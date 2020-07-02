Vaser Liposuction ile Yenilikçi Vücut Şekillendirmede Çığır Açıyor!

1970’li yılların başından itibaren hayatımızda olan Liposuction tarihsel evrimini her geçen gün teknolojik innovasyonlardan da destek alarak geliştirmeye devam ediyor. Derin yağ vakumu tekniği olarak kullanılıyor. Estetik dünyasının en ilgi çekici prosedürlerinin başında gelen liposuction günümüzde yağ alımı operasyonunda vaser tekniği ile harmanlanarak harikalar yaratıyor.



Liposuction kadın erkek fark etmeksizin genetik, hormonal ve düzensiz beslenme sonucu yaşanan bölgesel yağlanmaların en büyük düşmanıdır. Kelime anlamı dahi “yağ çekme” olan bu estetik prosedür ile yıllarca diet, spor ve tedavi yöntemleri deneyimlemiş hastalar Liposuction ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Asıl sebebini Op.Dr.Leyla Arvas kullandığı son teknoloji desteği ile uygulanan bölgedeki cilt altı dokuda yeniden onarım ve bağ dokusu oluşumunu artırarak ciltte hızlı toparlanma ve sıkılaşma etkisin aylar içerisinde artarak devam ettiğinin gözlemlenmesi olarak açıklıyor.

Liposuction Nasıl Böyle Harikalar Yaratıyor?

İşlem Liposuction yapılacak bölgenin durumuna bağlı olarak genel anestezi altında hastanede veya sedasyon uygulaması desteğiyle klinik ortamda uygulanabiliyor. Prosedür 1-2 mm lik küçük kesi ile veya iğne deliği kadar bir bölgeden hassasiyetle girilerek tamamlanıyor. İşlem süresi bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Küçük alanlarda bu süre 30-45 dakika iken daha geniş bölgeler ve kombine tüm vücut uygulamaları için daha konforlu olması açısından genel anestezi altında 2-3 saat içinde tamamlanabiliyor.



İstanbul Nişantaşı'ndaki Polikliniğinde muayenelerini gerçekleştiren Op.Dr.Leyla Arvas işlemi en kısa ve anlaşılır olarak şu şekilde açıklıyor; “Lazer enerjisi kullandığımız bölgedeki yağ hücrelerinin bütünlüğünü bozar. Yani tereyağı kıvamındaki yağı eriyen yağ hücreleri ve içeriği sıvı haline yani zeytinyağı kıvamına getirdikten sonra bu sıvı yağları vakumla dışarı alıyoruz”. İşlemde Vaser cihazından destek alındığında damar ve bağ dokularına zarar gelmediğini de ekliyor.

Liposuction için Uygun Olup Olmadığımı Nasıl Anlarım? Sorusunun Cevabı!

18 yaşını geçtiniz, vücut kitle indeksiniz normalden biraz yüksek ve ciddi bir sağlık problemine sahip değilseniz Liposuction için uygunsunuz demektir. Cilt elastikiyetinin de önemi büyük. Sarkma problemi yaşıyor veya cilt kaliteniz buna müsaitse Op.Dr.Leyla Arvas çözümler sunarak hastalarını aydınlatıyor ve mutlu sona hazırlıyor. Bu çözümlerin başında germe prosedürleri ve cihaz destekli uygulamalar geliyor. Karın germe, kol germe, bacak germe veya yüz germe kombinasyonlarının biri veya birkaçını vücut şekillendirme operasyonlarında tercih ediyor.



Liposuction ile Alınan Yağlar Çok Değerli! Hadi Kullanalım!

Yağ enjeksiyonu işlemi de Liposuction kadar önemli ve değerli bir prosedür. Aslında vücudumuzdaki yağlar çok değerli! Bir çok estetik problemi çözmek için başvurulan yağ transferi işlemi ile yağlarınız boşa gitmeyecek. Alınan yağlar vücudun diğer bölgelerine enjekte edilerek kalıcı dolgu olarak kullanılabiliyor.

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Liposuction İle Alınan Yağlar Vücudun Hangi Bölgelerinde Değerlendirilebilir?

Yüzdeki kolajen kaybı sebebiyle yağ kaybı da yaşarız ve olduğumuzdan daha yaşlı görünürüz. Yüzde Hollywood etkisi için vücuttan alınan yağlarınızı yüze transfer etme fırsatı yağ enjeksiyonu ile yakalanmış oluyor.



Meme büyütmenin en doğal yöntemi de yağ transferinden geçiyor. Kadınlarda estetik vücut denince akla ilk göğüs estetiği geliyor. Küçük ve hacimsiz göğüsler her kadına rahatsız edici hissettirebiliyor. Yağ transferi ile bu sorununuza da son verebilen bu teknoloji ile mutlaka tanışmalısınız.



Brezilya Mankenleri gibi bir Popoya sahip olmak Yağ Transferi ile artık çok kolay. Popo estetiğinde yeni trend olan yuvarlak ve şekilli popo görünümünü alınan fazla yağlarınız sayesinde elde etmek mümkün.



Burun dolgusu olarak kullanılabilen yağ transferi ile ameliyatsız burun estetiğine kavuşabilirsiniz. Ameliyattan korkan veya ameliyat provası yapmak isteyen hastalara sıklıkla uygulanan son dönemin parlayan trendi burun dolgusunu kendi yağınız kullanılarak çok daha kalıcı etki almanız mümkün. Sonrasında ameliyat kararı almanız durumunda burnunuzda yağ enjeksiyonu olması asla negatif bir sonuca sebep olmuyor.



Bacak ve diz estetiğinde de sıklıkla tercih edilen yağ enjeksiyonu yöntemi ile hem kalın bacaklardan kurtuluyor hem de hayal ettiğiniz bacak şeklini sağlayan bu teknoloji ile istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz.



Sayamayacağımız kadar çok avantaja sahip olan yağ enjeksiyonu tekniği ile Liposuction sizce de çok etkileyici bir prosedür haline gelmemiş mi?

Yoksa Siz Liposuction Yönteminin En Etkileyici Kolu Olan Vaser Hi Def Liposuction İle Tanışmadınız Mı?

Vücut yağ oranınız çok yüksek olmamasına rağmen istediğiniz vücut şekli ve doğal kas görüntüsünü hala yakalayamadıysanız kesinlikle bu yazıyı sonuna kadar okuyun! Hi Def Liposculpture olarak da bilinen High Definition Vaser Liposuction, vücudun doğal şeklini detaylandırarak vücudun mükemmel halini almasını sağlıyor. Klasik liposuctiondan büyük fark yaratmasının asıl sebebi Hi-Def kadar detaylı ve ayrıntılı bir şekilde vücut şekillendirmesini sağlayabiliyor olmasıdır. VASER destekli liposuction, kişilerin vücudunu şekillendirmek için yağları yüzeysel ve derin yağ doku tabakalarından ayırırak çalışır. Hi Def Vaser Liposculpture, VASER liposuction teknolojisini kullanır. Bu uygulama neredeyse vücudun tüm alanlarında sonuç verebiliyor. Daha fit bir vücuda sahip olmak herkesin hakkı! Bu fırsatı kaçırmamak için İstanbul Nişantaşında bulunan Op.DR.Leyla Arvas’dan bir randevu almayı unutmayın.

Liposuction Sonrası İyileşme Süreci Çok Konforlu!

Liposuction prosedürü takibinde minimum ilk 15 gün boyunca korse giymeniz gerekiyor. Gece-gündüz giyeceğiniz bu korse ameliyat olan bölgenin sıkılaşmasına yardımcı olacak ve ödem oluşumunu engelleyecek. Tüm ameliyat prosedürleri sonrasında olduğu gibi Liposuction sonrasında da ödem ve şişlik görülmesi çok normaldir. Ameliyattan sonra hızlıca günlük hayatınıza dönebilirsiniz, 4-6 hafta sonra denize girmeye bile başlayabiliyorsunuz. Mükemmel vücudunuzla boy göstermek için daha fazla beklemenize hiç gerek yok! Vakit kaybetmeyin…

Hadi İlk Aklınıza Gelen Soruyu Artık Yanıtlayalım! Liposuction Yapılan Alanda Tekrar Yağlanma Gerçekleşir mi?



Liposuction uygulaması yağ oranının yoğun olduğu bölgelerden alınan yağ hücrelerinin etkinliği üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Bu nedenle operasyon sonrası yoğun bir yağlanma görülmez. Liposuction’un etkisi kalıcıdır ama bu demek değildir ki işlem uygulanan kişi beslenme düzenine dikkat etmese de yağlanma tekrarlanmaz ve vücut kontürü tekrar bozulmaz! Her durumda olduğu gibi Liposuctionda da size verilen değeri korumak sizin elinizde.



Şimdi tam zamanı, siz de mükemmel vücuda sahip olmak için daha fazla beklemeyin ve hemen Quartz Poliklinik’i +90 (212) 241 46 24 telefon numarasını tuşlayarak randevu talep edin!

Tam Boyutta Gör

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

https://www.drleylaarvas.com

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