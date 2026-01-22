Vast, ilk ticari uzay istasyonu Haven-1’in montajına başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil uzay istasyonları geliştiren Vast, dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olması hedeflenen Haven-1 için entegrasyon ve montaj sürecine resmen girmiş durumda. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) beş yıldan kısa bir süre içinde emekliye ayrılması beklenirken yerine bu tür istasyonların geçmesi bekleniyor.

NASA’nın ticari uzay istasyonu programının ikinci aşamasında Voyager Technologies, Axiom Space, Blue Origin ve Vast öne çıkan dört ana aday olarak görülüyor. Ajansın yıl içinde bir ya da büyük olasılıkla iki şirketi seçerek daha kapsamlı sözleşmeler vermesi beklenirken Vast, geliştirme takvimi açısından rakiplerinin önünde bulunuyor.

Haven-1 ilk olacak

Vast, diğer rakiplerin büyük ve modüler istasyonlara odaklandığı bir ortamda, daha küçük ölçekli ve kısa süreli görevler için tasarlanmış bir “ara istasyon” olan Haven-1’i bilinçli olarak ilk adım olarak konumlandırıyor. Nihai hedef ise tam olarak ISS’in yerini alması planlanan ve alçak Dünya yörüngesinde kesintisiz insan varlığına olanak tanıyacak çok modüllü Haven-2 sistemi.

Tam Boyutta Gör Haven-1, bağımsız ve mürettebatlı bir uzay istasyonu olarak tasarlanırken, mikro yerçekimi araştırmaları, uzayda üretim, ulusal ve uluslararası altyapı görevleri için uygun maliyetli bir platform sunmayı amaçlıyor. Vast’ın donanım ağırlıklı geliştirme yaklaşımı, sistemlerin erken aşamada üretilip hem yerde hem de yörüngede test edilmesine dayanıyor.

Haven-1 entegrasyonu üç ana fazdan oluşuyor. İlk aşamada termal kontrol, yaşam destek ve itki sistemlerine ait basınçlı akışkan hatları, tanklar ve bileşen tepsileri istasyona entegre ediliyor. Bu sistemler, basınç, sızdırmazlık ve fonksiyon testlerinden geçiriliyor. İkinci aşamada aviyonik sistemler, güdüm-seyrüsefer-kontrol altyapısı ve hava yenileme donanımları kurulacak. Üçüncü ve son aşamada ise mürettebat yaşam alanları, iç kaplamalar, mikrometeorit ve yörüngesel enkaz (MMOD) kalkanları, termal radyatörler ve güneş panelleri eklenerek istasyon tam uçuş konfigürasyonuna ulaşacak.

Vast, entegrasyonun tamamlanmasının ardından 2026’nın sonuna doğru NASA’nın Neil Armstrong Test Tesisi’nde kapsamlı testler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Fırlatma tarihi netleşti

Vast-1’in aslında 2026 ortasında fırlatılması bekleniyordu ancak bu tarih 2027’nin ilk çeyreği olarak revize edildi. Vast CEO’su Max Haot’a göre ertelemeye rağmen kendi programları rakiplerinden bir ila iki yıl önde.

Öte yandan Haven-1, SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılacak. Yaklaşık 15 tonluk istasyon, ilk aşamada mürettebatsız olarak yörüngeye yerleştirilecek. Bu süreçte basınç tutma, yönelim kontrolü ve temel sistemlerin sağlığı doğrulanacak. Bu kontrollerin iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlanması mümkün görülüyor.

Tam Boyutta Gör Yörünge doğrulama sürecinin ardından Vast, SpaceX ile birlikte Dragon uzay aracının Haven-1’e güvenli şekilde kenetlenebileceğini kanıtlamak zorunda olacak Şirket, özel bireyler ve ulus devletlerle mürettebatlı görevler için yoğun görüşmeler yürütüyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İnsanlı görevler için SpaceX ile bir eşgüdümlülük de sağlanacak. Haven-1 için nominal görev planı ise tüm transfer süreçleri dahil olmak üzere yaklaşık 2 hafta.

Vast, kendi uzay aracını yörüngede uçurup işleten ilk ve şu an için tek ticari uzay istasyonu şirketi konumunda. 2 Kasım 2025’te başarıyla tamamlanan Haven Demo görevi, güç sistemleri, aviyonikler, yer sistemleri, itki ve güdüm-seyrüsefer-kontrol altyapısının uzayda doğrulanmasını sağlamıştı.

