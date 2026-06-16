Vantilatör Tavsiyeleri - Sıcaklara Hesaplı Çözümler!

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de vantilatörler oldu. Klima için yeri ya da bütçesi olmayanlar için mantıklı bir serinletme ürünlerinden biri olan vantilatörler, farklı fiyatlarla alınabiliyor. Biz de bu videomuzda uygun fiyatlı ve işe yarar vantilatör tavsiyelerini bir araya getirdik. İyi seyirler!
Kumtel KTF 290: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DYDJRZ8S
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite: https://www.amazon.com.tr/dp/B087XKC42F
VALSTRONOT 3D Salınım SF-10 VADC: https://www.amazon.com.tr/dp/B0D94H6N69
Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FY3LP9NR
Fakir Kule Tipi Vantilatör 70W: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FGDMWSQ8
Kumtel KTF 290
- Uygun fiyat segmenti
- 40W düşük tüketim
- 3 kademeli hız ayarı
- Yükseklik ayarı mevcut
- Yaygın servis ve marka güvencesi
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite
- Telefon uygulaması desteği
- Çok sessiz çalışma
- Masaüstü ve ayaklı kullanım seçeneği
- Çok sessiz çalışma
VALSTRONOT 3D Salınım SF-10 VADC
- Powerbank ile çalışma – priz olmadan kullanım özgürlüğü
- 12 hız kademesi ile hassas serinlik ayarı
- Uzaktan kumanda ile konforlu kontrol
- 3D salınım özelliği ile ortamın her noktasına hava dağılımı
- Sessiz çalışma performansı ile konforlu kullanım
Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör
- Modern tasarım
- Soğuk buhar desteği
- Dijital ekran
- Daha ferah serinletme hissi
Fakir Kule Tipi Vantilatör 70W
- Şık kule tasarım
- Büyük alanlarda etkili kullanım
- Daha güvenli yapı
- Uzaktan kumanda
- Güçlü motor
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.