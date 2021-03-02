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    Vazgeçilmezimiz Halılar

    Halılar evlerimizin vazgeçilmez eşyası, odalarımızın olmazsa olmazıdır. Kültürümüzde de eskiden beri yerini koruyan halılar, eskiden bugüne kendini yenileyerek gelmiştir. Türk motiflerinin...
    02 Mart 2021, 16:23 (6 gün)
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    Halılar evlerimizin vazgeçilmez eşyası, odalarımızın olmazsa olmazıdır. Kültürümüzde de eskiden beri yerini koruyan halılar, eskiden bugüne kendini yenileyerek gelmiştir. Türk motiflerinin kullanıldığı halı, kilim hala değerini korurken, modern halılarda adından söz ettirmeye başlamıştır.

     

     Halıda Güvenli Adres

     

     Sektöründe iddialı olan firmamız olarak sizlerin hizmetine hali.net web sitemizi soktuk. Sitemizde neler mi var? Halı ile ilgili aklınıza gelen ve gelmeyen her şeyi bulabilirsiniz. Başka bir adrese başvurmanıza gerek kalmayacak. Gerek çeşitleri, gerek renkleri, gerekse de kullanım alanları ile fark gösteren bütün halılar sitemiz de mevcuttur.

     

     Dünya Markası Olmaya Aday

     

     Yüzlerce kişiden oluşan tecrübeli ekibimizle sanat eseri üretmeye ve beğeninize sunmaya devam ediyoruz. Odalarınızı görünümü ve kalitesi ile dolduracak olan halılarımıza hayran kalacaksınız. Ülkemiz dışında dünyanın dört bir tarafına da halılarımızı gönderiyoruz. Onlara Türk kültürünün eşsiz motiflerini tanıtıyoruz. Ayrıca dünyaca ünlü modelleri de sizlerle buluşturuyoruz.

     

     Yaptığımız her işte, dokuduğumuz her ilmekte kalitemizi fark edeceksiniz. Özenle hazırladığımız halılarımızın fiyatları da cebinize uygun olacaktır. Sizlere sunduğumuz uydun halı fiyatları ile de adımızdan söz ettireceğimize eminiz. Yapmanız gereken sadece hali.net web sitemizi ziyaret etmek.

     

     Bol Çeşit ve Zengin Modeller

     

     İstenilen her boyda, renkte, şekilde, malzemede halıları sitemiz de bulabilirsiniz. Modern halılardan eskimeyen kültürümüzü taşıyan halılara, salon halılarından ofis halılarına her çeşidi bulabilmeniz mümkün. İşte sizlerin beğenisine sunduğumuz çeşitlerimiz:

     

     - Modern Halı

     - Degrade Halı

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     - Shaggy Halı

     - Bordürlü Halı

     - Soft ve düz halı

     - Vintage Halı

     - Bohem Halı

     - Etnik Halı

     - Karabağ Halı

     - Klasik Halı

     - Avangarde Halı

     - Dana derisi ve kuzu postu

     - Patchwork halı

     - Tasarım Halı

     - Makine Halıları

     - Yıkanabilir Halılar

     - Kilimler

     - Outlet Ürünler

     - Salon Halıları

     - Çocuk Halıları

     - Banyo Halıları

     

     Zengin ürün çeşitliliğimiz ve renk renk halılarımız ile sizlerin hizmetinizdeyiz. Sağlık ve hijyen yönünden de kusursuz halılarımız evinizin atmosferini değiştirecek ve fark yaratacaktır. Kalitemiz ve şıklığımızdan memnun kalacağınıza eminiz. En güzel günleriniz de, en tatlı anılarınız da halılarımız ile yanınız da olacağız.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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