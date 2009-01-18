Ve AMD, Atom'a rakip oldu; Athlon 2650e mercek altında

Düşük güç tüketiminin ön plana çıktığı ürün ve donanımlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Küresel ısınma ve enerji maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenlerde ötürü özellikle az yer kaplayan, enerji verimli ve taşınabilir donanımlara olan talep son aylarda ciddi şekilde artmış durumda. Intel'in geçtiğimiz sene ilk defa Computex Tayvan'da lanse ettiği düşük güç tüketimli Atom işlemci platformu satış performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Mini-bilgisayarların satışlarındaki patlama, sektör devi pek çok ismi pazara iterken artan talep yerıiletken devleri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandırdı. Atom platformuyla pazarı kontrol eden Intel'e karşı AMD önemli bir hamleyle düşük güç tüketimli Athlon 2650e işlemcisini duyurdu.

AMD'nin Athlon 2650e işlemcisi firma tarihinin güç tüketimi en düşük masaüstü işlemcilerinden biri durumunda. Her ne kadar Geode serisi işlemcilerin üretimi devam ediyor olsa da bu işlemcilerin masaüstü sistemlerin aksine daha çok gömülü sistemleri hedef aldığını ve ağırlıklı olarak kiosklar gibi müşteri çözümlerinde kullanıldığı söyleyebiliriz. AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli yeni işlemcisi Athlon 2650e güç tüketimi açısından Intel'in Atom ailesine pek yaklaşamada AMD pozisyonunu düşük güç tüketimli yonga setleriyle platform bazında kuvvetlendirmeyi başarıyor ve hemen hemen aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans ve grafik yeteneği sunmayı vaat ediyor?

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Performans testlerine geçmeden önce AMD'nin yeni işlemcisini detaylı özellikleriyle masaya yatırmakta fayda var. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz aylarda biri 15 Watt, diğeri ise 22 Watt'lık iki yeni işlemcisini kullanıma sunacağını açıklamıştı. Firma bu sözünde durduğu ve 15 Watt'lık tek çekirdekli Athlon 2650e modeliyle 22 Watt'lık Athlon X2 3250e (çift çekirdekli) işlemcilerini kullanıma sundu. Tek çekirdekli yapısı ve daha düşük güç tüketimiyle rekabet anlamında Atom'a daha yakın olan Athlon 2650e bu yazımızda başrol oynamaya hak kazandı diyebilir. Belirttiğimiz gibi 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, AMD'nin Athlon64 ve Athlon64 X2 jenerasyonuna güç veren K8 mimarisi üzerine inşa edilmiş.

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AMD'nin 1.6GHz'de görev yapan Athlon 2650e işlemcisi 512Kb seviye 2 bellek ile geliyor. Hypertransport frekansı 1000MHz olan işlemci, G2 revizyonlu işlemci çekirdeğini kullanıyor. Isıl güç tasarımı 15 Watt olarak belirlenen işlemciyle AMD'nin 780G+SB700 yonga seti paketi eşlik ediyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar (HD) donanımsal hızlandırma yapabilen yonga setinin ısıl güç tasarımı ise 15 Watt yani platforma bazında düşünüldüğünde AMD, işlemci ve yonga setiyle 30 Watt'lık bir değer sunuyor, yani firma Atom'a platform bazında rakip olabiliyor. .Intel ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom işlemci ailesinin enerji verimli tasarımları ve düşük güç tüketimleriyle öne çıkmayı başarıyor.

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Atom işlemci ilesiyle iddialı olan Intel'in eleştri oklarına hedef olan en zayıf noktası ise yonga seti. Zira DirectX 9 destekli, HD video hızlandırma yapamayan GMA 950 IGPS'si ile 945gx serisi yonga setleri günümüz modern uygulamalarının beklentilerini karşılamaktan oldukça uzak. Öte yandan 945Gx serisi çipset çözümleri yüksek güç tüketimleri nedeniyle Atom platformunun toplam güç tüketimini de yukarı çekiyorlar zira ısıl güç tasarımı 5 Watt olan Atom N230 işlemcisi güç tüketimi 22 Watt olan 945GC + ICH7 birlikte kullanıldığında toplam güç tüketimi 27 Watt seviyesine çıkabiliyor. HKEPC'nin gerçekleştirdiği testler aracılığıyla güç tüketimleri birbirine oldukça yakın olan iki platformun karşılaştırmasını yapacağız.

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Güç tüketimi toplam sistem değerleridir!

AMD'nin Athlon 2650e işlemcisi ve 780G yonga seti ikilisi, Intel'in Atom N230 işlemcisini ve 945GC yonga seti ile karşılaştırıldı. Test sonuçlarına geçmeden önce güç tüketim değerlerine bakmakta fayda var. Belirttiğimiz gibi işlemci bazında olmasa bile konu platform mücadelesi olduğunda AMD, yonga seti departmanının katkısı ile araya kapatmayı başarabiliyor. Haber içerisinde belirttiğimiz 3 Watt'lık güç tüketiminin farkı ile hem yük altında hem de bekleme durumunda Intel'in Atom platformu mücadelenin önde olan ismi olarak dikkat çekerken AMD'nin de aranın açılmasına izin vermediği görülüyor. Zira bekleme durumunda fark 6 Watt, yük altında ise 7 Watt olarak gerçekleşiyor. Detaylara tabloda yer alıyor.

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Test sonuçları; Athlon 2650e + 780G vs. Intel Atom N230 + 945GC

Test sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere Athlon 2650e ve 780G yonga seti hem işlemci hem de entegre grafik işlemci performansı açısından Intel'in Atom platformuna göre ciddi şekilde daha hızlı. Tabii bu noktada Athlon 2650e işlemcisinin yüksek güç tüketimi AMD adına, 945GC yonga setinin yetersiz grafik işlem birimi ve yüksek güç tüketimi de Intel adına önemli bir handikap. Zira AMD aradaki farkı 780G yonga setiyle kısmen de olsa kapatabiliyor ve daha yüksek grafik/video deneyimi sunuyor. Yalnız Intel konuşulduğu üzere GN40 isimli HD Video hızlandırma yeteneğine sahip yeni yonga seti çözümünü yakın bir tarihte kullanıma sunabilirse AMD ile olan rekabete yeni bir boyut kazandrabilir.

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Güç tüketimi toplam sistem değerleridir!

Testleri gerçekleştiren HKEPC sitesi Athlon 2650e işlemcisinin daha düşük gerilim değerlerinde çalışıp çalışmayacağını ve hız aşırtma potansiyelini de sınamış. Çalışma gerilimi 1.0v'den 0.85v'ye çekilen işlemcinin aynı hızda stabil olarak çalışmaya devam ettiği belirtilirken güç tüketiminin bekleme durumunda yaklaşık 3 Watt, yük altında ise yaklaşık 4 Watt daha az güç tükettiği ayrıca 1-2 derecelik ısı kazanımları elde edildiği belirtiliyor. AMD Athlon 2650e'nin hız aşırtma potansiyeli masaya yatırılmış ve aynı gerilimde işlemcinin 2GHz'e görebileceği belirtiliyor. Çalışma gerilimi değiştirilmeden saat hızı 2GHz'e çıkartılan işlemcinin 24 saatlik stress testlerini başarıyla tamamladığı belirtiliyor.

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Güç tüketimi toplam sistem değerleridir!

Saat hızı 2GHz'e çıkartılan Athlon 2650e işlemcisinin standart saat hızına kıyasla 1-2 Watt civarı daha fazla güç tükettiği ayrıca 3.7 dereceye varan oranda daha fazla ısındığı tespit edilmiş. Peki sonuç? Konu güç tüketimi söz konusu olduğunda Intel'in Atom platformuyla önde olduğunu söylemeye gerek yok zira rakamlar da ortaya koyuyor zaten. Fakat güç tüketimi makul, işlemci ve grafik performansı daha yüksek bir HTPC veya Nettop sistem kurmak isteyen kullanıcılar AMD'nin Athlon 2650e işlemcisini ve 780G yonga setini değerlendirebilir. DirectX 10 destekli, HD Video hızlandırma yapabilen yonga seti ve 15 Watt'lık Athlon 2650e işlemcisiyle AMD özellikle masaüstü nettop bilgisayarlarda rekabetçi olabilir.

http://www.hkepc.com/2232