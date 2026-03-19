Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetim süreçlerinde vatandaş katılımını artırmayı hedefleyen yeni dijital adımını devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasının resmen kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Vatandaşlar “çek-gönder” ile denetime dahil olacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşların artık denetim süreçlerinin aktif bir parçası haline geleceğini vurguladı.

Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, restoran, kafe, market gibi toplu tüketim ve satış noktalarında karşılaştıkları olumsuz durumları hızlı şekilde yetkililere iletebilecek. “Çek-gönder” özelliği ile yapılan bildirimlerde fotoğraf ekleme ve konum paylaşma imkânı sunulurken iletilen şikayetlerin durumu da uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Bu özellikle birlikte, sahadaki denetim kapasitesinin yalnızca kamu görevlileriyle sınırlı kalmayacağı, vatandaşların da sürece doğrudan katkı sağlayacağı bir sistem hedefleniyor.

AB’den “EU Inc.” hamlesi: 48 saatte şirket kurulabilecek 1 gün önce eklendi

Uygulama yalnızca şikayet mekanizmasıyla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar, gıda işletmelerine ait denetim bilgilerine erişebilecek, işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görüntüleyebilecek. Ayrıca karekod okutma özelliği sayesinde işletmelere dair bilgilere hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra, gıda güvenliğine ilişkin güncel gelişmeler ve resmi duyurular da uygulama üzerinden tek merkezden takip edilebilecek.

Uygulamanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listelere anında erişim imkanı sunması. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünler hakkında daha bilinçli karar verebilecek ve riskli ürünlerden kaçınabilecek.

Güvenilir Gıda mobil uygulaması hem iOS hem de Android platformunda bulunuyor.

iOS uygulaması

Android uygulaması

Vatandaş denetime katılıyor: Güvenilir Gıda uygulaması devrede

