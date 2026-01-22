Vast, ilk ticari uzay istasyonu Haven-1’in montajına başladı

NASA’nın ticari uzay istasyonu programının ikinci aşamasında Voyager Technologies, Axiom Space, Blue Origin ve Vast öne çıkan dört ana aday olarak görülüyor. Ajansın yıl içinde bir ya da büyük olasılıkla iki şirketi seçerek daha kapsamlı sözleşmeler vermesi beklenirken Vast, geliştirme takvimi açısından rakiplerinin önünde bulunuyor.
Haven-1 ilk olacak
Vast, diğer rakiplerin büyük ve modüler istasyonlara odaklandığı bir ortamda, daha küçük ölçekli ve kısa süreli görevler için tasarlanmış bir “ara istasyon” olan Haven-1’i bilinçli olarak ilk adım olarak konumlandırıyor. Nihai hedef ise tam olarak ISS’in yerini alması planlanan ve alçak Dünya yörüngesinde kesintisiz insan varlığına olanak tanıyacak çok modüllü Haven-2 sistemi.
Haven-1 entegrasyonu üç ana fazdan oluşuyor. İlk aşamada termal kontrol, yaşam destek ve itki sistemlerine ait basınçlı akışkan hatları, tanklar ve bileşen tepsileri istasyona entegre ediliyor. Bu sistemler, basınç, sızdırmazlık ve fonksiyon testlerinden geçiriliyor. İkinci aşamada aviyonik sistemler, güdüm-seyrüsefer-kontrol altyapısı ve hava yenileme donanımları kurulacak. Üçüncü ve son aşamada ise mürettebat yaşam alanları, iç kaplamalar, mikrometeorit ve yörüngesel enkaz (MMOD) kalkanları, termal radyatörler ve güneş panelleri eklenerek istasyon tam uçuş konfigürasyonuna ulaşacak.
Vast, entegrasyonun tamamlanmasının ardından 2026’nın sonuna doğru NASA’nın Neil Armstrong Test Tesisi’nde kapsamlı testler gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fırlatma tarihi netleşti
Vast-1’in aslında 2026 ortasında fırlatılması bekleniyordu ancak bu tarih 2027’nin ilk çeyreği olarak revize edildi. Vast CEO’su Max Haot’a göre ertelemeye rağmen kendi programları rakiplerinden bir ila iki yıl önde.
Öte yandan Haven-1, SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılacak. Yaklaşık 15 tonluk istasyon, ilk aşamada mürettebatsız olarak yörüngeye yerleştirilecek. Bu süreçte basınç tutma, yönelim kontrolü ve temel sistemlerin sağlığı doğrulanacak. Bu kontrollerin iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlanması mümkün görülüyor.
Vast, kendi uzay aracını yörüngede uçurup işleten ilk ve şu an için tek ticari uzay istasyonu şirketi konumunda. 2 Kasım 2025'te başarıyla tamamlanan Haven Demo görevi, güç sistemleri, aviyonikler, yer sistemleri, itki ve güdüm-seyrüsefer-kontrol altyapısının uzayda doğrulanmasını sağlamıştı.Kaynakça https://www.vastspace.com/updates/vast-advances-haven-1-into-integration-phase https://arstechnica.com/space/2026/01/the-first-commercial-space-station-haven-1-is-now-undergoing-assembly-for-launch/