulunuyor. Yapılan her görev, zamanın ilerlemesine neden oluyor ve bu durum oyuncuları seçim yapmaya zorluyor.

Dahası, oyundaki karakterlerin büyük bölümü kalıcı olarak ölebiliyor. Yanlış kararlar önemli karakterlerin ölümüne ve bazı hikaye yollarının tamamen kapanmasına yol açabiliyor. Oyuncu karakterin kan açlığını kontrol edememesi durumunda kritik karakterleri istemeden öldürmesi bile mümkün.

Öte yandan oyunda kaybetmek diye bir şey de yok. Geliştiricilere göre tüm görevler başarısız olsa bile bir sona ulaşmak mümkün.

The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri

Minimum (1080p, 30 fps)

Kalite ayarı: Düşük

CPU: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 3050/GTX 1070, AMD RX Vega-56 veya Intel Arc A580

VRAM: 6 GB

Depolama: 60 GB SSD

Önerilen (1080p, 60 FPS)

Kalite ayarı: Yüksek

CPU: Intel Core i5-13600 veya AMD Ryzen 9 7900X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 5060 veya AMD RX 6800-XT

VRAM: 12 GB

Depolama: 60 GB SSD

Önerilen (1440p, 60 fps)

Kalite ayarı: Yüksek

CPU: Intel Core i5-13600 veya AMD Ryzen 9 7900X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 4070-Ti veya AMD RX 7800-XT

VRAM: 12 GB

Depolama: 60 GB SSD

Ultra (1440p, 60 fps)

Kalite ayarı: Ultra

CPU: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 9 7950X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 4080 veya AMD RX 7900-XTX

VRAM: 16 GB

Depolama: 60 GB SSD

Ultra (2160p, 60 fps)

Kalite ayarı: Ultra

CPU: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 9 7950X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 5090

VRAM: 16 GB

Depolama: 60 GB SSD

The Blood of Dawnwalker ne zaman çıkacak?

The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül’de PC (Steam ve Microsoft Store), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 69.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

