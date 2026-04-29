Witcher 3’ün yönetmeninden: The Blood of Dawnwalker çıkış tarihi açıklandı

The Witcher ruhu, daha özgür bir yapı
Rebel Wolves ekibi büyük ölçüde CD Projekt Red geçmişine sahip geliştiricilerden oluşuyor. Bu nedenle oyun, atmosfer ve anlatım dili açısından The Witcher serisini hatırlatıyor. Ancak The Blood of Dawnwalker, klasik görev yapısını tamamen geride bırakan daha özgür bir deneyim sunuyor.
Oyunda geleneksel bir “ana görev” bulunmuyor. Bunun yerine oyuncular, hikayeyi kendi seçimleriyle şekillendiriyor. Görevler doğrusal ilerlemiyor ve oyuncular istedikleri sırayla ilerleyebiliyor. Hatta eğitim bölümünün ardından ana düşmanla doğrudan yüzleşmek bile mümkün.
Oyun mekaniğinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise karakterin çift doğası. Gündüzleri insan formunda olan karakter, geceleri vampir güçlerine erişebiliyor. Bu sistem, oynanışta hem stratejik hem de anlatı açısından önemli bir rol üstleniyor.
30 gün 30 gece
Dahası, oyundaki karakterlerin büyük bölümü kalıcı olarak ölebiliyor. Yanlış kararlar önemli karakterlerin ölümüne ve bazı hikaye yollarının tamamen kapanmasına yol açabiliyor. Oyuncu karakterin kan açlığını kontrol edememesi durumunda kritik karakterleri istemeden öldürmesi bile mümkün.
Öte yandan oyunda kaybetmek diye bir şey de yok. Geliştiricilere göre tüm görevler başarısız olsa bile bir sona ulaşmak mümkün.
The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri
Minimum (1080p, 30 fps)
- Kalite ayarı: Düşük
- CPU: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 3050/GTX 1070, AMD RX Vega-56 veya Intel Arc A580
- VRAM: 6 GB
- Depolama: 60 GB SSD
Önerilen (1080p, 60 FPS)
- Kalite ayarı: Yüksek
- CPU: Intel Core i5-13600 veya AMD Ryzen 9 7900X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 5060 veya AMD RX 6800-XT
- VRAM: 12 GB
- Depolama: 60 GB SSD
Önerilen (1440p, 60 fps)
- Kalite ayarı: Yüksek
- CPU: Intel Core i5-13600 veya AMD Ryzen 9 7900X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 4070-Ti veya AMD RX 7800-XT
- VRAM: 12 GB
- Depolama: 60 GB SSD
Ultra (1440p, 60 fps)
- Kalite ayarı: Ultra
- CPU: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 9 7950X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 4080 veya AMD RX 7900-XTX
- VRAM: 16 GB
- Depolama: 60 GB SSD
Ultra (2160p, 60 fps)
- Kalite ayarı: Ultra
- CPU: Intel Core i5-13600K veya AMD Ryzen 9 7950X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 5090
- VRAM: 16 GB
- Depolama: 60 GB SSD
The Blood of Dawnwalker ne zaman çıkacak?
The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül'de PC (Steam ve Microsoft Store), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 69.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
