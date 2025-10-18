Vast, özel uzay istasyonu Haven-1’i 2026’da fırlatmaya hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli uzay girişimi Vast, özel uzay istasyonu Haven-1’in inşasında son aşamalara gelerek istasyonu 2026 yılında fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, insanlı uzay uçuşunda yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek bu proje ile düşük Dünya yörüngesinde (LEO) özel bir yaşam alanı kurmayı hedefliyor.

Haven-1 uzaya yelken açmaya hazırlanıyor

Son haftalarda Vast, Haven-1’in ana yapısındaki son kaynak işlemini tamamladı ve yapıyı boyadı. Bir sonraki adımda, istasyonun uçuş kapısı ve kubbe şeklindeki penceresi entegre edilecek.

Tam Boyutta Gör Haven-1, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak ve yaklaşık 14.000 kilogram ağırlığıyla, roketin taşıdığı en büyük uzay aracı olacak. İstasyon, üç yıllık ömrü boyunca dört kişilik ekiplerle kısa süreli görevler için tasarlandı. Her ekip yaklaşık 10 gün boyunca istasyonda kalacak. Toplamda ise 160 astronot günü hedefleniyor. Vast’in baş astronotu ve eski NASA astronotu Drew Feustel, bu istasyonun insanlı uzay uçuşunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtiyor. Fırlatma için Falcon 9 roketi şimdiden rezerve edildi ve kalkış 2026’nın ikinci çeyreğinde gerçekleşebilir.

2021’de kurulan şirket, şu anda yaklaşık 800 kişilik bir ekibe sahip. Donanımın büyük çoğunluğu şirket bünyesinde üretiliyor, yalnızca güneş panelleri ve iticiler dış kaynak kullanılarak temin ediliyor. Bu arada şirketin birçok çalışanı da eski SpaceX çalışanlarından oluşuyor.

Haven-1, ISS’in işlevsel tasarımının aksine, insan merkezli bir deneyim sunuyor. Estetik, psikoloji ve ‘Dünya tonları’ ile tasarlanan istasyon, sakinlik ve konfor sağlamak üzere düzenlendi. Ayrıca ISS’teki klasik uyku torbası uygulamasının yerin basıncı ayarlanabilir şişirilebilir uyku sistemi getiriliyor. Bu da astronotlara simüle edilmiş yerçekimi hissi sunacak.

Haven-2 şimdiden takvimde

Her ne kadar Haven-1’in önemi büyük olsa da asıl hedef Haven-2. Bu daha büyük ve modüler istasyon, 2030’da devre dışı bırakılacak ISS’in yerini alabilecek kapasitede tasarlanıyor. Haven-2, ek bir bağlantı noktası, daha büyük hacim, sabit güneş panelleri ve muhtemelen ikinci bir pencereye sahip olacak. Modüler tasarım, yük ve gelecekteki modüllerin eklenmesine olanak tanıyor. Bu istasyonun merkezi modülünün ise SpaceX Starship ile fırlatılması hedefleniyor. Öte yandan Haven-1 özel finansmanla ve fırlatma masrafları ödenmiş durumda. Haven-2 ise NASA’nın Commercial LEO Destinations (CLD) programına bağlı olarak tasarlanıyor.

