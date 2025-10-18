Vast, özel uzay istasyonu Haven-1’i 2026’da fırlatmaya hazırlanıyor

Haven-1 uzaya yelken açmaya hazırlanıyor
Son haftalarda Vast, Haven-1’in ana yapısındaki son kaynak işlemini tamamladı ve yapıyı boyadı. Bir sonraki adımda, istasyonun uçuş kapısı ve kubbe şeklindeki penceresi entegre edilecek.
2021’de kurulan şirket, şu anda yaklaşık 800 kişilik bir ekibe sahip. Donanımın büyük çoğunluğu şirket bünyesinde üretiliyor, yalnızca güneş panelleri ve iticiler dış kaynak kullanılarak temin ediliyor. Bu arada şirketin birçok çalışanı da eski SpaceX çalışanlarından oluşuyor.
Haven-1, ISS’in işlevsel tasarımının aksine, insan merkezli bir deneyim sunuyor. Estetik, psikoloji ve ‘Dünya tonları’ ile tasarlanan istasyon, sakinlik ve konfor sağlamak üzere düzenlendi. Ayrıca ISS’teki klasik uyku torbası uygulamasının yerin basıncı ayarlanabilir şişirilebilir uyku sistemi getiriliyor. Bu da astronotlara simüle edilmiş yerçekimi hissi sunacak.
Haven-2 şimdiden takvimde
Haven-2 şimdiden takvimde

Her ne kadar Haven-1'in önemi büyük olsa da asıl hedef Haven-2. Bu daha büyük ve modüler istasyon, 2030'da devre dışı bırakılacak ISS'in yerini alabilecek kapasitede tasarlanıyor. Haven-2, ek bir bağlantı noktası, daha büyük hacim, sabit güneş panelleri ve muhtemelen ikinci bir pencereye sahip olacak. Modüler tasarım, yük ve gelecekteki modüllerin eklenmesine olanak tanıyor. Bu istasyonun merkezi modülünün ise SpaceX Starship ile fırlatılması hedefleniyor. Öte yandan Haven-1 özel finansmanla ve fırlatma masrafları ödenmiş durumda. Haven-2 ise NASA'nın Commercial LEO Destinations (CLD) programına bağlı olarak tasarlanıyor.
