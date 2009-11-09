Ve Araplar ilk yonga fabrikasını kuruyor, hedef Intel ve TSMC

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AMD ile birlikte Globalfoundries firmasının iki ortağından birisi olan Abu Dabi merkezli ATIC (Advanced Technology Investment Company), agresif büyüme planları çerçevesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. TSMC'nin rakiplerinden Chartered Semiconductor firmasını satın alan ATIC, Birleşik Arap Emirliklerinde, bölgenin ilk yarıiletken üretim üssünü kurmaya hazırlanıyor.

Elde ettiğimiz bilgilere göre ATIC, dört yıl içerisinde devreye girmesi planlanan yeni bir wafer üretim tesisini inşa etmeye hazırlanıyor. Globalfoundries altında New York'ta dünyanın en gelişmiş ileri üretim tesisinin temellerini atan, hatta ikinci yeni fabrika için planlama çalışmalarına devam ettiği konuşulan ATIC firmasının, yeni fabrika ile bölgeyi üretim merkezi yapma planları olduğu konuşuluyor.

ATIC sözcüsü ve hükümet firması Mubadala'nın operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Waleed Al Muhairi, dört yıl içerisinde Abu Dabi'de ilk yarıiletken tesisinin kurulacağını söyledi. Chartered firmasını 1.8 milyar dolara satın alan, New York'taki fabrika için 4.2 milyar doları gözden çıkaran ve Dresden'deki AMD fabrikası için 2.1 milyar dolar ayıran ATIC'in sektördeki yatırımlarına devam etmesi bekleniyor.