    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi duyuruldu: Ön siparişe açıldı

    Gamescom 2025 etkinliği sürüyor. Vampir oyunu sevenlerin beklediği yapımlardan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin çıkış tarihi duyuruldu. RPG oyunu ön siparişe açıldı.

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Paradox Interactive’in 2019’da duyurduğu, birkaç kez kez ertelenen vampir oyunu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, sonunda çıkış yapıyor. Gamescom açılış gece canlı gösteriminde oyunun çıkış tarihi duyuruldu ve oynanış videosu paylaşıldı.

    Bloodlines 2'nin hikâyesi, yaşlı bir vampir olan Phyre ve Malkavian dedektif Fabien olmak üzere iki karakter üzerinden deneyimlenecek ve Seattle'da geçecek. Phyre olarak oyuncular, her biri kendine özgü dürtüleri olan şehrin yönetici vampirleriyle tanışacak ve kayıp vampir güçlerini geri kazanırken Seattle’ın karanlık sırlarını ortaya çıkaracak. Bu arada Phyre uyurken, oyuncular 1920'ler Seattle'ında dedektif rolünde Malkavian vampiri olarak Fabien'in geçmişini keşfedebilecek.

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025'te PC (Steam ve Epic Games Store), Xbox Series X|S ve PlayStation 5’e çıkış yapacak. Oyun, Steam'de 36 dolar, Epic Games'te 1.150 TL fiyatla ön siparişte.

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sistem gereksinimleri

    Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 kaç gb & minimum sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 480 (8GB)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 3 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

