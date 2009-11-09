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Ve Araplar ilk yonga fabrikasını kuruyor, hedef Intel ve TSMC

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Araplar ilk yonga fabrikasını kuruyor, hedef Intel ve TSMC
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AMD ile birlikte Globalfoundries firmasının iki ortağından birisi olan Abu Dabi merkezli ATIC (Advanced Technology Investment Company), agresif büyüme planları çerçevesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. TSMC'nin rakiplerinden Chartered Semiconductor firmasını satın alan ATIC, Birleşik Arap Emirliklerinde, bölgenin ilk yarıiletken üretim üssünü kurmaya hazırlanıyor.

Elde ettiğimiz bilgilere göre ATIC, dört yıl içerisinde devreye girmesi planlanan yeni bir wafer üretim tesisini inşa etmeye hazırlanıyor. Globalfoundries altında New York'ta dünyanın en gelişmiş ileri üretim tesisinin temellerini atan, hatta ikinci yeni fabrika için planlama çalışmalarına devam ettiği konuşulan ATIC firmasının, yeni fabrika ile bölgeyi üretim merkezi yapma planları olduğu konuşuluyor.

ATIC sözcüsü ve hükümet firması Mubadala'nın operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Waleed Al Muhairi, dört yıl içerisinde Abu Dabi'de ilk yarıiletken tesisinin kurulacağını söyledi. Chartered firmasını 1.8 milyar dolara satın alan, New York'taki fabrika için 4.2 milyar doları gözden çıkaran ve Dresden'deki AMD fabrikası için 2.1 milyar dolar ayıran ATIC'in sektördeki yatırımlarına devam etmesi bekleniyor.


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aorhan20 10 yıl
önceden silikon vadisi vardı artık SİLİKON VAHASI olacak
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zagor33 10 yıl

aorhan20

önceden silikon vadisi vardı artık SİLİKON VAHASI olacak


Bu kadar geyiğin arasında inci gibi parlayan çok hoş bir benzetme.
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MÇKR_06 10 yıl

aorhan20

önceden silikon vadisi vardı artık SİLİKON VAHASI olacak





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homebird 10 yıl
Arap deyince aklınıza bedevi kılıklı pis cahil insanlar gelmesin. Özellikle son on yılda büyük bir değişim/gelişim içerisindeler.Her alande muazzam yatırımlar yapıyorlar. Eğitim alanındada bir yenilenmenin içerisindeler.
Yani olay sadece para değil. Yeni bir vizyon çerçevesinde yapıyorlar bunları.
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CoreXXX 10 yıl
araplar kendi başına bunu beceremez, ama petrolden dolayı para var ve kuruyorlar, kendileri değil tabi japon amerikalı tayvanlı vs vs.
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nomadmaster 10 yıl
@killer;
biz değiliz diyorsun yani
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genelkurmay89 10 yıl
hayret böyle bir haberi duyunca çok şaşırdım bazı arkadaşlar araplar yaptı biz yapamadık diyorlar yahu orda çıkan petrolün yarısı bizde çıksa şimdiye biz bile işlemci yapıyor olurduk
aferdersiniz ama arap krallarının klozeti bile altından yani düşünün zenginliklerini boş yere lüks için para harcamaktansa böyle işlere para harcamaları tabii ki daha iyi (ayrıca büyük ihtimalle işin arkasında da amerikalılar vardır bi işede burunlarını sokmazlarsa olmaz
)
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alito 10 yıl
evet doğru işin kaymağını amerika yer araplarda sadece bakarlar.
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Trecc11 10 yıl
hiç şaşırmadım..
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KANUNI61 10 yıl

SJess
09.11.2009 Saat: 23:28
Bence Bunlar araplar deildir Araplar adı altında Amerikanlardır Bakalım Görücez Neler olucakkk
aynen katılıyorum
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serikbil 10 yıl
ne abu dabi nin işlemcisi ne arabın yüzü..
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SJess 10 yıl
Bence Bunlar araplar deildir Araplar adı altında Amerikanlardır Bakalım Görücez Neler olucakkk
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ULYSES 10 yıl
Petrol bitiyor. Aç kalmamak için yeni para kazanma yolları bulmaları gerek. Geç bile kaldılar böyle girişimler için.
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SupermanPrime 10 yıl
adamlara bak be :S uçmuşlar ortalık iyice kızışacak TMSC zaten sıkıntı yaşıyordu eğer bu araplarda iyi bişeyler çıkarırsa amd sıkıntı içine girer...
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