Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi duyuruldu: Ön siparişe açıldı

Bloodlines 2'nin hikâyesi, yaşlı bir vampir olan Phyre ve Malkavian dedektif Fabien olmak üzere iki karakter üzerinden deneyimlenecek ve Seattle'da geçecek. Phyre olarak oyuncular, her biri kendine özgü dürtüleri olan şehrin yönetici vampirleriyle tanışacak ve kayıp vampir güçlerini geri kazanırken Seattle’ın karanlık sırlarını ortaya çıkaracak. Bu arada Phyre uyurken, oyuncular 1920'ler Seattle'ında dedektif rolünde Malkavian vampiri olarak Fabien'in geçmişini keşfedebilecek.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025'te PC (Steam ve Epic Games Store), Xbox Series X|S ve PlayStation 5’e çıkış yapacak. Oyun, Steam'de 36 dolar, Epic Games'te 1.150 TL fiyatla ön siparişte.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 480 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
