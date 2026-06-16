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    Vantilatör Tavsiyeleri - Sıcaklara Hesaplı Çözümler!

    Bu videoda vantilatör tavsiyeleri ile karşınızdayız. Yaz sıcaklarına hesaplı bir çözüme ihtiyacınız varsa bu video tam size göre. Farklı bütçelere vantilatörler öneriyoruz. İyi seyirler!

    Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de vantilatörler oldu. Klima için yeri ya da bütçesi olmayanlar  için mantıklı bir serinletme ürünlerinden biri olan vantilatörler, farklı fiyatlarla alınabiliyor. Biz de bu videomuzda uygun fiyatlı ve işe yarar vantilatör tavsiyelerini bir araya getirdik. İyi seyirler!

    Kumtel KTF 290https://www.amazon.com.tr/dp/B0DYDJRZ8S

    Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite: https://www.amazon.com.tr/dp/B087XKC42F

    VALSTRONOT 3D Salınım SF-10 VADChttps://www.amazon.com.tr/dp/B0D94H6N69

    Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FY3LP9NR

    Fakir Kule Tipi Vantilatör 70W: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FGDMWSQ8

    Kumtel KTF 290

    • Uygun fiyat segmenti
    • 40W düşük tüketim
    • 3 kademeli hız ayarı
    • Yükseklik ayarı mevcut
    • Yaygın servis ve marka güvencesi 

    Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

    • Telefon uygulaması desteği
    • Çok sessiz çalışma 
    • Masaüstü ve ayaklı kullanım seçeneği 
    • Çok sessiz çalışma 

    VALSTRONOT 3D Salınım SF-10 VADC

    • Powerbank ile çalışma – priz olmadan kullanım özgürlüğü 
    • 12 hız kademesi ile hassas serinlik ayarı  
    • Uzaktan kumanda ile konforlu kontrol  
    • 3D salınım özelliği ile ortamın her noktasına hava dağılımı 
    • Sessiz çalışma performansı ile konforlu kullanım 

    Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör

    • Modern tasarım 
    • Soğuk buhar desteği 
    • Dijital ekran
    • Daha ferah serinletme hissi 

    Fakir Kule Tipi Vantilatör 70W

    • Şık kule tasarım 
    • Büyük alanlarda etkili kullanım 
    • Daha güvenli yapı 
    • Uzaktan kumanda 
    • Güçlü motor 

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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