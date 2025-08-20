Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi duyuruldu: Ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Paradox Interactive’in 2019’da duyurduğu, birkaç kez kez ertelenen vampir oyunu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, sonunda çıkış yapıyor. Gamescom açılış gece canlı gösteriminde oyunun çıkış tarihi duyuruldu ve oynanış videosu paylaşıldı.

Bloodlines 2'nin hikâyesi, yaşlı bir vampir olan Phyre ve Malkavian dedektif Fabien olmak üzere iki karakter üzerinden deneyimlenecek ve Seattle'da geçecek. Phyre olarak oyuncular, her biri kendine özgü dürtüleri olan şehrin yönetici vampirleriyle tanışacak ve kayıp vampir güçlerini geri kazanırken Seattle’ın karanlık sırlarını ortaya çıkaracak. Bu arada Phyre uyurken, oyuncular 1920'ler Seattle'ında dedektif rolünde Malkavian vampiri olarak Fabien'in geçmişini keşfedebilecek.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025'te PC (Steam ve Epic Games Store), Xbox Series X|S ve PlayStation 5’e çıkış yapacak. Oyun, Steam'de 36 dolar, Epic Games'te 1.150 TL fiyatla ön siparişte.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 480 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

